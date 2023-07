Sexo y Cuerpo: ¿Existe una verdadera relación entre la virginidad y el himen?

¿Es así como se hace una mujer sexualmente "intacta"? Su himen, su membrana de la virginidad está entero. Un fruto aún no tocado. ¡Oh, qué inocente pedazo de piel! Dicen que es la prueba de que una mujer es virgen, entonces llega un hombre, ¡armado con su "cuchillo"!, y la blanca inocencia, la membrana de la virginidad, queda destruida para siempre. ¡Una pérdida sangrienta! ¡Despertemos! ¡Porque todo esto es una tontería!

Sexo y cuerpo: el himen

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/shutterstock1341566234-15d0519c.jpg

En realidad, nunca pierdes el himen. La ginecóloga Laia Valls Pérez nos habla más sobre el tema: Ni siquiera tiene que "romperse" porque no es una membrana cerrada que cubra la vagina. Piénsenlo: ¿Cómo menstruarían las chicas si estuviese totalmente cerrado? El himen está en algún lugar en la entrada de la vagina... Es más bien una especie de anillo de un tejido muy, muy elástico. Si tienes sexo vaginal, con penetración, o te masturbas, se estirará. Y si no se estira durante un tiempo, volverá a su forma original.

Puede tener una banda de tejido en el centro, forma de anillo, de colador o semilunar, por nombrar algunas posibilidades. Algunas chicas, muy pocas, tienen el himen cerrado. No es muy común, no suele ocurrir. Un himen cerrado puede causar problemas cuando se menstrúa, porque la sangre no puede salir de la vagina. Pero no es un problema grave. Si ocurre, tienes que ir al médico, que lo abrirá un poco, y no habrá problema. Lo importante es saber que es natural y normal que el himen tenga agujeros. Y que nunca desaparece, no lo pierdes. Se estira, pero se queda en su sitio. Así que es una tontería hablar de "romper el himen".

Te puede interesar ¿No disfrutas del sexo? Podrías estar sufriendo de anorexia sexual

Basándose en el himen, nadie puede decir si eres virgen o no. Es imposible. Porque puede estirarse por otros motivos, por ejemplo, haciendo deporte. Y sin embargo existen carísimas cirugías para reconstruirlo. Aseguran que vuelven a pegar o coser la membrana, esas operaciones son una tontería. El himen no tiene siempre la misma forma. Y si no se ha roto nada ¿por qué vamos a pegarlo?

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/shutterstock747893590-42fbf57a.jpg

Algunas chicas se introducen en la vagina cápsulas de sangre artificial para simular un sangrado. No sabes qué hay en ese líquido rojo. La vagina es un sistema delicado y complejo, no creo que sea buena idea introducir cosas que pueden ser tóxicas. Pero, ¿por qué algunas mujeres sangran la primera vez que tienen sexo vaginal? Según los estudios, son un 50 por ciento. El himen no tiene muchos vasos sanguíneos, la sangre proviene más bien de laceraciones en la vagina. El himen puede sangrar si no tienes cuidado, si hay prisa o brusquedad o falta de lubricación. Pero no tiene por qué. El problema es que si todo el mundo te dice que vas a sangrar y va a doler, ya ni siquiera intentarás tener cuidado. Así que relájate, ten cuidado, ten paciencia y disfruta.

Y no dejes que ellos piensen que tienen que ser "caballeros con una espada". ¡Porque no hay nada que cortar ni romper!