Sexo y Cuerpo: ¿Qué es el clítoris, dónde está y qué tan importante es?

¿Qué es el clítoris? ¿Dónde está? ¿Y acaso es importante?

Muchos piensan que el clítoris tiene el aspecto de una pequeña gotita de carne, ubicada en algún lugar "ahí abajo", esperando la diversión, pero sin realmente tener nada importante que decir. Bueno, eso es triste, porque: ¡no es verdad!

¡El clítoris puede triplicar su tamaño cuando está erecto! Laia Valls es una ginecóloga que nos va a dar algunos datos sobre el clítoris. De hecho, la mayoría de los libros no representan el clítoris en absoluto. Otros solo muestran un pequeño trozo de carne, y eso es todo. Pues no, ¡esto está mal!

Les falta el resto, ¡de hecho, la mayor parte! Sí, visto desde afuera, el clítoris es un pequeño botón del tamaño de un guisante. Pero eso es solo la punta del iceberg que hay más abajo. La mayor parte del clítoris se encuentra debajo de la piel. Pero es realmente muy grande, mide alrededor de diez centímetros y tiene, además, dos pilares y dos bulbos.

¿Si lo miras no te recuerda a algo? ¡El clítoris y el pene tienen mucho en común! Ambos se llenan de sangre y se erectan cuando nos estimulan. Así que sí: ¡todos tenemos una erección! ¡Y ambos sexos también liberan fluidos cuando tenemos un orgasmo! La diferencia es que sabemos mucho más sobre el pene y el esperma que sobre el clítoris y la eyaculación vaginal.

Una información explosiva, ¿no es cierto? El pene y el clítoris son similares. Tienen las mismas partes, una estructura muy similar y el mismo origen, ya que se desarrollan a partir del mismo segmento del embrión. Así que ese cuento de que "los hombres son lo opuesto de las mujeres" no es del todo correcto. El clítoris puede llegar a ser casi tan grande como un pene, puede aumentar hasta tres veces de tamaño cuando está erecto y es la zona más erógena de todo el organismo: ¡tiene unas ocho mil terminaciones nerviosas! ¡El doble de las que tiene el pene!

¡Y las mujeres también eyaculan cuando tienen un orgasmo! Así que, si alguna vez te has preguntado qué son esos fluidos que liberas durante el orgasmo, no, eso no es orina. ¡Es la eyaculación femenina!

¿Para qué sirve el clítoris?

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/04/shutterstock772231669-bfb65559.jpg

Pero, ¿para qué tenemos un clítoris? ¿Solo para pasarlo bien? Bueno, ante todo, ¡sí! El clítoris es el órgano femenino para el placer sexual. Puede estimularlo desde fuera, en la vulva o desde adentro, en la vagina. Por lo tanto, no existe el orgasmo vaginal. La vagina no es tan sensible, de otro modo no podríamos dar a luz, nos dolería demasiado. Todos los orgasmos ocurren a través del clítoris y es muy bueno para ello.

¿Y qué hay en el punto G? ¡Ese misterioso lugar! Presuntamente ¿el epicentro del orgasmo femenino? Es un mito, no existe. Es la parte interna del clítoris, porque sus pilares se encuentran alrededor de la vagina. Así que sí, el clítoris da mucho placer. Pero este placer no es solo una fantástica sensación. Hace 400 años, la gente pensaba que una mujer solo podía quedarse embarazada si ella y su amante tenían un orgasmo juntos.

Hoy en día sabemos que eso encierra un poco de verdad. Algunos estudios indican que la probabilidad de quedarse embarazada aumenta si la mujer tiene un orgasmo. La razón es que la eyaculación vaginal ayuda a los espermatozoides en su camino. Pero, incluso si no quieres quedarte embarazada, el clítoris tiene muchos otros beneficios que ofrecer. Los orgasmos regulares mejoran la salud, son buenos para dormir, para el corazón y reducen el estrés. Y también mejoran la piel. Supongo que todo esto no le viene mal a nadie. Bonito órgano el clítoris, ¿no es cierto?

Puede que permanezca oculto la mayor parte del tiempo, pero está lleno de sorpresas. Así que préstale atención. !Y celebra tu clítoris!