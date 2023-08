Antes del regreso a clases es importante una revisión médica de visión

Falta poquísimo para el regreso a clases. La mayoría de los padres se encuentran validando que sus hijos cuentan con todo para este retorno, pero además de la larga lista de utensilios también es muy importante validar la salud integral de ellos, incluyendo oftalmológica.

Los pediatras también recomiendan a los padres llevar a sus hijos a un examen visual durante la primera etapa de la infancia, ya que es el momento en el que se pueden tratar problemas de visión que podrían ser difíciles de corregir en la adolescencia o en la edad adulta. Estas medidas son fundamentales para identificar a tiempo cualquier dificultad visual en los niños y brindar un tratamiento exitoso.

Un examen oftalmológico oportuno es crucial para el cuidado preventivo de los ojos, especialmente en familias con antecedentes de problemas de visión o enfermedades oculares.

De acuerdo a la doctora Stephanie Vásquez, cirujano oftalmólogo con especialidad en estrabismo y catarata pediátrica, es importante llevar a los bebés y niños a una evaluación oftalmológica pediátrica debido a que existen muchas enfermedades oculares silenciosas que no presentan síntomas ni manifestaciones visibles, y solo pueden ser diagnosticadas por un especialista en oftalmología pediátrica.

“Es muy difícil que un bebé o un niño pequeño preverbal pueda expresar que tiene dificultades visuales. No debemos esperar a que aprendan a hablar para quejarse de algo relacionado con su visión u ojos”, indicó la doctora Vásquez.

Algunos signos de alarma relevantes:

Evitan el contacto visual directo con objetos o cuando se les habla.

Frotarse o estrujarse los ojos con frecuencia.

Parpadear constantemente o de forma exagerada.

Observar en las fotografías que los ojos parecen extraños, sin brillo a pesar del flash o desviados.

Mirada perdida.

Ojos rojos o llorosos de forma constante.

Lagrimeo continuo en un solo ojo.

Sensibilidad excesiva a la luz, tanto en ambientes oscuros como cuando se exponen al sol.

Dificultad para leer la pizarra a menos que entrecierren los ojos o se acerquen más.

Ver la televisión muy cerca o casi pegados a la pantalla.

Escribir con la cabeza inclinada o la cara muy cerca del papel.

Confundir letras o perderse al leer.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/dra-vasquez-foto-d1469c4b.jpg Dra. Vásquez. (FUENTE EXTERNA)

Los problemas de visión pueden manifestarse como dificultades de aprendizaje, falta de concentración, falta de interés en las clases o distracción constante. Esto no significa necesariamente que el niño tenga déficit de atención, sea perezoso o solo quiera jugar. Podría indicar un problema de enfoque visual, y si no ve bien, no podrá tener un aprendizaje adecuado. Estas y muchas otras señales deben alertar a los padres y motivarlos a llevar a sus hijos a un chequeo oftalmológico.

Durante la consulta con el oftalmólogo pediátrico, el examen se realiza de diferentes maneras, dependiendo de la edad del niño y su cooperación durante la visita. Algunos pueden necesitar leer o identificar objetos e imágenes, mientras que a otros se les puede medir la posición de los ojos o realizar pruebas con lentes. Además, en algunos casos, se pueden dilatar las pupilas o utilizar gotas especiales para determinar si es necesario usar lentes u otros tratamientos.

Es recomendable realizar chequeos oftalmológicos de rutina cada año, incluso si no hay molestias visuales, para detectar oportunamente cualquier problema que pueda afectar el desarrollo visual y cerebral del niño, así como su rendimiento académico adecuado.