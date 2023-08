Raúl Burgos y la labor de formar líderes con valores

Tras décadas de experiencia laborando junto a líderes a nivel internacional y desenvolviéndose exitosamente como consultor ejecutivo, speaker y entrenador internacional de liderazgo, Raúl Burgos ha iniciado ahora un nuevo proyecto conocido como "Un momento para líderes". A través de este programa de capacitación, Burgos comparte las experiencias y lecciones que ha aprendido a lo largo del camino con el objetivo de desarrollar mejores líderes y asistir a aquellos individuos interesados en continuar creciendo a nivel personal y profesional.

¿En qué consiste el proyecto "Un momento para líderes"?

Es mi oportunidad de dejar un legado después de 32 años trabajando el liderazgo globalmente. Entiendo que es una oportunidad de entregar ese conocimiento, herramientas y experiencias a personas que estén preparadas, deseosas de crecer y, particularmente, a personas en posiciones de toma de decisión en organizaciones que quieran tener una perspectiva diferente, quizás más global. El hecho de que yo viva en los Estados Unidos hace 33 años, creo que me provee esa oportunidad de conocer ambas culturas. Estoy allá, pero siempre he venido a la República Dominicana para hacer trabajos como consultorías y conferencias. Después de la experiencia de haber fundado "Dominicana se transforma", que es la organización aliada al doctor John Maxwell, he observado cómo puedo aportar y quiero tener esa oportunidad. De eso trata "Un momento para líderes".

¿Por qué piensa que este es el momento ideal para este tipo de proyecto en RD?

Gracias a la globalización y el tema de inteligencia artificial, el contacto humano va a ser más importante. Sí, vamos a tener mucha información en nuestras manos con la inteligencia artificial y todo lo que se está desarrollando, pero la necesidad de liderazgo, la necesidad de tomar decisiones, tomando en cuenta las emociones de las personas y ver más allá, nunca va a ser menos, siempre va a ir en aumento. Entiendo que es un momento de prestar atención a eso, que la gente no piense que la inteligencia artificial nos va a resolver los problemas, todo lo contrario. Ahora es que más necesitamos líderes capaces de inspirar. Eso siempre va a hacer falta, personas que sepan inspirar a sus equipos y puedan comunicar una visión y pasión a sus equipos.

¿Cuáles cree que son los cambios más importantes que deben ocurrir en una persona para incentivar el crecimiento personal?

Hambre y deseo. O sea, descubrir algo en su vida que lo haga decir que necesita crecer. A mí me sucedió cuando conocí al doctor Maxwell en 1995 en una conferencia. Yo que creía que era un gran líder, pero cuando él describió a un verdadero líder pensé "¿Qué es lo que yo soy? ¡Me faltan tantas herramientas!". Ese día yo decidí crecer. Entonces ahí arranca. No es lo único, pero arranca con tú descubrir lo que no sabes, porque muchas personas se pasan la vida y ni siquiera se han enterado de lo que no saben y ese es un cuadro muy peligroso porque es similar a manejar sin un retrovisor. Hay un momento en que ves tu punto ciego y te fijas en qué área debes crecer. Es bueno saberlo, pero quedarse ahí tampoco es suficiente. Tienes que decidir qué herramientas vas a buscar, qué libros vas a leer y a qué mentores vas a buscar. Mentor es una palabra que aquí se usa muy poco. Uno de los aportes que puedo hacer es demostrar la importancia de tener mentores, personas que te guíen. A veces el orgullo no nos lo permite, o la falta de vulnerabilidad, porque no queremos que nadie nos conozca, pero esas son las cosas que impiden que crezcamos. Debemos tener personas a nuestro alrededor. Todo líder debe tener mentores y modelos. La diferencia es que a un mentor lo puedes llamar y hacerle preguntas, mientras que los modelos son personas que quizás no conozcas, pero lees sus libros o vas a sus conferencias. Necesitamos tener compañeros, personas a nuestro nivel y que estén deseosos de crecer para compartir con ellos y ver que están aprendiendo. También necesitamos tener discípulos o pupilos para que lo que aprendamos se lo entreguemos a ellos, porque esa es una de las claves del crecimiento. No tienes que ser un experto para empezar a compartir lo que vas aprendiendo.

¿Qué nos puede decir del tipo de entrenamiento que se implementa en el proyecto "Momento para líderes"?

El más importante es el que yo llamo "acompañamiento ejecutivo", porque lo que yo deseo es encontrar personas que desean ser acompañadas en áreas en las que, juntos en conversaciones, podamos descubrir y yo los pueda ayudar a crecer, a darse cuenta de cosas que quizás más nadie se lo está diciendo. Al vivir en el extranjero, pienso que es una ventaja. Puedo ser oído, tengo una perspectiva muy particular por los años que tengo, no solamente en el extranjero, sino también trabajando con líderes de talla mundial.

¿Cuáles son las características más importantes de un buen líder?

Son muchas y no todos los líderes las tienen todas. Por eso el doctor Maxwell, en particular, escribió un libro que se llama "Las 21 leyes irrefutables del liderazgo" y habla de las cosas que los líderes tienen, pero, como él mismo dice, nadie las tiene todas desarrolladas al máximo. Es relevante que una persona las conozca y esté alerta de cuáles les falta para empezar a desarrollarlas. Si tuviera que mencionar algunas tengo que empezar con visión. Un líder tiene que saber a dónde va, porque por definición un líder es una persona que tiene influencia y que la gente sigue. El número dos es que tiene que tener pasión, porque esa es la energía que te dirá que hay que seguir cuando llegan las dificultades y tropiezos surjan en el camino. El deseo de trabajar en equipo es crucial, porque hay que entender que los sueños se logran en equipo, una sola persona nunca es suficiente.

¿En qué coincide el crecimiento personal con el profesional?

El crecimiento profesional quizás es más académico. Simplemente es decidir qué carrera vas a estudiar, pero el otro crecimiento abarca muchas otras áreas, como tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tus relaciones con las personas. O sea, el crecimiento personal que enriquece a una persona es multidireccional. Las personas que han tenido éxito en la vida, en términos de que han dado un gran aporte, no son las que tienen el mayor coeficiente de inteligencia, sino las que tienen el mayor coeficiente de inteligencia emocional. Eso significa que son personas que saben tratar a los otros, que saben comunicarse, que pueden leer las emociones de los otros y saben cómo manejar un conflicto. El crecimiento profesional es importante, pero es unidireccional, va en una sola dirección, pero el verdadero crecimiento es el que toma en cuenta todas las otras áreas de tu vida.