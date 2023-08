¿Perros o gatos? Creencias y tabúes sobre las mascotas

Los perros y los gatos son vistos desde diferentes perspectivas según las religiones. Por un lado, los católicos ven a los animales como seres creados por Dios para brindar beneficios al hombre. Por el otro, los seguidores del islam consideran a los perros impuros y tener uno en casa podría ser castigado incluso con pena de muerte.

A continuación, te contamos qué opinan las diferentes prácticas religiosas sobre los animales de compañía.

Cristianismo

Durante muchos años, la religión cristiana mantuvo la idea de que los perros no tenían alma, por lo que eran vistos como impuros. En la Biblia, específicamente en Levítico, se habla negativamente de los perros y se prohíbe consumir su carne. En el caso de los gatos, fueron inicialmente percibidos como símbolo de fertilidad y femineidad.

No obstante, esa creencia sobre los perros ha cambiado de forma radical. La iglesia católica particularmente ha reconocido a los animales como seres creados por Dios para ayudar y acompañar al hombre. Los católicos consideran a San Roque patrono de las mascotas y a Francisco de Asís patrono de los animales.

Judaísmo

Los judíos no tenían perros en sus hogares, aunque sí gatos, principalmente para mantener alejados a los ratones. Se habla de que esto se debe a que las mascotas en general no son animales kosher y, para ellos, es mejor rodearse de imágenes kosher en la mayor medida posible (como las vacas, ovejas, cabras y ciervos). Sin embargo, en el judaísmo, no hay una prohibición explícita o restricción hacia los perros o gatos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/15/perro-hindu-af3d7876.jpg Celebración hindú del día del perro. (FUENTE EXTERNA)

Hinduismo

Esta religión ve a Dios en cada elemento de la tierra, por lo que tienen un gran amor y empatía hacia los animales. De hecho, los perciben como sagrados, razón por la que muchos hindúes son vegetarianos, y creen en la posibilidad de la reencarnación hacia y desde los animales. En libros como el Zend Avesta de Zoroastro, el Ramayana y el Mahabarata se pueden encontrar referencias hacia los perros y gatos.

Islamismo

Los seguidores del islam tienen prohibido poseer perros. Esto está basado en la creencia de que, si hay un can en casa, "los ángeles" no pueden entrar. Para la religión islámica, los perros son considerados impuros, por lo que no es bien visto siquiera tocarlos o abrazarlos.

Pero hay excepciones. Se acepta tener perros, siempre y cuando sean utilizados para la vigilancia, la caza o el cuidado del ganado y los granos. En 2011, el presidente de la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio de Arabia Saudita, también conocido como policía religiosa, informó que se condenaría a pena de muerte el tener perros en casa.

Budismo

De acuerdo con los budistas, los gatos son seres de luz que representan la espiritualidad y transmiten paz y armonía. La religión budista atribuye características de seres protectores a los gatos y los posicionan como figuras en diferentes amuletos de protección contra los malos espíritus. Hay libros en los que Buda se refiere a los animales en general con aprecio e incluso llega a compararlos con el hombre.