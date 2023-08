Paulo Cosín: "A los jóvenes hay que enseñarles que la mejor manera de encontrar respuestas es la lectura"

Desde hace un tiempo, muchos hablan de la necesidad de fomentar la lectura en las nuevas generaciones, ante lo que consideran un hábito que cayó en desuso por el protagonismo que han ganado las pantallas. Para otros, como el escritor español Paulo Cosín, esto es solo un mito.

"Durante la pandemia, hubo un mensaje muy claro que decía que los jóvenes utilizaron la lectura para superar la crisis, o sea, se ve la lectura como un refugio, un lugar de entretenimiento", comenta el director editorial de Ediciones Morata, quien fue invitado por Funglode a República Dominicana para impartir un taller y dos conferencias sobre los beneficios de la lectura.

Aprovechamos su visita para conversar con el autor de "Para qué leer. Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes" y "La emoción de leer. Leer las emociones" sobre cómo desperar el interés genuino por la lectura en los adolescentes y jóvenes, y que, más allá de verla como una obligación, conciban los libros como una herramienta a través de la que pueden encontrar respuestas a sus inquietudes.

¿Qué leen los adolescentes y jóvenes de hoy en día?

El entretenimiento es donde más ofertas variadas encuentran los jóvenes. Pero la lectura es más que entretenimiento. Mi énfasis es que la respuesta a para qué leer va más allá del entretenimiento.

¿Se están haciendo los esfuerzos necesarios para llevarlos a leer más allá del entretenimiento?

Yo creo que hay esfuerzos, pero son esfuerzos puntuales: de un profesor, que trabaja esa inquietud, de una comunidad o un club de lectura, pero no se ve como una prioridad social. Yo defiendo que tiene que haber una alianza, un pacto social, donde la lectura se ponga en primer lugar. Si colocamos la lectura en primer lugar tendremos mejor convivencia, mejor diálogo, mayor comprensión, mejor pensamiento, mayor capacidad de comunicación. Pero para que esto suceda, hay que colocarla como una prioridad en cada país.

Es defensor de no ver la lectura como una obligación, sino de despertar un interés genuino por ella. ¿Cómo se logra eso en los adolescentes?

La lectura por obligación genera mucho rechazo. Cuando voy a centros escolares y pregunto a quien no le gusta leer, se suele levantar el 80 % de las manos, y cuando pregunto por qué no les gusta leer, la obligación aparece inmediatamente: detestan la lectura por obligación. Lo que planteo a todos los educadores es que el objetivo es que los jóvenes terminen la educación obligatoria con una sensación de lectura placentera. ¿Cómo conseguirlo? No lo vamos a conseguir a través de la lectura. Mi diálogo con los jóvenes es siempre a través de ellos: qué es lo que necesitan para la vida, qué les inquieta o qué los estimula como personas, porque a través de esas inquietudes, van a la raíz de su esencia. A partir de eso hay que enseñarles que la mejor manera de encontrar respuestas es la lectura.

Se habla mucho de fomentar la lectura en adolescentes y jóvenes, pero ¿no es necesario primero enseñarlos a comprender lo que leen?

Hace un tiempo una profesora de literatura con muchos años de experiencia me hizo esa misma pregunta: ¿cómo vamos a fomentar la lectura si no entienden lo que leen? Mi respuesta fue la siguiente: ¿cuánto tiempo se dedica en el aula al diálogo, a conversar, a reflexionar y exponer las reflexiones de cada uno. Se quedó pensando y dijo: "No". Y le pregunté: "¿Qué es antes, gatear o andar?". Entonces, si nosotros no incentivamos el diálogo, la expresión verbal, que va antes de la escritura y la lectura, ¿cómo vamos a querer que comprendan?

¿Qué opina sobre las plataformas online de lectura como Wattpad, por ejemplo?, ¿Vinieron a sumar o restar, tomando en cuenta que su objetivo es entretener?

Yo creo que todas las plataformas suman, porque son oportunidades, son lugares donde los jóvenes pueden ir a conocer a un autor o atreverse a escribir, y todo eso es fantástico. Pero, efectivamente, cuando vemos el objetivo de Wattpad es el entretenimiento. Es en la escuela donde tenemos que darles las herramientas para que cuando vayan a estas plataformas las utilicen de la mejor manera posible, con pensamiento crítico, que sepan buscar y exigir, con la que las enriqueceremos. Eso es trabajo de los adultos, que tenemos que enseñarlos a aprovecharlas de la mejor manera posible.

¿Hasta qué punto los padres son responsables de fomentar la lectura en sus hijos? ¿Y cómo hacerlo?

En la familia debe haber diálogo, debemos conversar con nuestros hijos, saber qué les interesa, si vemos una película, si leemos una noticia, si conocemos el caso de algo que nos inquiete. Todo esto debe conversarse. Esas conversaciones y un adulto que a través de la lectura sea capaz de hacer reflexiones profundas e interesantes sobre todo lo que sucede estará dando la pauta de dónde encontrar las respuestas al pensamiento crítico ante las situaciones sociales. Pero eso tiene que surgir de un diálogo desde pequeños, y pensar que está bien leerle un libro a un niño en la cama para que se duerma y hablarle de la fantasía y la imaginación, pero debemos pensar que el niño va evolucionando y va cuestionándose otras cosas más allá del entretenimiento. Ahí tienen que estar los adultos dando sus referencias y ofreciendo lecturas o preguntándole por lo que lee.

Uno de sus libros más conocidos es "Para qué leer. Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes". Es válido preguntarle: ¿para qué leer?

Para mí la respuesta más importante es para ser feliz. Creo que la felicidad es la coherencia entre lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno hace. Para encontrar esa coherencia que es tan difícil, hace falta leer. Y cuando uno la encuentra, realmente encuentra la felicidad.