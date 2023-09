Days to Shine, una cita con el amor propio

Seguro has visto las vallas en las calles y las publicaciones en las redes sociales de mujeres reconocidas posando con una escultura en forma de corazón. Todas ellas se han unido por un mismo propósito: invitar a la comunidad femenina a ser parte de la quinta edición de Days to Shine.

Se trata de un evento por y para mujeres que este año será celebrado el 29 y 30 de septiembre, de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en El Embajador, A Royal Hideaway Hotel, bajo el lema Love Yourself (Ámate a ti misma).

Para Evelyn Betancourt, directora de Shine Magazine y co-fundadora del evento, la intención de esta entrega es empoderar a las mujeres desde el amor propio, un tema del que se habla mucho últimamente, pero que a veces cuesta cultivar y reconocer.

"Yo entiendo que en este proceso de descubrimiento y de cambios que suscitó la pandemia es un momento ideal para hablar de amor propio, porque es la base de todo lo bello que nos pasa", comenta la cara detrás de Days to Shine en conversación con Diario Libre.

Y agrega: "A nivel personal, yo entiendo que el amor propio es el gran desconocido. Algunas personas conocen ligeramente qué es, otras personas piensan que simplemente se basa en el cuidado personal. Y aunque eso es parte, es mucho más profundo".

Hablemos de amor propio

La conferencia central de esta quinta edición es "Del amor propio al amor al otro", que ofrecerá la psicóloga y escritora internacional Pilar Sordo el sábado 30, a las 12:00 del mediodía.

"Queremos que Pilar nos ayude a derribar algunos mitos del amor propio, pero sobre todo que nos ayude a entender de manera muy clara de qué se trata el amarnos primero. Porque muchas personas piensan que es egoísmo y es todo lo contrario: tú no puedes amar a otros si no te amas a ti", refiere Betancourt.

Completan la lista de speakers internacionales Sofia Cortina, Mejor Chef Repostera de América Latina 2020, quien se ha destacado por sus innovadores postres hechos con el azúcar de las frutas y ofrecerá la conferencia "Postres sin culpa" el viernes 29 a las 4:00 de la tarde, y la presentadora de Despierta América, Francisca, quien hablará de su camino hacia la aceptación en "El poder está en ti", el sábado 30, a las 5:00 de la tarde.

"Francisca es una dominicana que yo a nivel personal admiro mucho. Porque creo que es una chica joven que tuvo una visión muy clara de lo que quería y que ha luchado duro por, no solo abrirse pasos, sino por dejar su huella y su sello", comenta. "Ella también es una persona que ha tenido un interesante camino con relación al amor propio".

Del país, están las economistas Kimberly y Laura, de Economics Data, que hablarán de cómo amarte invirtiendo en ti; la Dra. Giselle Escaño con la conferencia "No te comas tus emociones" y la comunicadora Nahiony Reyes con su charla "Abrazando todas mis versiones".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/kb7a9495-edit-web.png

"Las mujeres estamos en tantas cosas que a veces se nos olvida que todo empieza por nosotras. Para amar sanamente a otros tenemos que amarnos sanamente a nosotros primero" Evelyn Betancourt Co-fundadora de Days to Shine “

Entre las novedades de esta quinta edición se encuentra la Shine Store física, una tienda donde los asistentes podrán adquirir piezas de firmas locales y relacionadas al evento, como la cartera en forma de corazón Love Fever, la segunda colaboración de Shine Magazine con Fiori.

"Nuestra marca promueve el shining together, que es básicamente brillar junto a otras mujeres. En el caso de Fiori, en esta colaboración unimos esfuerzos y talentos. Fiori es una empresa liderada por una mujer, nuestra empresa también es un equipo de mujeres, y básicamente la idea también es unirnos a otros emprendedores, hacer negocios juntos, beneficiarnos juntas", señala.

Satisfacción de un sueño hecho realidad

En su versión del 2022, Days to Shine reunió a 15 mil personas, lo que habla de la gran aceptación que ha tenido. Betancourt define el evento como un sueño que llevó años materializar, y es que la idea era lanzar el evento junto con Shine Magazine, hace 10 años. Sin embargo, en ese momento nadie creyó en el proyecto.

"Durante cinco años estuve intentando hacer este evento realidad. No fue algo de un día para otro; pasó por todos los procesos, incluyendo el proceso de que te digan que no, de que no te entienden", sostiene.

"Cuando yo buscaba aliados me decían: ´vamos a hacer un bazar u otra cosa. No te metas en algo tan grande´. No captaba mi idea. Hasta que vino nuestro socio ideal y le dimos vida de una manera grandiosa a esta gran idea, que es un espacio de formación, de educación para mujeres, y hasta de pasarla bien", continúa.

Ver la gran cantidad de mujeres que año tras año asisten y comparten sus experiencias de cómo el evento agregó valor a sus vidas es lo que le hace entender que el esfuerzo valió la pena.

El evento va a Miami

Days to Shine ha acaparado la atención a nivel internacional. Una muestra de ello es que Despierta América se ha aliado con los organizadores para transmitir en vivo desde el evento el próximo viernes 29 y para, además, realizar la próxima edición en Miami, Florida (Estados Unidos).

"Vamos a hacer una versión en Miami y vamos a llevar muy en alto la bandera, porque este es un proyecto dominicano", cuenta la directora de Shine Magazine. Añade que la idea, además de la celebración del evento, es servir de plataforma para que marcas locales puedan abrirse camino en el mercado estadounidense.

¿Cómo ser parte?

Las boletas de entrada general a la quinta edición de Days to Shine están a la venta a través del portal Tuboleta.com.do a un precio de RD$800, el cual incluye talleres, cooking shows y música en vivo. El acceso a las conferencias no está incluido, pero Betancourt aclara que quienes compren las entradas a las conferencias no necesitan comprar la boleta general.

"Este es un evento que no nos deja nunca indiferentes; siempre nos toca. Y este año lo que queremos es que nos toque el corazón. Queremos que las mujeres entiendan la importancia del amor propio, pero de manera profunda", concluye.