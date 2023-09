Rubén García: "Generar responsabilidad social hace que las empresas se transformen"

Cada día más empresas y otras entidades están tomando un papel más activo en cuando a iniciativas enfocadas en la sostenibilidad y la mejora social, ya sea a través de colaboraciones con las ONG o de manera independiente. Después de años de experiencia trabajando tanto en el sector privado como el social, Rubén García Mulet ha creado Avantis RSC como una propuesta para fortalecer los lazos entre las empresas y las ONG a la vez que asiste con el manejo de problemáticas que son de suma importancia para la sociedad dominicana.

¿En qué consiste Avantis RSC y cómo surgió esta idea?

Avantis RSC es una nueva forma de manejar la responsabilidad social de las empresas para llevarlas al siguiente nivel de sostenibilidad y cómo se manejan a través de proyectos sociales que sean continuados, bien ejecutados y de calidad. Especialmente proyectos educativos.

He trabajado durante 15 años como director de una fundación, también laboré previamente siete años en el sector privado y me he dado cuenta de que ambos mundos tienen mucho que aportarse uno al otro. pero que tal vez no están bien conectados. La empresa se enfoca en sus resultados, en su modelo de negocios y en vender su producto. Las ONG se dedican a trabajar con sus beneficiarios para que sus proyectos estén bien, pero veo que hay una falta de conexión entre ambas.

Por otra parte, me doy cuenta de que hay ciertos ciertas problemáticas sociales que preocupan a los dominicanos y para mí la educación soluciona los problemas sociales del país. Con proyectos sociales de este estilo, continuados, bien desarrollados y de calidad, se pueden mejorar las problemáticas sociales del país. Apoyando a las ONG, que lo están haciendo bien en estos proyectos, lo podemos conseguir, así como canalizando mejor los recursos que las empresas tienen en proyectos sociales también mejora el impacto positivo en la sociedad. En contrapartida, las empresas también pueden identificar mejor a sus clientes y a sus socios con el producto o el servicio que están dando.

Me gustaría ayudar a las empresas a canalizar mejor estos recursos hacia proyectos más serios, que produjeran un mejor impacto y después poderlo contar de forma positiva. Esto me apasiona porque creo que nosotros podemos aportar a este cambio social. Al menos yo me he dado cuenta de que el cambio viene por ahí, educación y mejor impacto. Ya las empresas tienen esa inquietud o muchas tienen esas inquietudes. Simplemente hay que alinearlo, planificarlo y hacerlo de una manera que genere más impacto y eso es muy importante para ellas, no solo por los beneficios que tienen, sino también porque estás colaborando con el crecimiento del país.

¿En qué consiste el trabajo de Avantis RSC?

Lo que hago es que identifico proyectos en las ONG que para mí cumplen ciertos requisitos, que generan resultados, están en comunidades vulnerables, son continuados, trabajan no solo lo académico, sino también los valores. También pueden incluir voluntariado corporativo, que esa es otra de las estrellas del proyecto, o donaciones. Identifico los proyectos que, desde mi punto de vista, tienen garantía de éxito. Después veo las empresas y qué sensibilidad tienen o cómo estos proyectos pueden de alguna manera beneficiar a su modelo de negocios. Entonces creamos la conexión entre empresa y ONG y después le damos seguimiento. Avantis quiere ser la parte social de las empresas, es decir, en los casos que no tienen un departamento de responsabilidad social o que no tienen un personal que le dé seguimiento de los proyectos.

No se trata solo de canalizar recursos hacia un proyecto, sino que después yo visito los proyectos, genero informes y resultados, porque los proyectos tienen que tener unos indicadores. Un proyecto tiene sus objetivos, sus actividades y sus indicadores de cumplimiento. Luego generamos material para que las empresas puedan enseñar el impacto positivo que han generado a familias y beneficiarios.

¿Puede abundar un poco más sobre el estilo de comunicación de Avantis RSC?

Sí, es muy importante comunicar a la sociedad la apuesta de la empresa, enseñando que su inversión está generando unos resultados en personas. La sociedad empatiza con personas, no con cosas hechas. Gente empatiza con gente, eso es muy importante, y conecta emocionalmente con la empresa. Si sabes que una empresa, por ejemplo una farmacéutica, está colaborando con programas de salud, educación para la salud o programas transformadores, vas a conectar mejor con empresas que sabes que están transformando la sociedad.

¿Cómo se debe cambiar el esquema general de acción y responsabilidad social de las empresas dominicanas?

Ahora mismo hay empresas en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares y también aquí que han descubierto que una mejor sostenibilidad les genera a la larga mejores resultados económicos y un mayor reconocimiento social. Es decir, generar este tipo de responsabilidad social hace que las empresas se transformen. Las que cambian el paradigma clásico por algo más moderno e innovador hace que la empresa sea más humana, más innovadora y la gente empatice mejor con ella y, a la larga, te va a generar mejor resultados.

En el caso de las empresas no tiene que tener un departamento propio para esto, lo podemos manejar por proyectos a través de Avantis de una manera flexible y más cómoda. La sostenibilidad tiene tres patas: la parte del medio ambiente, la parte de gobernanza y la parte social. Yo estoy incidiendo en la parte social y también medioambiental porque los proyectos pueden ser medioambientales

¿Cómo seleccionan las ONG que trabajan con Avantis RSC?

Las ONG que quieran trabajar con Avantis y tengan proyectos que sean innovadores, bien ejecutados y sostenidos, me pueden convocar para yo conocer el proyecto. Entonces lo que hago es incluir los proyectos de esa ONG en mi cartera y buscar o presentárselos a las empresas cuando entiendo que son adecuados a su estilo de responsabilidad social o su estilo de negocios.

¿Qué puede hacer el público para exigir que sus marcas adopten un modelo más sostenible?

Tendrían que ser un poco más críticos, investigar y estar atentos a qué está haciendo por los demás esa empresa o esa marca. Porque el consumidor no es simplemente un actor pasivo, sino que también es activo en la sociedad y ve que, si esas empresas están aportando al cambio, más fácil va a adquirir ese producto o ese servicio. Algunas empresas dominicanas están por hacer ese cambio de modelo, pero ya en otros países lo están haciendo.

¿Qué beneficios proveen los servicios de Avantis RSC para las empresas y para las ONG?

Primero, localizo más recursos para proyectos, después hago el seguimiento continuado según los indicadores que hemos marcado por parte de una entidad externa. También apoyamos con el desarrollo de proyectos, que muchas veces tienen una idea, pero no saben cómo concretarla. Entonces les acercamos un voluntariado corporativo de una manera organizada y, por último, le damos también una visibilidad social del trabajo que están haciendo, con lo cual tiene también muchas ganancias para la ONG, y, al final, de alguna manera, aunque el servicio está enfocado a la empresa, también dejamos instalada una capacidad en la entidad social.