Conoce los nominados a los II Galardones Iberoamericanos de Gastronomía

La Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) anunció las personalidades, instituciones, proyectos y organizaciones que las academias nacionales han propuesto como candidatos a los II Galardones Iberoamericanos de Gastronomía, que se celebrarán el 13 de noviembre en Madrid, España.

Como en la primera edición, la AIBG basa sus premios en los pilares de la gastronomía del siglo XXI como actividad saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria.

A continuación, los nominados:

En la categoría Gastronomía Saludable figuran la Sociedade Agricola do Freixo do Meio (Portugal) y el Aula de la Dieta Mediterránea y Vida Saludable (República Dominicana). En Gastronomía Solidaria compiten Lo Valledor (Chile), el Banco de Alimentos de República Dominicana, la Federación Española de Bancos de Alimentos (España) y Cozinha com Alma (Portugal).

Finca 5ta SARoCO (Colombia); los chefs Óscar González Buitrago (Colombia), Jaime Pesaque (Perú) y Carlos Estévez (República Dominicana) y el restaurante A Cozinha (Portugal) son los nominados en la categoría Gastronomía Sostenible.

Los cocineros Yulián Téllez (Colombia) y José Avillez (Portugal), así como el Restaurante Central (Perú) y la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES) compiten por el premio a Gastronomía Satisfactoria. Este año se ha sumado un galardón más a la Gastronomía Global, que premiará al proyecto que reúna y represente mejor los principios de las 4S (saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria). En este renglón están los restaurantes Casa Virgil (Argentina) y La Casa Bistró (Venezuela); y el Ministerio de Turismo de República Dominicana.