ONPECO celebra el Tercer Foro de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional

El hábito de la mala alimentación está relacionado con condiciones nocivas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Peor aún, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha determinado que las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la causa de 5.5 millones de muertes cada año. Asimismo, en República Dominicana el 72.3% de las muertes son causadas por ECNT como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. El 44.3% de estas muertes ocurren antes de los 70 años, las cuales son consideradas edades prematuras. Además, el 32.3% de los adultos dominicanos sufren de hipertensión.

Para varias instituciones, esta situación ha resaltado la necesidad de asegurar que los consumidores tengan un mejor acceso a la información relacionada a los alimentos que consumen.

En el caso del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), esta institución ha celebrado el Tercer Foro de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional en el Archivo General de la Nación, con el objetivo de impulsar una ley que contribuya a la orientación indispensable para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/07112023---tercer-foro-sobre-etiquetado-frontal---matias-boncosky02.jpg Altagracia Paulino, presidenta delObservatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO). (MATÍS BONCOSKY)

"Aquí hay tres leyes que plantean la necesidad de la información del etiquetado, como la Ley de Salud Pública 42-01, la Ley de Medio Ambiente 64-00, la Ley del Consumidor de 3580-5, además de la NORDOM 53, que es la norma que regula los alimentos en la República Dominicana, y no se cumple. Eso no se cumple", comenta Altagracia Paulino, presidenta del ONPECO. "Entonces pensamos que debe haber una ley especial. ¿Por qué? Porque aquí al no estar debidamente informado el consumidor lo conduce a tomar decisiones erróneas, desacertadas, que podrían afectar su salud".

Este Tercer foro de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional tiene como propósito sensibilizar sobre la necesidad de una Ley de Etiquetado que advierta a la ciudadanía sobre los riesgos en la salud que conlleva el alto consumo de azúcar, sal, grasas saturadas, alimentos ultra procesados y otros con aditivos que podrían afectar su salud, provocando enfermedades.

Otro aspecto a tomar en cuenta al hablar del impacto de las ECNT es que implican un gasto monetario significativo para aquellos que las padecen y los gobiernos debido al alto costo de los medicamentos necesarios para enfrentarlas.

Una ley de etiquetado que advierta sobre cómo prevenir estas enfermedades es beneficioso para el gobierno, para la salud pública en general y para la población, que al estar debidamente informada tomará las medidas adecuadas para no contraerlas. Países como Chile, Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Colombia y Perú ya han adoptado una ley similar a la que se necesita en RD.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/07112023---tercer-foro-sobre-etiquetado-frontal---matias-boncosky04.jpg El foro contó con la presencia de expertos, proefesionales y otros interesados en el tema de la Ley de Etiquetados. (MATÍAS BLONCOSKY)

"Con ese etiquetado frontal que informe a la gente ganamos todos", explica Paulino. "Gana el Estado porque la obesidad es un problema de salud pública, sobre todo la obesidad infantil, los niños obesos terminan diabéticos cuando son adultos. Prevenir es curarse en salud y creo que le conviene al Estado, a la familia y al pueblo dominicano".

El foro contó con la participación de los siguientes expertos nacionales: doctora Patricia Grullón, del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, el doctor Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Parlacen, el doctor Samuel Ramos, Médico Internista, el doctor Osvaldo Peña Tió, presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo y la licenciada Guadalupe Valdez, autora de la existencia de la Ley de Seguridad Alimentaria

Asimismo, de manera virtual, también participó la doctora María Fernanda Kroker, coordinadora del Centro de Investigación para la Prevención de Enfermedades Crónicas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (CIIPEC-INCAP).

Durante la actividad, estos especialistas trataron temas como la situación del etiquetado frontal en el resto de Latinoamérica y la nutrición como asunto de vital relevancia para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la hipertensión, diabetes, obesidad, patologías cardíacas y algunos tipos de cánceres que se generan por la falta de información y la mala alimentación.

"Una advertencia nutricional para que la gente elija lo que come o no, no obliga a que el consumidor no lo haga, sino que lo que se busca es que se ejercite el derecho fundamental a la información que tiene cada ciudadano a saber qué come y si lo que come le hace bien o le hace mal", resalta la presidenta de ONPECO.