Juan Señor: "Hay que volver al periodismo de calle, de investigación, de calidad"

En tiempos que exigen la reinvención de muchas profesiones, la esencia del periodismo necesita ser rescatada. Así lo concibe el periodista y asesor empresarial Juan Señor, quien estuvo en República Dominicana recientemente para participar en la séptima edición del evento internacional The Future of Advertising (FOA).

En conversación con Diario Libre, el presidente de Innovation Media Consulting Group en Londres analiza la realidad del periodismo actual y hacia donde debe encaminarse el oficio.

¿Cómo cree que ha sido afectada la labor periodística con la llegada de herramientas de Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial desde el punto de vista del periodismo presenta una utopía o una distopía. Es la amenaza más poderosa que jamás hayamos tenido para el negocio del periodismo y, al mismo tiempo, es la mayor oportunidad que jamás hayamos tenido para el mundo periodístico. Entonces, es una dicotomía, es una paradoja muy poderosa y tenemos que entender la Inteligencia Artificial. Ya existe, no se debe negar su existencia, pero sí entenderlo, escucharlo y aprenderlo durante al menos un año para sacar conclusiones sobre lo que vamos a hacer.

¿Qué puede hacer un periodista para destacar en un mercado tan saturado como el que vemos ahora, en términos de contenidos e información?

Un periodista exitoso es un periodista que crea historias, que crea periodismo, que informa, que inspira y que emociona. Esas son las tres claves: inspirar, informar y emocionar. Y, evidentemente, en el proceso de informarse también depende de descubrir, es decir, de contar nuevas historias. Entonces, ahora hay mucho periodismo que está reciclando noticias, es charlatanería donde todos estamos contando lo mismo, y periodismo que la gente se sienta en una oficina y dice este dijo en Twitter o dijo en Facebook. Esto no es periodismo. Periodismo es conocer gente, salir a la calle, conocer fuentes, trabajar con fuentes y contar historias que la gente quiere leer, escuchar y ver. Y eso se está perdiendo. Tenemos gente que hace periodismo de oficina y no periodismo de calle.

"Un periodista exitoso es un periodista que crea historias, que crea periodismo, que informa, que inspira y que emociona" Juan Señor Periodista y consultor empresarial “

¿Cree entonces que hay que rescatar la esencia del periodismo?

El periodismo tiene que volver a ese periodismo de calle, de investigación, de calidad, de fuentes, de conocimiento de la gente. Cuando conoces a una persona, como me estás conociendo a mí, en persona, es totalmente diferente a ver un video o leer una presentación, un documento, un PDF. Cuando conoces a una persona, hay muchos más matices en esa historia de los que tú, como buen comunicador, sabes contarle a la audiencia. Puedes ver cómo reaccionó la audiencia a lo que dije en mi charla. Y eso, desde el punto de vista de valorar el contenido, tiene un valor mucho más válido que estar ahí en la oficina mirando los likes que tengo, los seguidores y esas cosas. El periodismo ha dejado de salir a la calle, y es ahí donde encuentras historias. Esto del periodismo de escritorio es un desastre.

Eso quiere decir que el periodismo y el teletrabajo no deben ir en una misma oración...

En todas las relaciones que hemos visto durante toda una vida de teletrabajo, la producción ha caído un 40 %, un 60 %. No se puede hacer periodismo desde casa. Es una locura. El periodismo es hablar, hablas con tu editor, lo exiges y dices "Mira, quiero publicar esto". "No lo vas a publicar", "Yo quiero publicarlo". Bueno, a ver, explícame, ¿quién es tu fuente? Esta es mi fuente, está bien, ¿puedo confiar en ella? Sí, mira, tengo esto aquí. Esto no se puede hacer desde casa. O sales a la calle o no sabes hacer periodismo. Es una locura para los lectores. Siempre digo esto: no es trabajar desde casa, es vivir en el trabajo. No puedes llevarte la oficina a casa. Tu hogar es un lugar para desconectar, para estar cómodo, para estar con tu familia, para tener tu privacidad, en todos los niveles, emocional, intelectual, obviamente, relacional. Durante la pandemia, sí, claro, adelante, pero esto ha seguido y es un gran fracaso.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/09/juan-senor.jpeg Juan Señor durante su ponencia en Impacta FOA. (FUENTE EXTERNA)

"La verdad en un mundo de mentira" fue el título de su ponencia en FOA. ¿Qué cree que podemos hacer los periodistas para contrarrestar la proliferación de noticias falsas?

Desde el punto de vista periodístico, cuando la gente dice "Bueno, ¿por qué se suscribe a esta marca?" Dice "porque verifican todas las mentiras que escucho". Y es un hábito de consumo que ya existe, por eso es fundamental que un medio como Diario Libre, por ejemplo, cuente con una unidad de verificación de datos muy seria y de calidad. Ese es uno de los grandes valores que tenemos como marcas periodísticas, verificar las mentiras tóxicas que existen en las redes digitales.

¿Qué pueden hacer los medios tradicionales para adaptarse a la realidad que vivimos hoy?

La primera es hacer menos. Todos estamos en una vorágine de crear mucho contenido que no vale mucho o vale poco. Y ese es un gran problema. Entonces, lo primero es elegir los contenidos, las líneas editoriales. Es decir, ¿qué tipo de periodismo haremos? Porque no podemos hacerlo todo. Café para todos es café para nadie. Así que especialicémonos. ¿Qué tipo de empresas, qué tipo de periodistas tenemos? ¿Qué calidad tenemos? Y dentro de eso está hacer menos. Menos, pero con más calidad.

En tiempos que prácticamente obligan a atraer clics para subsistir, ¿cómo enfocarnos en la calidad?

El enfoque debe ser: crearé contenido que atraiga a los lectores. Y, una vez atraigo a esos lectores, tengo que exigirles que paguen o me den sus datos. Datos o dólares. Ése es el enfoque de cualquier negocio sano periodístico. No son los clics, no es la audiencia. ¿Que mi periodismo no tenía audiencia? No es buen periodismo. Aunque, claro, hay noticias especializadas. Esta entrevista que estás haciendo no interesará al 90 % de tus lectores, porque no viven en este mundo, no viven del periodismo. Dentro de tu segmento, tú como periodista sabes si algo es cierto, si algo es de interés público. Y esa es la clave. Es el periodismo el que informa, inspira y emociona. Si consigues eso, conseguirás lectores, los lectores serán leales, se registrarán o pagarán y venderás publicidad. Pero no al revés.