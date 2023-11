¿Cómo reducir el consumo de azúcar en los niños?

Obesidad, diabetes, caries... El consumo excesivo de azúcares puede traer consecuencias graves para la salud de los niños, razón por la que la OMS recomienda reducir su ingesta a menos del 10 % de la ingesta calórica total.

Cuando se habla de azúcar no solo se hace referencia a las cucharadas que se le agregan a las comidas, sino también a la que está incluida en algunos alimentos que les ofrecemos como parte de su dieta diaria sin pensar en lo dañinos que pueden ser.

A propósito de que la tercera semana de noviembre se celebra la semana de concienciación sobre el azúcar, compartimos siete consejos para reducir el consumo de este ingrediente en tus hijos.

1. Lee las etiquetas de los alimentos

La mayoría de los alimentos detallan en su etiqueta nutricional los niveles de azúcares agregados. Los productos se consideran altos o bajos en azúcar si se encuentran dentro de los siguientes rangos: alto si contiene más de 22.5 gramos de azúcares totales por 100 gramos de producto y bajo si contiene 5 gramos o menos de azúcares totales por 100 gramos de producto. Si la cantidad de azúcares por 100 gramos está entre estas cifras, se considera un nivel medio.

2. Ofréceles postres naturales

En los niños es común sentir la necesidad de comer dulces. La idea no es prohibírselo, ya que esto solo hará que se sientan más atraídos hacia ellos, sino de buscar alternativas más saludables. Por ejemplo, en lugar de galletas o bizcocho, les puedes ofrecer yogures naturales y frutas.

3. Promueve el consumo de frutas en lugar de jugo de frutas

Siempre será mejor que consuman las frutas enteras en lugar de zumos y jugos. Además de que reduce la ingesta de azúcar, se benefician de las fibras y vitaminas de las frutas. De todos modos, debes saber que la Academia Americana de Pediatría recomienda no más de 4 onzas de jugo de fruta 100 % al día para niños entre 1 a 3 años de edad, de 4 a 6 onzas para niños entre 4 a 6 años y de 6 a 8 onzas para niños de 7 a 14 años de edad.

4. Acompaña las comidas con agua

El agua es la mejor bebida para acompañar las comidas, aunque no siempre es fácil lograr que los niños la prefieran por encima de refrescos y jugos. En ese caso lo que puedes hacer es darle sabor al agua de forma natural agregando frutas, pero sin azúcar. La leche blanca también es una opción para el desayuno y la cena, ya que contiene azúcar natural (lactosa).

5. Reeduca su paladar

Quizá no sea tarea fácil, pero sí es posible reeducar el paladar de los niños. ¿Cómo hacerlo? Ve reduciendo de forma gradual la cantidad de azúcar que le añades a sus comidas. Empieza por los alimentos que tus hijos consuman con más frecuencia.

6. Evita exponerlos a tentaciones

Si no lo ven, no se van a antojar. Si quieres que tus hijos se resistan a comer dulces, evita exponerlos a las tentaciones. Por ejemplo, si vas con ellos al supermercado, lo mejor es que no pases por el área de golosinas. En caso de que tengas que buscar algo allí, ve directo a buscarlo y sal lo antes posible.

7. Predica con el ejemplo

El último consejo, pero no menos importante, es que debes predicar con el ejemplo. Es fundamental que todos en casa limiten el consumo de azúcar, así los niños lo verán como algo natural y les será más fácil mantener costumbres de alimentación saludable.