Habilidades digitales versus formalidades laborales

Muchos profesionales jóvenes que se insertan al trabajo digital, tienen habilidades virtuales pero no tienen, en esencia, las habilidades del trabajo formal físico. ( FREEPIK )

En un mundo donde todo está siendo digitalizado, tener habilidades digitales parece ser cada vez un aspecto prioritario en el desarrollo de la vida. Estudiar, socializar, comprar, trabajar... todo se ha trasladado en línea; una transformación digital que trae muchos beneficios, pero también requiere una alfabetización digital o competencias digitales que se traducen en habilidades.

Y son precisamente esas habilidades digitales las que se requieren ahora más que nunca en el mundo laboral. Sin embargo, esto no es lo más importante cuando lo primordial queda en un segundo plano, puesto que, tal y como expresa Octavio Frías, director ejecutivo de la Organización para el Liderazgo y la Productividad (OLYP), antes de hablar de las habilidades digitales que hay que aprender, se debe trabajar primero lo básico: la formalidad en el trabajo, el buen uso de la ortografía, la buena disposición para aprender.

"El tema de las necesidades de las habilidades digitales creo que no es el problema. Muchos jóvenes o profesionales jóvenes que se insertan al trabajo virtual tienen habilidades virtuales porque nacieron en un mundo totalmente digitalizado, pero no tienen, en esencia, las habilidades del trabajo formal físico, es decir, no saben la formalidad de los documentos, el tema de poder saber redactar un correo, de saber discernir qué información puede ir por una plataforma u otra".

Frías refiere, además, que también es muy importante el tema de la formalidad que requiere el trato con los clientes o con los compañeros de trabajo. "Hay que ser puntual, honesto y serio para poder trabajar de manera virtual... todo eso va de la mano con el trabajo virtual que está lleno de debilidades porque no hay nada regularizado, de hecho, ahora es que se está hablando de regularizar el trabajo remoto; pero en cuanto a habilidades digitales, esas son muy fáciles adquirirlas".

El mercadólogo entiende que se trata más bien de que, antes de hablar de capacitarse en habilidades digitales, hay que hacerlo en habilidades gerenciales, informáticas... "saber que uno puede manejarse, sobre todo, en la parte emocional y la gestión de las emociones, porque es muy fácil entrar en conflicto cuando uno está trabajando de manera virtual, porque en la escritura no muestran emociones", expresa el también organizador del Congreso Internacional para Padres y Adolescentes (CIPA) 2023, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, cuyo tema principal es "Productividad para enfrentar al mundo".

Este congreso tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a encontrar carreras universitarias que se alineen con sus talentos y pasiones, facilitándoles las herramientas necesarias para que puedan tomar buenas decisiones.

Una buena elección

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/21/educacion.jpg Octavio Frías, director de OLYP. (FUENTE EXTERNA)

Amén de tener o desarrollar estas habilidades, muchos jóvenes se enfrentan a un verdadero reto antes de entrar al sistema laboral, y es decidir precisamente qué carrera estudiar. Para ello, sobre todo los que cursan el 5to. y 6to. de secundaria, es una carrera contra el tiempo pues deben decidir al tiempo que comienzan a lidiar con la presión y la ansiedad de tener que elegir una carrera universitaria antes de que le entreguen su diploma de bachillerato.

"Una de las herramientas que yo sugiero", menciona Octavio Frías, quien desde hace años ofrece charlas en el marco de la jornada de orientación de OLYP, "es que los jóvenes, antes de explorar carreras universitarias, hagan una exploración interna para comenzar a identificar cuáles son esas destrezas y habilidades que los hacen diferentes a los demás; en pocas palabras, hablamos de talentos, que son esas herramientas naturales que se le otorgan al ser humano para poder cumplir con su propósito de vida".

El charlista también ve muy necesario contar con la ayuda del test vocacional, que, en manos de psicólogos, siempre va a ser la herramienta más poderosa para identificar, aunque el estudiante no esté claro, de cuáles son esas destrezas o habilidades.