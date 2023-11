¿Por qué se come pavo en Thanksgiving?

El pavo es el plato estrella de Thanksgiving, una de las celebraciones más importantes de la cultura estadounidense, que consiste en reunirse en familia para agradecer por todo lo bueno ocurrido durante el año. ¿Te has preguntado por qué se come pavo y no otra carne?

Comer pavo en Thanksgiving es un símbolo de abundancia, paz y unión. La tradición empezó en 1621 tras la convivencia de colonos ingleses con indios de Massachusetts. Los colonos ingleses ofrecieron una cena a los indios de Massachusetts en agradecimiento por haberles enseñado sus técnicas de cultivo y caza.

Para la cena, los indígenas llevaron ciervos y los colonos llevaron aves de corral como patos, gansos y pavos, acompañados de calabazas, frutos secos y almejas. Con el tiempo, el pavo se convirtió en el plato principal de la cena de Acción de Gracias porque es un animal grande, que permite alimentar a varias personas, además de que es un ave de crianza de fácil cuidado.

Curiosidades sobre el pavo

El pavo doméstico se incluye en el grupo de aves que no vuelan. Esta especie ha sido criada para ser tan grande que el animal no pueda alzar el vuelo. En el caso de los pavos silvestres pueden volar en sesiones cortas a velocidades de hasta 55 mph.

Seguro que has escuchado la expresión "está en la edad del pavo" para referirse a una persona que se encuentra en la adolescencia. En algunas culturas, el pavo es un ave que se considera tonta o ingenua, de ahí que se empleen expresiones como "tener cara de pavo" o "hacer pavadas".

El pavo es de origen mexicano. Tras la colonización de América, este animal fue llevado por Hernán Cortés a España y se convirtió en uno de los platos predilectos para realizar grandes banquetes en Europa.

Pavo en inglés es turkey, porque en países como Inglaterra creían que era originario de Turquía.