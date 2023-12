Lo que no deberías hacer (jamás) en la fiesta de Navidad de la empresa

Llegó diciembre, el mes por excelencia de las actividades navideñas, entre las que se incluye la fiesta de fin de año del trabajo.

Si bien es una celebración para compartir en un espacio fuera del ámbito laboral, es importante que cuides tu comportamiento, si no quieres ser el tema de conversación de los próximos días en la empresa o, en el peor de los casos, ser despedido.

A continuación, listamos siete errores que debes evitar cometer en la fiesta de Navidad empresarial:

1. No asistir

La fiesta empresarial es una gran oportunidad para reforzar las relaciones laborales y compartir con los compañeros que no son de tu mismo departamento. Si decides no asistir, te verás como el asocial de la empresa y esa no es la imagen que quieres que se lleven de ti, ¿cierto?

2. Llevar acompañante

No hace falta que te lo digan: la fiesta del trabajo es para los empleados que laboran para esa empresa, así que no es una opción invitar a tu pareja, a un amigo, ¡ni a nadie!

Ahora bien, hay algunas empresas que permiten llevar acompañante. Si es tu caso, piensa bien a quien llevarás contigo, no vaya a hacerte pasar una vergüenza delante de tus superiores.

3. Ir con el estómago vacío

Lo recomendable es que ingieras por lo menos unos bocadillos un par de horas antes de asistir.

Nunca se sabe a la hora que servirán la cena y si tienes muchas horas sin comer, puede que la espera se te haga eterna y te impacientes. Además, tomar alcohol con el estómago vacío nunca es una buena opción.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/01/fiesta-navidad-trabajo-2.jpg

4. Beber demasiado

Hablando de alcohol, debes tener presente que, si bien la bebida es gratis, no es válido excederse. Puedes tomarte un par de tragos para entrar en ambiente y soltar un poco la timidez, pero no más.

Beber demasiado puede hacer que digas o hagas cosas que de las que luego te arrepientas, aparte de que dará la impresión de que eres una persona que no conoce sus límites a la hora de tomar.

5. No medir la confianza

Al estar en un ambiente con música y alcohol, muchos suelen olvidarse de que no están entre amigos, sino entre compañeros de trabajo y jefes. No debes transgredir los códigos de confianza que jamás has cruzado con ellos, sin importar que estén fuera de la oficina.

6. Llevarte comida o bebida a casa

Ni comida, ni bebida y mucho menos los centros de mesa. Recuerda que no estás en la cena de Nochebuena familiar. No te tomes el atrevimiento de cargar con nada de la fiesta a casa, a menos que los organizadores te informen (sin que tengas que preguntarles) que puedes hacerlo.

7. No ir a trabajar al día siguiente

Muchas empresas realizan sus fiestas navideñas en medio de semana laboral. Si tu jefe no te comunica que puedes tomarte el día siguiente libre, ve a trabajar como de costumbre. No asistir puede llevar a que piensen que te pasaste de copas la noche anterior.