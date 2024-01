The Golden Globes: del humor al fracaso hay solo un chiste

"Los premios Golden Globes fueron el domingo, y sí, se ha hablado de los ganadores; pero también se ha hablado mucho de Jo Koy, el cómico encargado de conducir la ceremonia, se convirtió en el epicentro de la controversia al desplegar un monólogo que, en lugar de divertir, generó críticas y descontento.

En los principales medios de comunicación de todo el mundo le mencionan, y no de buena forma. Además, obtuvo un logro (si así puede decirse) en las búsquedas de Google; su nombre alcanzó un pico el domingo a las 9 de la noche, en plena transmisión del evento.

Jo Koy durante su monólogo no escatimó en comentarios ofensivos y sexistas, eclipsando la verdadera esencia de la gala. En resumidas cuentas, dio a entender que Oppenheimer, de las películas nominadas al mayor galardón le había parecido larga y aburrida, mientras que enfocaban en cámara al director de la cinta, Christopher Nolan.

A Barbie, la definió como una película "basada en una muñeca con pechos grandes".

Mientras que, sobre Taylor Swift, que estaba nominada por su película concierto, arremetió diciendo que "¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro tenemos menos planos de Taylor Swift", refiriéndose a la mediática relación de la cantante y el jugador de fútbol Travis Kelce.

Viralidad Instantánea

Insultar y atacar a dos de las producciones cinematográficas más taquilleras del año pasado y a la Persona del Año nombrada por la revista Time, es comprarse un boleto directo a ganarse la atención en las redes sociales y ser el tema a escudriñar por los medios.

Los eventos como los Globos de Oro están compuestos por momentos mediáticos intrínsecos: desde la glamorosa alfombra roja hasta la premiación en sí. Sin embargo, Jo Koy se erigió como el protagonista de la noche, generando una tormenta de críticas en medios de comunicación de todo el mundo.

Porque aterricemos en algo, los premios son la antesala de los Oscars, que homenajean a la excelencia en cine y televisión, se mofan de los mismos productores, directores, actores y otros artistas que están exaltando por su calidad profesional; y que al final de cuentas son la razón de ser del evento en sí.

¿Problema de guión o algo intencionado?

El cast y directora de "Barbie" reaccionando al chiste del host de los Golden Globes sobre Barbie.



"Y la película de Barbie solo fue basada en una muñeca de plástico con grandes senos". pic.twitter.com/W0Kzw4sqKX — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024

"Algunos los he escrito yo, otros no son míos. He escrito algunos de estos y también de los que se están riendo", dijo Koy sobre los chistes de su monólogo.

¿Fue una estrategia premeditada por la producción de los premios para ganar atención? ¿O el comediante se desvió del guión establecido? Estas preguntas flotan en el aire, desafiando la noción de la responsabilidad que los premios tienen sobre la imagen que proyectan.

La reacción inmediata de disgusto, evidenciada por las respuestas en tiempo real de los presentes y de los cibernautas, sugiere que la línea entre el humor aceptable y el irrespeto flagrante se cruzó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/10/emma-stone-1.jpg

Incluso Emma Stone, galardonada como mejor actriz en una película musical o de comedia, no pudo contener su rechazo, calificando a Jo Koy de "imbécil" en una entrevista posterior.

Esta respuesta, lejos de ser aislada, refleja la indignación generalizada frente a un evento que debería celebrar logros, no perpetuar estereotipos y ofender a sus propios homenajeados.

¿Afectará a Jo Koy?

A medida que la polémica de los Golden Globes 2024 se despliega, queda por verse si este episodio afectará la participación futura de artistas en eventos similares o si se convertirá en un llamado de atención para que los premios revisen sus prácticas y prioricen el respeto y la consideración en sus futuras ediciones.

Sin embargo, algo queda evidenciado, estos premios hicieron ruido, llamaron la atención, días después se sigue hablando de ellos y no es por las películas, ni las series, ni sus actores. ¿Pudo ser esta la intención?"