Día Mundial del Abrazo: ¿qué significa cada tipo de abrazo?

Cada 21 de enero, desde 1980, se celebra el Día Mundial del Abrazo. Esta fecha fue establecida por iniciativa de Kevin Zaborney, un psicólogo de la Universidad de Michigan que comprobó que este gesto es muy beneficioso para la salud mental, emocional y física de las personas.

Pero ¿sabías que existen diferentes tipos de abrazos y que cada uno tiene un significado distinto? Aquí te contamos.

Con palmadita en la espalda

Se trata de un abrazo que generalmente se da entre familiares y amigos, así como entre hombres. Este tipo indica que existe una buena relación entre ambas partes, pero no un sentimiento romántico.

La psicóloga Gurutze Olaizola explica que estos abrazos con golpecitos en la espalda "suelen ser los abrazos que se dan algunas personas cuando se saludan o se felicitan por algo". Es una muestra de apoyo muy reconfortante.

Medio abrazo

También llamado abrazo a medias, este da una señal de apoyo y aceptación, aunque en ocasiones se da simplemente para quedar bien. En este tampoco existe un interés romántico involucrado. Suele darse entre conocidos y amigos no muy cercanos. Por lo regular, se da de lado, por encima del hombro de la otra persona.

Muñeco de trapo

Es un abrazo en el que una persona sostiene tan fuerte a la otra que prácticamente el que lo recibe no puede responder, por lo que permanece parado, sin moverse, con el cuerpo suelto.

Este tipo de abrazo puede darse en forma de broma, pero en el caso de que sea con la pareja o entre amigos, significa que hay un sentimiento no correspondido.

Abrazo de oso

Es un abrazo intenso y cargado de sentimiento. ¿En qué consiste? Una persona abraza muy fuerte a la otra cuando están compartiendo momentos de mucha alegría, felicidad o emoción. Es una demostración genuina de lo especial que es el otro y lo mucho que se valora tenerlo en la vida.

Con caricia en la espalda

Suele darse entre parejas o amigos muy cercanos, pues existe una fuerte conexión entre los protagonistas de este abrazo y denota que hay bastante confianza entre ellos.

Frotar la espalda de la otra persona son palabras mayores, según explica la experta en lenguaje corporal Patty Wood, quien afirma que "la espalda es una parte muy vulnerable del cuerpo; al no ser visible, tocar esta parte es ciertamente sorprendente".

Bailando

La posición de este abrazo es la siguiente: uno coloca los brazos alrededor del cuello (que por lo regular suele ser la mujer), mientras el otro (el hombre, casi siempre) ubica los brazos alrededor de la cintura. Ambos se mueven lentamente como si estuvieran bailando un vals.

Este suele darse entre parejas y puede tener dos significados: que la relación es reciente, por lo que la chispa está a flor de piel, o un jugueteo entre personas que llevan años juntos, pero que mantienen la misma alegría en su relación.

Puente de Londres

Este abrazo se caracteriza porque la parte de arriba del cuerpo se une con la otra persona, mientras que la parte inferior no hace ningún tipo de contacto. ¿Qué significa? Que no hay demasiada confianza entre ambas partes o, en el caso de las parejas, que la relación se ha enfriado y las cosas no andan del todo bien.

Por la espalda

Quiere decir que la persona que lo da no solo está enamorada, sino también que se siente orgulloso y feliz de tener a quien abraza en su vida.

Demuestra mucha seguridad y deseo de ofrecer estabilidad en la relación. Por lo regular, en este abrazo se ve al hombre en el rol de protector y cuidador.

Con contacto visual

Es, quizá, el abrazo más íntimo de todos. En este, las dos partes se colocan una frente a la otra y se abrazan dejando un poco de espacio entre ellas a la vez que se miran fijamente a los ojos.

Como la mirada muchas veces dice más que las palabras, cuando las personas se dan un abrazo con contacto visual confiesan, anuncian y prometen.