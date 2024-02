Puntacana Resort acoge lo mejor de la gastronomía internacional con Culinary Weekend

Con el lema "Una fiesta al paladar", Puntacana Resort presenta la primera edición del Culinary Weekend, a celebrarse del 7 al 10 de marzo, con la participación de cinco reconocidos chefs de Latinoamérica en un encuentro culinario único.

Los chefs internacionales Mitsuhara Tsuruma, Marsia Taha, Benjamin Nast, Álvaro Clavijo y Janaina Torres presentarán exquisitos platos seleccionados para crear una experiencia gastronómica inolvidable.

El evento gastronómico abrirá con un cóctel el jueves 7 de marzo, introduciendo a los chefs del fin de semana, con aperitivos preparados por la boliviana Marsia Taha, reconocida en el 2021 con el premio a la chef femenina Revelación de América Latina, según el listado The World's 50 Best Restaurants; y el chef chileno Benjamin Nast, clasificado en los Latin America 50 Best Restaurants.

El viernes 8 la experiencia estará a cargo del chef Mitsuhara Tsuruma, especialista en la gastronomía nikkei, la cual surge de la mezcla entre la cocina japonesa y la peruana.

Actualmente, Tsuruma es el propietario del restaurante peruano MAIDO, que ocupa el primer lugar como mejor restaurante de Perú según la Guía SUMMUM, el tercer puesto en la lista de los Latin America 50 Best Restaurants y puesto 11 en la lista de The World´s 50 Best Restaurants.

El sábado 9 de marzo, la experiencia gastronómica está a cargo de la talentosa chef Janaina Rueda, clasificada en el puesto #4 de los "50 Best" Restaurantes de América Latina, acompañada de la maestría de Marsia Taha.

El evento concluye el domingo 10 de marzo con la creatividad culinaria del chef Alvaro Clavijo, posicionado en el segundo puesto de los "50 Best" Restaurantes de América Latina, y nuevamente disfrute de la distinción de Benjamin Nast.

Para reservaciones, los interesados deben visitar la página web www.puntacana.com/en/culinary-weekend.