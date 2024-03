A un año de su apertura, Katmandú Park Punta Cana cierra sus puertas. El anuncio fue hecho a través de un comunicado compartido en las redes sociales oficiales del parque temático.

"Katmandu Park Punta Cana cierra de inmediato. Las tiendas comerciales y el restaurante permanecerán operativos", se lee en el post publicado la mañana de este jueves, en el que dejan saber que considerarán el "uso futuro de la propiedad".

"Extendemos nuestro agradecimiento a todos nuestros clientes que han disfrutado del parque este último año. Para más información contacte: reservas@katmanduparks.com", concluye el comunicado.

Katmandú Park Punta Cana se inauguró en febrero de 2023 en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. El parque temático contó con una inversión que superó los 60 millones de dólares, según se informó en ese momento.

Como parte de la oferta turística de la cadena hotelera Meliá Hotels International y su socio Falcon´s Beyond, el parque fue concebido como el "más moderno de América Latina", una revolucionaria oferta temática de entretenimiento.

El parque contaba con atracciones y juegos innovadores, los primeros en su tipo, que sumergían a los visitantes en la franquicia original y propiedad de la compañía, The Hidden Realms of Katmandu (Los Reinos Ocultos de Katmandú).

Katmandú Park Punta Cana ofrecía diferentes opciones de boletos: el Use Pass, US$120 por adulto y US$85 por niño, con el que los visitantes tenían acceso por una vez a todas las atracciones y paseos por el parque, desde Voyage of the Fathom Wanderer hasta EtherQuest, en cualquier día hasta que se agote el pase.

Otra modalidad era el VIP Pass (US$225 por adulto y US$140 por niño), que permitía a los visitantes disfrutar de todas las atracciones del parque en cualquier día hasta que se agote el pase además de 18 hoyos adicionales de Expedition Golf, estacionamiento VIP, un casillero de cortesía y un crédito de US$75 para gastar en el parque.

Por último, ofrecían la opción Katmandu Pass (US$120 por adulto y $85 por niño), con el cual los visitantes podían experimentar todas las atracciones una vez en un día con transporte incluido desde áreas de recogida seleccionadas.

Al ingresar a la página web oficial del parque figura el comunicado de cierre compartido en las redes sociales.