Dahiana José, una mujer que disfruta el estigmático mundo de los carros

Dahiana José es una muestra de que los estigmas sociales en nada definen a una persona.En torno a la figura de la mujer hay inmensidades, especialmente en el área automovilística, que es en la que se desarrolla como periodista.

La entrevistamos por motivo del Día Internacional de la Mujer para que nos cuente cómo ha sido este trayecto, que rompe mitos y que sirve de motivación para que otras abracen las oportunidades sin miedo al fracaso, aunque parezca difícil.

Estudiaste comunicación ¿Cómo entras a un área liderada por hombres, como los carros?

Llegué por accidente. Fui contratada como periodista por doña Charo Frigati y don Maurizio Frigati para el programa de TV "Autos y Deportes" y "Autos y Más", en prensa escrita y televisiva y aunque yo estaba negada a trabajar allí por tratarse de autos, fue precisamente ella quien me dijo: "mi hija, tranquila, aprenderás en el proceso".

Muy pronto me tocó tener en las manos y por varios días un vehículo 0km con todos los plásticos que le quite yo, para conocerlo y preparar un reportaje sobre ese producto para TV, como imaginarás, me enamoré! y al mismo tiempo descubrí lo rápido que avanza el mundo automotriz, sus tecnologías, la ingeniería, la seguridad y nunca se detiene.

¿Cómo ha sido este camino en un mundo que guarda tantos estigmas para la mujer?

Difícil. Primero porque se entiende que las mujeres no saben de autos, pero la realidad es que muchos hombres tampoco, sin embargo, por la misma creencia se apuesta a que si lo dice o lo presenta un hombres es real y si es una mujer está equivocada.

Es un asunto que ha ido cambiando, incluso, en ocasiones, si es presentado por una mujer resulta más atractivo e interesante el contenido por un asunto hasta de refrescarse el oído o la mirada.

Gracias a que más mujeres se han hecho paso en la industria automotriz rompiendo paradigmas y cambiando por completo la regla del juego es que la percepción ha ido variando significativamente en grandes países, tanto es así que hay presidentas de grupos importantes del sector, como por ejemplo:

¿Cómo descubres tu pasión por los carros?

Por accidente, a mi siempre me encantó la tecnología, y fui, como se dice en dominicana "una maría machito", entonces cuando veo que un auto es mucho más que cuatro ruedas eso me enamoró.

Además, estando en el ejercicio periodístico y desarrollando proyectos de comunicación descubrí un mundo que también me apasiona son las ventas.

¿Qué es lo que más te gusta de ese mundo?

Viajar, aprender, tener el auto en la mano y disfrutar la libertad de decir lo que pienso de él tomando en cuenta el para qué fue hecho y que se respete mi opinión, porque las marcas de autos y sus fábricas valoran eso de mi y me encanta, y que me paguen por ello me encanta más.

Mujer, madre y emprendedora ¿Cómo conectas con tu yo y tus retos?

Es un desafío porque yo no sé parar, me gusta estudiar, preparar con detenimiento cada cambio de los proyectos que manejamos, la planificación y llevar una agenda es vital para mí, porque de lo contrario, no lograría llevar a cabo todo, desde la parte comercial, administrativa y creativa.

Nada de esto lo hago sola. Tenemos una oficina con un equipo de cinco personas, colaboradores externos, asesores, unos pocos colegas, maravillosos amigos y una extraordinaria familia.

Esto es una pasión compartida, que hace un poco más fácil llevar el desafío, porque, hasta cuando lloro de tristeza, de frustración y quiero estar sola, sé que hay personas esperándome para darme un abrazo y decirme "¡wey, sacúdete, vamo' a eto!" , incluyendo mi propio hijo que se pone a mi lado y me da besitos.

¿Alguna otra mujer te inspira?

Manuela Vázquezes tremenda en lo que hace y fue piloto profesional de circuito, ¿quién no admira y respeta el trabajo de Alexandra Mary, La Car Blondie?

¿A tu parecer cuáles son los grandes retos de la mujer hoy?

Ser una mujer exitosa al 100%, de lo que implica ser un ente social. No es fácil llevar el hogar, los hijos, la familia, los negocios, la vida de pareja y la relación con el entorno social al 100%, y todo ello sin olvidarnos der nosotras mismas, desafortunamente es mucha tarea que socialmente tenemos y que aceptamos, sí, porque nosotras también aceptamos esa capa de "Mujer Maravilla", pero en la actualidad nos toca abarcarlo todo y aunque el refrán dice que "el que mucho abarca, poco aprieta" a nosotras nos toca apretar sí o sí. Ese es nuestro mayor reto, "Ser nosotras".