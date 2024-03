El doctor Javier González del Rey y la presencia de la IA en la medicina

La presencia de la inteligencia artificial se va sintiendo cada vez más en distintas industrias, disciplinas y quehaceres, hecho que ha sido causa de polémicas y debates sobre el impacto que esto puede causar y las implicaciones éticas de su uso.

Una de las áreas en la que está aumentando la utilización de la IA es la medicina, lo cual se ha notado con el surgimiento de nuevas aplicaciones y procedimientos que cuentan con herramientas como la realidad virtual o la realidad aumentada.

De todas formas, la presencia de la IA en la medicina es un tema que será tratado por el doctor Javier González del Rey, presidente asociado de Educación, presidente adjunto de enseñanza y director del Centro de Educación Pediátrica Infantil de Cincinnati en el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati.

El reconocido panelista disertará sobre este tema durante el Pediatric Update, evento médico que se celebrará en República Dominicana los días 13 y 14 de marzo. Mientras tanto, el doctor González del Rey comparte con Diario Libre algunas observaciones sobre este complejo asunto.

¿Cuáles procedimientos médicos se beneficiarían del uso de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial IA es beneficial, no solo en procedimientos médicos, sino también en la educación, tanto de médicos y enfermeras, como la de los pacientes.

La cirugía robótica y video laparoscopia, por ejemplo, utilizan AI en su diseño en la última década. La resección de tumores en el sistema nervioso central, la corrección de anomalías congénitas cardiacas, y muchos otros procedimientos que se realizan hoy por hoy, ya están incorporando IA en su diseño operativo.

El futuro es casi impredecible ya que la combinación de videos e imágenes, con la modernización de equipos, y desarrollo algorítmico de los procesadores IA, nos permitirá avanzar desde lo común hasta lo complicado en la manera que abordamos los pacientes que necesitan procedimientos.

En áreas como la educación y el cine se ha debatido el tema del uso ético de la inteligencia artificial, ¿cree que en la medicina se debe realizar un debate similar?

¡Esta es una pregunta de tremenda importancia! Si el uso ético de la IA es importante en el cine y la educación, en medicina es esencial.

La IA actual, independiente del sistema operativo, desarrolla y procesa respuestas basadas en datos proveídos por los usuarios o directamente extraídos de la información existente en documentos, imágenes, genética, etc.

Basado en esto, vamos a discutir dos casos hipotéticos. En el primero, un paciente es diagnosticado con una enfermedad maligna. Por lo general, estos pacientes reciben tratamiento basados en protocolos que evalúan el tumor, la genética, y muchos otros factores.

Imagínese que, dentro del protocolo, las opciones de tratamiento se van escalando dependiendo de la respuesta. Es de imaginarse que, a medida que se requiera un nivel más alto de tratamiento, los costos suben ya que son medicamentos más avanzados.

Si este paciente y sus datos son analizados por un sistema de IA el que sugiere que se vaya directamente al nivel 4 de tratamiento ya que estadísticamente tiene los mejores resultados de curación, ¿estarían los seguros o sistemas hospitalarios dispuestos a cubrir los gastos y utilizar estos medicamentos sin tratar los de menos nivel?

Imagínese que su código genético sea analizado y que muestre que usted es propenso a desarrollar cáncer de mama con una probabilidad muy alta. ¿Estarían de acuerdos las compañías aseguradoras de proveerle un seguro médico sabiendo el riesgo?

Imagínese que se está haciendo un estudio para manejar una enfermedad en la que se necesita los datos de complicaciones, mortalidad, costo, y muchas otras variables.

¿Estarían dispuestos las instituciones y personal médico en proveer toda la información de manera transparente/independiente de si los resultados pudiesen indicar que una institución es mejor que otra?

Si los datos proveídos son falsos, la IA nos dará falsas respuestas. Si una IA identifica un patrón de fallos muy altos en un hospital o clínica debido al mal manejo de pacientes, o de presupuestos, o del personal, ¿estaríamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de cambio?

¿Crees que los profesionales de la salud deberían de tener una participación más activa en el diseño de herramientas de inteligencia artificial que creadas para ser utilizadas en procedimientos médicos?

La respuesta es sencilla y corta es: ¡Absolutamente! La IA es la plataforma y sistema de procesamiento. Los objetivos, data, resultados, implementación y muchos otros aspectos dependen del personal médico.

Una vez oí una frase que me impactó: "La inteligencia artificial no va a sustituir al médico, pero el medico que no utilice la inteligencia artificial desaparecerá".

¿App de inteligencia artificial con fines relacionados a la medicina y la salud deberían de estar disponibles al público general?

La frase "debería estar disponible" ya de por sí está atrasada. Hoy en día, no conozco un paciente, independiente de su nivel socioeconómico o educacional, que no utilice alguna forma de inteligencia artificial.

Estoy seguro que conoce al Dr. Google, Dr. Yahoo! o al Dr. WhatsApp. ¿Sabe la influencia de estas plataformas? En COVID nos volvieron locos con información, en algunos casos correcta, pero en la mayoría no basada en evidencia. Todas estas plataformas usan IA.

Si quiere saber algo referente a una enfermedad o un tratamiento o un procedimiento, simplemente utilice Chat GPT 4 y verá como en segundos aparece toda la información que necesite.

Personalmente creo que mientras más conocimiento (basado en evidencia, no en disparates) tenga el paciente, tendremos mejores resultados en los tratamientos, y más importante aún, provocara la educación actualizada del médico tratante.

¿Piensa que se le puede sacar más provecho a la inteligencia artificial como una herramienta académica que se puede utilizar en el entrenamiento de futuros médicos?

El uso de la inteligencia artificial en educación médica es esencial. No sólo en la parte motora/simulación, sino también en la educación individualizada y basada en competencias.

Hoy por hoy, un profesor, sin el uso de inteligencia artificial, tiene recursos muy limitados para evaluar cada estudiante y ver como cada uno va desarrollando las destrezas.

Mediante la utilización de la IA, el profesor podría tener un reporte individual, una evaluación objetiva de competencias, y más importante, permitir que cada estudiante utilice los estilos de aprendizajes que más les convenga, a la velocidad que le sea más beneficial en el proceso de retención y práctica.

¿Qué tan rápido cree que se implementaría en América Latina el uso de tratamientos con inteligencia artificial?

"Implementaría" es una conjugación en tiempo incorrecto. Ya se han implementado, se están implementando y se implementaran casi a la misma velocidad (estoy hablando de la parte técnica) que en países desarrollados.

Por ejemplo, en República Dominicana, proyectos importantes y de mucho impacto que utilizan IA, se están aplicando en la UCMM, Grupo Yunen, Sistemas de Simulación, Sistemas de Servicios en Seguros Médicos (Salud Pública), y muchos más que poco a poco están cambiando y mejorando el sistema de salud en nuestro país.