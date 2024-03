Mujer renovada: influencia transformadora en 3 frases

Un "momento Eureka" es un término que se utiliza para describir el instante de revelación o descubrimiento, a menudo asociado con una idea creativa o la solución a un problema.

Este término proviene de la historia del matemático griego Arquímedes, quien supuestamente exclamó "Eureka" ("¡Lo he encontrado!") cuando descubrió cómo calcular el volumen de un objeto irregular mientras se bañaba.

En un contexto más general, un momento Eureka puede ocurrir cuando alguien encuentra una solución a un dilema o comprende repentinamente algo que no estaba claro antes. Es un momento de claridad, insight o inspiración que conduce a una comprensión profunda.

En mi caso, he tenido muchos episodios de inspiración y creatividad con soluciones a problemas que me sumergen en estados de preocupación o intranquilidad. Pero nada como una frase que te introduzca a una filosofía para mejorar tu calidad de vida. He tenido tres momentos "Eureka" reveladores.

Como buena practicante de Mindfulness, me he dado el espacio para asimilarlos y probablemente he dicho: "¡Ah!, con razón. Cómo no lo había pensado antes".

La diferencia entre una lección de cultura general y una lección de consciencia es precisamente esa: cuando aprendes algo como participante de la enseñanza tradicional, lo incluyes en tu arsenal de conocimientos; cuando aprendes algo en la escuela de la vida, ya tu alma SABE la información, solo hace falta que la hagas tuya.

Como mujer, esta claridad es indispensable para sobrevivir física, mental y emocionalmente a un mundo que evoluciona a una velocidad aplastante.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/17/shutterstock-2324242833.jpg

1. Eres un río de sueños sin fin

La frase "Eres un río de sueños sin fin", un regalo significativo de mi hermano en un cumpleaños, me resonó con tal fuerza que desde ese día en adelante es el eslogan que me identifica. Esta expresión captura la esencia de mi naturaleza dinámica y creativa.

Con la metáfora del río, reconozco la fluidez constante de mis aspiraciones. Siempre inquieta, sueño con grandes metas. Poco a poco las he ido conquistando y de manera constante tengo nuevos proyectos que emprender.

Este enunciado, regalo de mi querido hermano, no se queda solo en deseos. Reconozco también la importancia de la acción, de dar pequeños pasos que poco a poco me llevan a lo que quiero alcanzar.

Además, esta perspectiva me ha inspirado a abrazar la cambiante corriente de la vida con mayor confianza y apertura. Soy muy flexible. Me adapto. ¿Por qué ser solo una cosa?

Al igual que un río que encuentra su camino a través de distintos paisajes, así mi creatividad se manifiesta en formas diversas. Este regalo no solo ha iluminado mi trayecto de autoconocimiento, sino que también ha fortalecido mi determinación de seguir explorando el inagotable caudal de posibilidades que la vida tiene para ofrecer.

Filosofía adaptada: Cultivo mis muchos intereses y pasiones.

2. La mujer puede tenerlo todo, pero no al mismo tiempo

La segunda frase, "La mujer puede tenerlo todo, pero no al mismo tiempo", repercutió en mí durante una entrevista de Oprah Winfrey a Michelle Obama. Cuando la ex primera dama de los Estados Unidos comparte su sabiduría, presto atención.

Esta reflexión me llevó a considerar los múltiples papeles femeninos y cómo evitar caer en la trampa del "multitasking de roles". Es una verdad contundente; habrá momentos en los que no podrás abarcarlo todo simultáneamente.

No me refiero solo a hacer dos cosas a la vez, como maquillarse y manejar el carro al mismo tiempo, un error que muchas mujeres cometen. También me refiero, por ejemplo, a querer iniciar un negocio cuando estás agotada y tienes dos hijos en edad preescolar.

A lo largo del tiempo, nos acompañarán diversos roles, como mamá, hija, hermana, amiga de antaño, entre otros. Habrá momentos donde uno de estos papeles debe ocupar el primer lugar, como por ejemplo, cuidar de tu madre enferma sin dar cabida a otros proyectos o deseos.

En algunos casos, no nos queda más opción que priorizar. Lo importante es estar claras en lo que queremos elegir, teniendo cuidado de no sofocarnos tratando de hacerlo todo al mismo tiempo.

Filosofías adaptadas: Hacer una cosa a la vez, evitar las comparaciones con otras mujeres y huir del perfeccionismo.

3. Si no estableces tus prioridades, otros lo harán por ti

La tercera, "Si no estableces tus prioridades, otros lo harán por ti", es una lección magistral sobre la gestión del tiempo.

Leí esta filosofía en un libro escrito por Melinda Gates, filántropa y empresaria estadounidense, conocida por ser la cofundadora de la Fundación Bill y Melinda Gates junto con su entonces esposo, Bill Gates, el cofundador de Microsoft.

En un mundo caracterizado por la constante avalancha de estímulos y demandas, la habilidad de discernir en qué dedicamos nuestro tiempo se vuelve esencial para preservar nuestra autenticidad y enfoque.

Este discernimiento implica una profunda comprensión de nuestras prioridades y valores fundamentales. Sin una atención consciente a cómo invertimos nuestro tiempo, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa en nuestras vidas, permitiendo que las expectativas externas y las distracciones cotidianas nos desvíen de nuestro camino.

Filosofías adaptadas: Tomar decisiones conscientes sobre mis actividades diarias y establecer límites saludables.

Qué tus días no sigan pasando sin detenerte a reconocer qué filosofías necesitas adaptar para desarrollar tu felicidad y bienestar.

Aquí te dejo sugerencias de algunos libros que hablan sobre distintas filosofías que impulsan tu calidad de vida, sobre todo el último que contiene varias. Están disponibles en Amazon y/o Cuesta Libros en República Dominicana:

Ikigai: Los secretos de Japón para una vida larga y feliz.

Wabi Sabi para la vida cotidiana: La sabiduría de la imperfección.

Cómo no hacer nada de Jenny Odell.

Lagom: el secreto sueco de la buena vida.

Abriendo tus Alas.

Más Presente en 66 Días.

El libro de los momentos felices de Elsa Punset.

