Intereses especiales y las realidades de la vida del autista

El 2 de abril ha sido designado por la Asamblea General de la ONU como el Día Mundial de Concienciación del Autismo, pero cuando hablamos de “autismo” nos referimos a los trastornos del espectro autista (TEA).

Estos trastornos del desarrollo neurológico se caracterizan por alteraciones persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos, que también incluyen patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

La realidad de estar en el espectro autista puede variar en cada individuo debido a que las características de la condición no son las mismas en todos los casos, por eso cada persona autista tiene que lidiar con sus propios desafíos y necesidades.

De todas formas, uno de los aspectos más conocidos de las personas dentro del espectro autista es el intenso enfoque en temas o actividades específicas, lo cual también se conoce como intereses especiales.

El valor de un interés especial

Los intereses especiales pueden abarcar todo tipo de temas, desde grupos musicales, pasatiempos, ciencias u objetos. Asimismo, también pueden variar en cuanto a nivel de intensidad y duración.

Aun así, a pesar de que estos tipos de intereses puede ser vistos como obsesiones o pérdidas de tiempo por otros, también pueden ser beneficiosos para la persona autista.

Al especializarse en los temas relacionados a su interés especial, pueden proveer a la persona autista las habilidades necesarias para desarrollarse de manera efectiva en una profesión relacionada con dicho interés especial. Esto puede ser muy importante debido a los distintos desafíos que una persona autista normalmente enfrenta en el ámbito laboral.

Entre estos beneficios hay que destacar:

El fomento de la autoexpresión: los intereses especiales se pueden convertir en un medio en el cual las personas autistas se pueden sentir lo suficientemente cómodas y seguras para expresarse y mostrar tanto sus conocimientos como sus habilidades.

los se pueden convertir en un medio en el cual las personas autistas se pueden sentir lo suficientemente cómodas y seguras para expresarse y mostrar tanto sus conocimientos como sus habilidades. Estimulan el aprendizaje: un interés especial puede fomentar en las personas con autismo el aprendizaje activo y la adquisición de habilidades cognitivas relacionadas con ese tema.

un interés especial puede fomentar en las personas con el aprendizaje activo y la adquisición de habilidades cognitivas relacionadas con ese tema. Incita la autonomía: cuando las personas autistas tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones al explorar y perseguir sus intereses especiales , pueden desarrollar un sentido de independencia y autoestima.

cuando las personas autistas tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones al explorar y perseguir sus , pueden desarrollar un sentido de independencia y autoestima. Facilitan las interacciones sociales: estos tipos de intereses pueden convertirse en un punto de conexión para establecer relaciones sociales con otras personas que comparten esas mismas predilecciones.

En otras palabras, ya sea una persona autista que va a iniciar sus estudios universitarios o que, ya ha desarrollado toda una carrera, los intereses especiales pueden proveer un norte u orientación que les puede ayudar a lidiar con los demás retos relacionados con su condición.

A continuación, veremos dos ejemplos de cómo los intereses especiales pueden tener un impacto positivo en la vida de personas en el espectro autista.

Fidel Morales y el valor del periodismo deportivo

“Hola, soy Fidel Antonio Morales Colón, estudio en la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico, y quiero ser periodista, pero específicamente en los deportes”, saluda Fidel un joven estudiante que está en el espectro autista.

A pesar de que, desde muy temprana edad, Fidel tuvo dificultades para manejarse en contextos sociales, como entablar amistades y desenvolverse a nivel académico, esto no evitó que continuara esforzándose para seguir adelante con sus estudios.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/01/04012024---entrevista-a-fidel-a.-morales-colon---matias-boncosky21.jpg

“Durante mis primeros 18 años en Puerto Rico mis habilidades eran de un nivel paupérrimo y me daba miedo socializar”, explica Fidel.

“Fui a la Florida, al Broward College, donde mis habilidades evolucionaron, de bajitas se volvieron mejores; luego transferí mis habilidades a Puerto Rico y me ha ido fenomenal. He hecho muchas amistades, conozco a mucha gente y los profesores me tratan bien porque reconocen lo que yo soy”.

Después de recibir asistencia para desarrollar las habilidades necesarias para poder interactuar en entornos académicos y sociales, Fidel ha continuado trabajando para enfrentar sus desafíos, sobrepasarlos y dedicarse a aquello que lo apasiona: la comunicación, específicamente el periodismo deportivo, carrera que está relacionada con sus intereses especiales, que son los deportes.

“Yo soy un caso especial porque me encantan los deportes”, expresa Morales. “Me gusta el fútbol, que llaman soccer, el rugby y el baloncesto. Esos tres deportes son parte de mí. Aunque no los juegue, los sigo y los veo, tengo esa tradición deportiva en mi corazón”.

Fidel ha continuado mejorando su capacidad para desenvolverse en contextos sociales, pero a la hora de tratar el tema de los deportes, esa pasión le ha servido para desarrollar su propio estilo, en el cual su energía y actitud amena resaltan su dedicación por este tema.

La chef Lillian Fuji y la gastronomía vista a través del arte

“Hola, soy Lillian Fuji. Soy chef pastelera. Estoy en el espectro del TEA. Estoy en el rango que le dicen cariñosamente ´aspi´, que es Asperger”, explica la chef al iniciar su testimonio.

En el caso de Lilli sus intereses especiales siempre estuvieron presentes en su apego por las artes, la expresión artística y el dibujo, hasta llegó a realizar estudios en varias disciplinas artistas como la música y las bellas artes.

De todas formas, en ella también existía la pasión por la gastronomía y la habilidad de preparar platos que llevaran cierto nivel de felicidad y satisfacción a las personas que los probasen.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/01/17012024---entrevista-a-lilian-fuji---matias-boncosky2.jpg

“Siempre me gustó mucho la cocina y la comida y, poco a poco, me fui formando empíricamente para ser repostera”, comenta la chef.

“Me encantaba la repostería, me encantaba cocinar y, entonces, llegó un punto en que le dije a mi esposo que quería estudiar esto de una manera más formal para, eventualmente, dedicarme a esto. Y así fue”.

El camino para hacer su sueño una realidad fue un poco más largo al enfrentar problemas en entornos laborales en los que no siempre fue aceptada, además de dificultades relacionadas con las interacciones sociales.

“Los problemas vienen cuando la comunicación no es buena y no hay comprensión entre ambas partes, léase la persona con el TEA y el empleador”, explica Lillian.

“Yo siento que ahí es que entran la mayoría de los conflictos y si hay un TEA en una empresa, ésta debería tener un protocolo, un proceso o una forma de comunicación”.

Eventualmente Lilli tuvo la oportunidad de convertir sus intereses especiales en una exitosa carrera como una reconocida chef pastelera. Esta “artista del bizcocho dominicano” constantemente estrena deliciosas creaciones y realiza diplomados para compartir sus técnicas y conocimientos a aquellos interesados en crear los mejores postres.

“A mí lo que más me gusta es que puedes hacer feliz a otra persona a través de la comida”, opina la chef.

“¡Eso es algo tan bonito! Todas las artes tratan de provocar una emoción en el otro, pero la comida es una forma chulísima de tu evocar ese sentimiento de ´¡Wow! ¡Qué rico! Me hacía falta esto´”.