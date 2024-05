El papel de las madres en la cocina dominicana

Las madres tienen el papel intrínseco de alimentar de sí mismas a sus hijos. Luego este rol fundamental de madre se expresa a través de la cocina y se extiende a su núcleo familiar.

Así lo expresa Yudelka Guzmán Casado de Ciaschi, autora del libro "Cocinando con mi mamá: la cocina dominicana aprendida pegada a las faldas de mamá", una colección de recetas elaboradas con amor y ternura, puesto a circular recientemente en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

"Creo que la figura materna dentro de la cocina, junto a la convivencia familiar alrededor de la mesa, provee un marco fecundo para la educación a los valores morales de los hijos, y para formar individuos emocionalmente balanceados y abiertos a la interacción social", considera la exvoleibolista, quien se estrena en el rol de escritora.

Sostiene que en el ámbito culinario es incalculable el número de personas que han sido influenciadas por una madre o una abuela.

Mientras, en las generaciones pasadas, opina que las mujeres generalmente eran formadas y destinadas para las labores de la casa. De esta manera había una entrega total a las mismas y de ahí que viéramos a nuestras madres y abuelas en la cocina como una referencia.

Para Yudelka, eso ha cambiado, y ahora las mujeres tienen aspiraciones profesionales y persiguen exitosamente la realización de sus ambiciones en cualquier campo.

"Creo que esta conquista no tiene que ser una razón para olvidarse de las cosas buenas de la tradición. Por el contrario, ser testigos y promotores de los sabores y emociones de nuestras madres y abuelas es un valor añadido para nuestras capacidades y existencias", dice.

Su experiencia personal es un reflejo auténtico de esta filosofía. "He andado por el mundo persiguiendo mis realizaciones deportivas, profesionales y familiares. En todo este recorrido, la influencia de mi madre ha plasmado mi arte culinario, con el cual he alegrado a mis familiares y amigos. Para facilitar esta transmisión de la cocina tradicional a hijos y allegados, y disfrutar de su convivencia, he escrito el libro ´Cocinando con mi mamá´".

El libro resalta el arte culinario y el de comer, ingredientes naturales básicos, cómo lavar las frutas y los vegetales, recetas de salsas y vinagretas, sazón para marinar y sofrito en escabeche, además de ensaladas y vegetales para acompañar berenjenas guisadas, auyama con cebolla y molondrones guisados.