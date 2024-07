"Red flags": señales de alerta que no debes ignorar en una relación de pareja

Las relaciones amorosas tóxicas no son tema de ahora. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado en redes sociales el término "red flags", que ha venido a dar visibilidad a esas señales de alerta que indican que una relación no será sana y que, de seguir adelante, representan una amenaza emocional.

La terapeuta familiar sistémica y de pareja Jocabed Marte define las banderas rojas o "red flags" como una advertencia de "detente", una pista de un problema subyacente por parte de la persona que lo manifiesta. "Detrás de cada conducta o acción hay motivos y razones que lo desencadenan", asegura la profesional de @mentalmenterd.

"Uno de esos orígenes comportamentales es debido a traumas de la infancia, estilos de crianza, ser víctimas de bullying constantes, estar sometido a distintas violencias o abusos de distintas indoles, conflictos internos no resueltos o no sanados, relaciones de parejas fallidas, etc.", indica. "Todos estos factores van creando sistemas de creencias, conductas y reacciones inapropiadas ante diversas circunstancias, en este caso, en las relaciones de pareja".

¿Cuándo aparecen?

Para nadie es un secreto que al principio de las relaciones todo suele ser color de rosa, por lo que es posible que esas banderas rojas no aparezcan en la etapa inicial, sino cuando la relación entra en una etapa de mayor confianza, donde incluso han compartido muchas experiencias en común juntos, cuando aparentemente están en la misma línea de sus ideales, intereses y metas en común.

"Las ´red flags´ surgen específicamente cuando la relación se está consolidando y cuando alcanza cierta madurez con el tiempo", sostiene la experta, quien aclara que esto suele ser muy variable ya que cada relación evoluciona de forma distinta y en ritmos y dinámicas diferentes.

Lo importante, asegura, es poder detectar a tiempo esas señales de alerta que da la pareja y no pasarlas por alto. ¿Cuáles son las principales que no se deben ignorar? Marte las comparte:

1. Es irresponsable, inmaduro e impredecible consigo mismo

Algunas personas tienen problemas para dominar las habilidades básicas para la vida: cuidarse a sí mismos, administrar sus finanzas y su espacio personal, conservar un trabajo y hacer planes para su vida y su futuro. Las pequeñas crisis que rodean la forma en la que viven su vida diaria pueden consumir mucho tiempo y energía.

2. Tiene intereses, valores y principios muy distintos a los que persigues

Esto implica que tus ideales y metas no se ajusten a los de tu pareja. Por ejemplo: quiero tener hijos, pero mi pareja no.

3. A tus familiares y amigos importantes no les agrada tu pareja

Si a ninguno de los miembros de la familia les simpatiza tu pareja es una señal de alerta que nos indica que algo ellos perciben que a ti no te conviene esa persona. Cuando estamos en la etapa del enamoramiento la parte racional muchas veces no nos deja ver más claramente esas conductas que trata de ocultar la persona que estamos conociendo.

4. Proviene de una familia altamente desequilibrada

Problemas de adicciones, divorcios recurrentes, violencias en todas sus formas, descuido en lo profesional, laboral y personal en su núcleo familiar pueden afectar a largo plazo tu relación.

5. Trata mal a su padre, madre, hermanos y personas cercanas

Si observas que tu pareja no tiene un trato digno hacia las personas que son importantes en su vida, es hora de darte cuenta de que, si no lo hace con sus seres queridos, mucho menos contigo. Detente a pensar en esto y entiende que tu valor como persona también podría estar en juego.

6. No te apoya en tus proyectos y metas

Si tu pareja demuestra desinterés, apatía o indiferencia a tus metas personales, mucho menos estaría dispuesto a seguir construyendo de igual manera las metas de la relación, porque es un indicio de que tu pareja está demostrando una conducta egoísta de su parte y que sólo se preocupa por sus proyectos personales.

7. Hay luchas y peleas constantes

Es otro indicador de peligro que debemos de estar bien advertidos. Si esto pasa en el noviazgo siendo una etapa de antesala al matrimonio, es un termómetro que implica que la temperatura está alta y que es momento de retirar este indicador, tomando acciones oportunas para que no siga expandiendo el daño que te perjudica como persona y, por lo tanto, a la misma relación.

8. Te exige que asumas un rol de cónyuge en la relación de noviazgo

Pedirte que laves, planches o limpies su casa apenas conociéndose, es una señal de advertencia y debes detenerte a pensar que esa persona solo está queriendo llenar un vacío emocional producto de la infancia para poner esta carga o responsabilidad que aún no te compete ni estás obligado a realizar en ese momento. Si es así en el noviazgo, imagínate en el matrimonio, donde la convivencia será mayor y tendrá sus propios retos y desafíos.

9. Hay agresiones o cualquier clase violencia

Este tipo de bandera suele ser muy evidente, pero en otras ocasiones no. Si tu pareja en algún momento emplea un relajo, chiste o sarcasmo disfrazado de un comentario desagradable y ofensivo, es momento de hacer un alto y preguntarte: ¿me agrada lo que estoy escuchando? ¿Cómo me hacer sentir lo que me dice o hace? ¿Tengo que privarme a mí misma de quien soy para demostrar al otro otra cara de la moneda que no se ajusta a mi esencia? ¿Qué pienso cuando mi pareja emite un comentario de desprecio hacia mi persona?

"Algunas banderas rojas pueden ser más graves que otras, pero en ocasiones, estas pueden no ser siempre tan evidentes de identificar, porque suelen ser muy sutiles y hasta ingenuas" Jocabed Marte Terapeuta familiar sistémica y de pareja “

10. Tienes que justificar constantemente sus acciones

Si te das cuenta de que te pasas justificando todo lo que hace o dice tu pareja, a pesar de que lo sientes mal en tu instinto, entonces, es una señal de alerta infalible. Si te encuentras justificando su mentalidad o acciones, aun cuando no estás de acuerdo con ellas, entonces es hora de hacer una pausa y dar un paso atrás. Nuestro cerebro trabaja horas extra para convencernos de que alguien que estimamos es bueno, aun cuando sabemos en nuestras entrañas que no lo es.

11. Hay celos, desconfianza y necesidad de control

Esta "red flag" también suele ser muy sutil y, muchas veces, no nos damos cuenta de que se trata de una manipulación psicológica o emocional. Tu pareja al principio de la relación puede estar muy atenta, ser muy detallista, llamarte todos los días, escribirte mensajes hasta tres o cuatro veces al día. Aparentemente suele verse como una persona muy preocupada y pendiente a "tus necesidades", pero esto es una constancia de que se trata de una persona totalmente insegura.

Realmente se trata de un problema escondido detrás de esa "atención", siendo una clara evidencia de alteraciones en sus niveles de autoestima. Si tu pareja te reclama porque no le respondes a sus mensajes o llamadas en ese preciso instante, es otro indicador de advertencia.

Si tu pareja intenta controlar cómo te vistes, con quién sales, o quién conversas, a dónde vas, qué haces en redes sociales, tus gustos, etc., sin duda debes replantearte tu relación. Si sientes que te está hostigando y absorbiendo tu energía, es tiempo de hacer un stop y poner límites, esto también es una manera de mantener el control de tu vida.

12. Te desacredita y te avergüenza en público

Emitir comentarios vergonzosos o que te hacen sentir al menos delante de sus amigos o familia es clara evidencia de que esta persona simplemente no te protege ni te valora como persona. Debes de hacer un alto a esto, pues debes salvaguardar tu valor como persona.

13. Te da todo su tiempo

Aunque pueda parecer una muestra de afecto y atención desbordada, es una bandera roja. Cuando una pareja no tiene otros pasatiempos, objetivos u otras relaciones, esto puede convertirse en una relación poco satisfactoria, que conlleva a sentimientos de asfixia o infelicidad.

Una pareja debe disfrutar del tiempo juntos y vivir un tiempo de exclusividad, pero también, cada uno debe poder enriquecerse y tener un tiempo de calidad de forma individual.

14. Sientes que solo tú te esfuerzas en la relación o tomas la iniciativa de solucionar problemas

Si eres el o la que siempre busca la forma de encontrar alternativas para sanar la relación, pues es una señal clara de que sólo un miembro demuestra interés e intención de resolver los conflictos.

La relación consta de dos personas que deben de estar alineados en un mismo sentir para que la misma pueda mantenerse estable en todos los sentidos. El cambiar al otro no es tu responsabilidad, no cargues con un rol que no te compete como persona, esto resulta ser agobiante y desgastante a nivel emocional.

15. Hay problemas de confianza

Una persona que no puede ser honesta consigo mismo, probablemente tampoco pueda ser honesta o sincera contigo. Una persona que miente constantemente, que no es responsable con sus acciones y su integridad es dudosa, sin duda, tiene poco respeto por su pareja.

16. Te compara con otras personas

Si tu pareja vive continuamente destacando tus errores o defectos como persona y tiende a compararte con otros, implica que esta persona no te valora como persona haciéndote sentir hasta culpable de tus propias acciones y dudar acerca de si mismo. Al final estas personas muestran una muestra de su estado interno y de tener una baja autoestima.

17. Tiene problemas de ira

Enojarse con facilidad, tener arrebatos explosivos o pasar de estar muy feliz a muy molesto en cuestión de segundos demuestra una clara incapacidad para regular sus emociones saludablemente. Puede llegar a ser muy tóxico estar con alguien así e incluso aterrador en el peor de los casos.

18. No es capaz de asumir la responsabilidad de sus acciones

Las parejas pueden discutir, equivocarse y cometer errores, por consiguiente, deben saber disculparse y responsabilizarse de sus propias acciones, así como intentar reparar los problemas que están enfrentando. Por el contrario, una pareja que nunca es capaz de admitir que se ha equivocado o peor aún, que no puede disculparse de sus acciones, sin duda es una clara bandera roja.

19. Es poco comunicativo

Que tu pareja no sea lo suficientemente capaz de expresar sus inquietudes dudas o desacuerdos y que simplemente se encierre en sí mismo, castigándote con el silencio, haciéndote sentir culpable principal de los hechos ocurridos, es otra bandera roja.

20. Tiene problemas de alcoholismo

Beber a diario o beber hasta la embriaguez varias veces en la semana puede ser una señal de alerta. La dependencia de cualquier tipo de sustancias para pasar el día, la semana o los momentos difíciles de la vida también es preocupante y es necesario hacer un stop a estas acciones.

Qué hacer

Al identificar varias de estas señales en la pareja, terminar la relación no es la única solución. La profesional ofrece algunas recomendaciones para resolver de forma saludable estas "red flags":

Comunica de forma asertiva a tu pareja lo que has observado. Esta comunicación implica emplearla desde el marco del respeto y desde la gestión emocional. Es importante elegir un lugar cómodo, adecuado, tranquilo y privado para que lo que se comunica sea más ameno.

Actúa lo antes posible. No permitas que estas banderas rojas continúen su curso: desde que las identifiques, exprésalas y no consientas lo que ves, es decir, no debes de acumular lo que percibes como un desagrado para ti, porque esto se puede convertir en una bola de nieve que puede afectar otras áreas de tu vida, generando tensión, agotamiento y desgaste emocional.

No permitas que estas continúen su curso: desde que las identifiques, exprésalas y no consientas lo que ves, es decir, no debes de acumular lo que percibes como un desagrado para ti, porque esto se puede convertir en una bola de nieve que puede afectar otras áreas de tu vida, generando tensión, agotamiento y desgaste emocional. Anota en una libreta todas las " red flags " que detectes. El escribir lo que te incómoda de tu pareja no sólo es una forma de desahogo o liberación emocional, sino que al mismo tiempo puedes abordar los puntos con tu pareja de forma más precisa sin que se te puedan olvidar algunas de esas señales. Así estarás más aliviado al externarlo frente a tu pareja y lo que expresarás lo harás desde la calma y la estabilidad emocional.

El escribir lo que te incómoda de tu no sólo es una forma de desahogo o liberación emocional, sino que al mismo puedes abordar los puntos con tu de forma más precisa sin que se te puedan olvidar algunas de esas señales. Así estarás más aliviado al externarlo frente a tu y lo que expresarás lo harás desde la calma y la estabilidad emocional. Establece límites con empatía . Define cuánto puedes ceder en una relación y hasta qué puntos admites aquello que va en contra de tus valores , principios y creencias personales.

Define cuánto puedes ceder en una y hasta qué puntos admites aquello que va en contra de tus , principios y creencias personales. Practica el autocuidado . Realiza actividades que te relajen, que puedas disfrutar y que te permitan conectar con el momento presente. Haz contacto con la naturaleza, practica algún deporte, haz ejercicios, escucha música o realiza algún tipo de meditación como el yoga.

. Realiza que te relajen, que puedas disfrutar y que te permitan conectar con el momento presente. Haz contacto con la naturaleza, practica algún deporte, haz ejercicios, escucha música o realiza algún tipo de meditación como el yoga. Cultiva relaciones positivas en tu círculo social . Rodéate de personas de "buenas vibras", con mentalidad abierta desde el enfoque de los límites , personas con proyección al futuro y que te inspiren al crecimiento y al desarrollo integral.

Rodéate de de "buenas vibras", con mentalidad abierta desde el enfoque de los , con proyección al futuro y que te inspiren al crecimiento y al desarrollo integral. Practica la gratitud . Enfócate y presta atención en las cosas buenas de la vida, agradece por las cosas que tienes y ocúpate en cumplir cada una de tus metas . Visualízate con personas que te ayudan a ser mejor persona .

Enfócate y presta atención en las cosas buenas de la vida, agradece por las cosas que tienes y ocúpate en cumplir cada una de tus . Visualízate con que te ayudan a ser mejor . Asiste a terapia de pareja. Desde el rol del profesional, el terapeuta puede ofrecer herramientas útiles para que la pareja pueda afrontar las adversidades que pueden manifestarse en la relación. Estas recomendaciones por parte del especialista ayudarán a que la relación pueda marchar de forma saludable y equilibrada en todos los ámbitos.

En caso de poner en práctica estos consejos y no ver cambios en la pareja, entonces es hora de tomar acciones oportunas pensando en tu bienestar emocional, asegura Marte.

"Si en algún momento no sientes algunos de estos pilares de tu bienestar emocional, es fundamental replantearte: ¿ante esta persona o esta situación es necesario seguir asumiendo un rol o una responsabilidad que no me compete o que simplemente me robe mi estabilidad emocional?", concluye.