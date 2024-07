Actividades que puedes hacer con papá en su día especial

El Día de los Padres se celebra este domingo en República Dominicana.

En esta fecha especial las reuniones familiares protagonizan cada espacio junto con regalos y muestras de cariño.

Si aun no sabes que planear para celebrar a papá por su amor y entrega, durante todo este fin de semana hay una buena oferta cultural, gastronómica, de entretenimiento e incluso, opciones divertidas.

A continuación, las recomendaciones:

A comer o cenar

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/el-meson-de-la-cava-1.jog.jpg El mesón de la cava.

Ya sea frente al mar o en la zona céntrica de la ciudad, los principales restaurantes han anunciado un menú para papá que comienza desde la mañana con un brunch combinado con algunas bebidas.

Saliendo de la ciudad de Santo Domingo hacia Boca Chica, Guayacanes y Juan Dolio algunos restaurantes son Neptunos, ST. Tropez, Boca Marina, Tritón Hotel, El Mesón, Paladart y El Sueño.

¿Paellas? En el Distrito Nacional puedes visitar Casa Mencía, Rincón de Vicente, El Gallego, Vizcaya, Mesón Iberia, Cantábrico.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/paella-rincon-de-vicente-1.jpg El rincón de Vicente.

En el centro de la ciudad y la Ciudad Colonial, y con especialidad en carnes y pastas, El Mesón de la Cava, Boga Boga, Elizondo Prime, Laurel, Néstor Parrillada, Malecón 7, Mesón de Bari, Buche Perico, El Mosquito, Viralata, Forno Bravo, entre otros tantos.

A cocinar con papá

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/knife-rd.jpg La escuela de alta cocina está ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart. (INSTAGRAM @KNIFERD)

Hay padres que tienen un chef dentro y qué mejor que conectar a través de la cocina. La escuela de cocina Knife Culinary Space, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart #84, ofrece un cooking class para cerrar el mes.

La escuela de alta cocina implementa el modelo do it yourself (hazlo tú mismo) a través de la demostración y práctica que les permite apreciar las técnicas básicas de la cocina. Cada estudiante tiene a disposición todos los ingredientes y utensilios.

El lunes 29 de julio, a las 7:00 de la noche, el chef Álvaro Reyes realizará el "My big greek dinner" (mi gran cena griega) donde se cocinará cordero estofado, giouvetsi, gyro, tzatziki y kataifi.

El martes 30 de julio a la misma hora se enseñará "The classic dinner" o cena clásica a base de tuna tartare, risotto parmesano, striploin, ensalada de temporada y helado "Giussepes Job".

Las inscripciones son a través de su página web www.kniferd.com e Instagram @kniferd.

¡Una cervecita!

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/la-cacata-bre.jpg El espacio ofrece tapas y cerveza artesanal. (FUENTE EXTERNA)

La cerveza tiene sus orígenes alrededor de los 8,500 A.C. Una tarde-noche con tapas y cervezas con papá y muchas conversaciones es una buena opción.

Para los amantes de las birras, desde locales, artesanales, importadas y mucho más, la ciudad tiene diversos espacios para pasarla bien e incluso aprender un poco sobre estas bebidas.

Dentro de los espacios dedicados a la cerveza está La Cacata Brewing con cervezas artesanales, entre esas de chinola, kolsch, radler y cacao Brown.

En Cultura Cervecera puede haber una cerveza (prácticamente) de cada país: belga, alemana, española, holandesa...

Este domingo 28 de julio tienen un pasadía con papá desde las 9:00 de la mañana con desayunos, café, tapas, nuevos platos y mucha cerveza mientras ven la Fórmula 1 en pantalla grande.

Otros lugares: Irish Pub, Proost Beer RD y La Cerveteca.

Una fiesta

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/sergio-vargas-4.jpeg El cantante Sergio Vargas. (FUENTE EXTERNA)

Para bailar "hasta la amanezca", como dice la canción "Fiesta" de Dioni Fernández, este sábado a partir de las 9:00 p.m. se celebrará en el Salón la Fiesta del Hotel Jaragua "Noche de reencuentro" que reúne a las más trascendentales orquestas y exponentes de merengue y por primera vez juntará a figuras de Puerto Rico y nuevas generaciones.

Lleven zapatos cómodos porque se va a bailar de a duro con la actuación de las orquestas de Sergio Vargas, Ramón Orlando Valoy, Henry García, Pablo Martínez, Aramis Camilo, Diómedes y el Grupo Mío, Monchy Capricho, Peter Cruz, Kinito Méndez, sin olvidar a Pochy Familia y La Coco Band.

Al cine

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/deadpool-3-ryan-reynolds-hugh-jackman-wolverine-lobezno-64ad1c94f3b36.jpg La cinta Deadpool y Wolverine está en los cines. (FUENTE EXTERNA)

Dentro de las opciones del cine para ir en familia está "Deadpool & Wolverine" en la piel de Ryan Reynols y Hugh Jackman. La tercera entrega de la saga "Deadpool", ahora está integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pero manteniendo su enfoque para adultos, con calificación R.

Sinopsis: Lobezno se recupera de sus heridas cuando se cruza con el bocazas, Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común.

Cantar en Karaoke

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/kantabar-1.jpg Kantabar.

A ese padre que le gusta robarse el show demostrando sus dotes artísticos, una salida entretenida será en un bar karaoke.

Pueden visitar: Kantabar, The Bark, Bar Barian y Viek Karaoke.

Excursión

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/presa-jiguey-familia.jpg Vista de la presa Jigüey-Aguacate. (FUENTE EXTERNA)

Si tienes un padre aventurero, una buena alternativa es hacer un monteo cerca de la ciudad a las provincias sureñas de San Cristóbal, Baní y San José de Ocoa.

El plan: Cambita - Los Cacaos, San Cristóbal hacia Presa Jigüey –Aguacate en Ocoa. Toma un vehículo 4X4 con destino a Cambita, San Cristóbal.

Monte adentro se cruza un pequeño riachuelo y muchas curvas hacia Los Cacaos. La misma ruta conecta hasta llegar a la Presa de Jigüey pasando por el río Nizao.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/26/presa-jiguey-2.jpg La presa fue construida en la década de los 90. (DANIELA PUJOLS)

Esta presa, construida en la década de los 90, está ubicada al sureste de San José de Ocoa y a 60 kilómetros de San Cristóbal con una altura de 110 metros, haciéndola la tercera presa más alta de la República Dominicana. La excursión se toma unas 5 horas para ir.

De regreso: Ocoa- Santo Domingo por la pista.