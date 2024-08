Regreso a clases: así puedes ahorrar en la compra de los útiles escolares

Las compras de los útiles escolares siempre han sido un dolor de cabeza para los padres. Este año aún más, si tomamos en cuenta que los precios andan por las nubes, producto de la inflación.

Sin embargo, salir airosos de las compras para el regreso a clases es posible; solo es cuestión de poner en práctica ciertos consejos que pueden ayudarnos a sacarle mayor provecho a nuestro presupuesto.

“En este proceso habrá cosas en las que podrás ahorrar y otras donde no tanto, así que lo importante es crear un balance y ahorrar siempre que te sea posible”, refiere la coach financiera Pamela Pichardo, quien comparte una lista de recomendaciones para cuidar el bolsillo en esta vuelta a clases.

Haz un inventario de lo que se puede reutilizar

Reutilizar es siempre una excelente opción. ¿Qué tal si antes de comprar cualquier cosa empiezas identificando qué se puede volver a usar? ¿Qué era de un hermano que puede ser usado ahora por el hermano menor? En este aspecto la experta recomienda conversar con los hijos y hacerlos conscientes de la importancia que tiene para el presupuesto familiar reutilizar lo que se pueda. Otra opción que sugiere es conversar con otros padres para intercambiar libros.

Compra solo lo necesario

Este es un reto, no solo para la temporada escolar, sino para todas las épocas del año. Una de las formas más efectivas de asegurarte de no comprar de más es hacer una lista lo más detallada posible. Por ejemplo, se necesita una tijera, una caja de marcadores, una carpeta. “Cuando estamos delante de tantas cosas coloridas y bonitas, es normal ‘antojarse’ y comprar por impulso visual y no atendiendo a la necesidad real”, dice Pichardo.

Compara precios

En esta época, todas las tiendas por departamento están abarrotadas de materiales escolares, sin embargo, no todas venden al mismo precio. Compara todos los precios de lo que tienes en tu lista y determina dónde te conviene más comprar. Aunque quizá la diferencia por artículo sea mínima, al sumarlo todo podrías ahorrarte una buena cantidad.

Compra en línea

Una forma de comprar apegado al presupuesto es aprovechar las opciones de ventas en línea que adoptaron muchos comercios locales a raíz de la pandemia. Este es un excelente recurso para asegurarte de adquirir solo lo necesario y no exponerte a todas las tentaciones que encuentras en una tienda física.

Planifica la compra

La experta sugiere destinar un día y momento específico para hacer las diligencias escolares. “Si lo haces de poco a poco y compras algo hoy y otra cosa mañana, corres el riesgo de comprar muchas cosas adicionales según te vas acordando”, explica, citando el siguiente ejemplo: entras a una tienda a buscar un libro y ves unos zapatos en descuento (que obviamente no necesitas) ‘aprovechas’ y te los llevas. Luego vas a otra tienda y se repite la historia, quizá no con unos zapatos, pero probablemente con algo tan ‘simple’ como una botella de refresco.

Aprovecha las promociones

¡Esta es una temporada activa!, activa en ventas, en ofertas y especiales. Para estas fechas muchas tarjetas de crédito ofrecen promociones interesantes, por lo que debes orientarte y aprovechar. Es decir, si una tarjeta de crédito tiene un porcentaje de cashback en determinada tienda, opta por hacer las compras allí y pagar con ella en lugar de efectivo u otra tarjeta. Ojo, solo adquiere lo que ya estaba planificado; no uses la promoción como excusa para comprar de más.

Usa correctamente la tarjeta de crédito

Hablando de tarjeta de crédito, es fundamental que sepas usarla de forma adecuada. Este, según Pichardo, es uno de los puntos más importantes en virtud de mantener en orden tu economía personal. “El problema más grande al que te enfrentarás usando tu tarjeta es a la facilidad de usarla a falta del efectivo. El buen uso de esta herramienta se trata más en utilizarla para darle un mejor uso a tu efectivo, no de usarla como salvavidas, ya que esto puede representar un gran problema financiero luego”, advierte.

Organiza un plan de meriendas

Crear un plan de meriendas equilibradas y saludables no solo aportará al bienestar de tus pequeños; también te permitirá ahorrar una buena cantidad de dinero. Por ejemplo, con lo que compras un paquete de jugos artificiales en el supermercado que solo durarán un par de días, podrías comprar frutas para hacer jugo durante toda la semana. ¿Qué debes hacer? Elabora un menú de lunes a viernes con comidas variadas y haz la lista del súper en base a él.

Piensa en el futuro

Además de uniformes y útiles, muchos otros gastos vienen asociados con el retorno a clases: proyectos extracurriculares, desplazamientos, actividades escolares, etc. Lo más importante es que puedas planificarte y pensar a largo plazo en los compromisos mensuales que tendrás que asumir, y así evitas que se conviertan en gastos de emergencia, cuando la verdad es que son completamente previsibles.

