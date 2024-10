Marsia Taha Mohamed es nombrada "Mejor chef femenina de América Latina 2024"

Marsia Taha Mohamed fue anunciada como la ganadora del Premio Mejor Chef Femenina de América Latina 2024.

La ex jefa de cocina del aclamado restaurante Gustu en La Paz, Bolivia, quien se está preparando para abrir su propio restaurante, Arami, pronto recibirá el trofeo en la ceremonia de premios de Latin America´s 50 Best Restaurants 2024 el 26 de noviembre, que se celebrará por segunda vez en Río de Janeiro, Brasil.

Taha, nacida en Bulgaria de padre palestino y madre boliviana, creció en Bolivia y se convirtió en una figura célebre en la escena culinaria de la región, habiendo liderado la cocina de Gustu desde 2013.

Fue en ese momento que se hizo cargo del lugar cofundado por el restaurantero de renombre mundial Claus Meyer, uno de sus mentores y quien también cofundó el legendario restaurante Noma en Copenhague.

Gustu ha ganado en varias ocasiones el premio El mejor restaurante en Bolivia de Latin America´s 50 Best Restaurants 2024 y ocupa el puesto número 23 en la lista de 2023.

Gustu, que significa "sabor" en quechua, defiende los productos bolivianos y transforma los sabores tradicionales a través de una investigación meticulosa y la integración de ingredientes nativos, estableciéndose rápidamente como una fuerza impulsora en la evolución culinaria del país.

Después de 10 exitosos años en Gustu, Taha debutará con su primer restaurante en solitario, Arami, que en guaraní significa ´fragmento de cielo´. El restaurante está ubicado en el moderno barrio de Achumani y ofrece una experiencia de alta cocina casual con una vibrante carta de vinos patrimoniales y de gran altitud.

Taha ha trabajado durante más de una década investigando los productos, técnicas y culturas ancestrales de la Amazonía boliviana. Después de varios años de expediciones a la región promoviendo un intercambio sostenible con su comunidad, ahora su misión es mostrar este lado de su país y cómo está conectado con los Andes de su ciudad natal de La Paz.

Su objetivo es poner en el mapa la vasta diversidad de las ecorregiones de Bolivia, centrándose en la relación entre las montañas andinas del país y la selva amazónica.

Taha también es cofundadora e impulsora de Sabores Silvestres, una iniciativa de investigación y educación que promueve la conservación de la biodiversidad, la preservación del patrimonio alimentario y la exaltación de la cultura gastronómica boliviana.

Al visitar y trabajar con más de 50 comunidades indígenas en la Amazonía boliviana desde 2018, el grupo ayuda a los consumidores bolivianos y a otros chefs a explorar e integrar ingredientes nativos en sus platos, facilitando así su accesibilidad y sostenibilidad a largo plazo.

William Drew, director de contenidos de Latin America´s 50 Best Restaurants, dijo: "Marsia Taha Mohamed, además de ser una chef excepcional, es también una investigadora, colaboradora y constructora de comunidades con un compromiso inquebrantable en preservar y promover la cocina prehispánica de su país".

"Elogiamos su misión y trayectoria al tiempo que celebramos el undécimo año de logros sobresalientes de talentosas chefs en la región, que están ayudando a llevar la gastronomía a una era emocionante", agregó.

Taha añadió: "Es un gran honor ser considerada junto a una larga lista de mujeres inspiradoras que han impulsado la evolución de nuestra industria y han sentado las bases para que yo y futuras chefs mujeres podamos prosperar".

"Como siempre, estoy agradecida por la plataforma que 50 Best ofrece para difundir la relevancia de la inclusión y la importancia de mantener viva nuestra rica herencia culinaria".

Taha se convierte en la undécima chef en recibir este prestigioso galardón, marcando más de una década de celebración de la inclusión en la esfera culinaria y del empoderamiento de las futuras generaciones de chefs mujeres.

Entre las anteriores ganadoras del Latin America´s Best Female Chef Award se encuentran Janaína Torres, Manoella ´Manu´ Buffara, Narda Lepes, Pía León, Leonor Espinosa y Helena Rizzo.

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/21/chef-marsia-taha.jpg

Además de ser nombrada Mejor chef femenina de América Latina 2024, Taha ha obtenido importantes reconocimientos desde joven.

Estos incluyen el reconocimiento del Senado boliviano por llevar los principios de la sostenibilidad y la revalorización de técnicas y productos ancestrales como parte fundamental de su cocina, y haber sido finalista en la S.Pellegrino Young Chef Academy 2017.

La presentación del Premio Mejor Chef Femenina de América Latina 2024 es el primero de tres premios especiales anunciados antes de la ceremonia, seguido del anuncio del Gin Mare Art of Hospitality Award y del American Express One To Watch Award.

50 Best también revelará su tercera lista anual de restaurantes clasificados del 51 al 100 en la región el 14 de noviembre, antes del anuncio de la lista principal el 26 de noviembre.

Desde su lanzamiento en 2013, Latin America´s 50 Best Restaurants ha reconocido y celebrado el talento, la innovación, el patrimonio y la variedad de la escena de restaurantes de la región.

El papel de la organización 50 Best en la promoción de restaurantes y la exhibición del talento culinario sigue siendo más importante que nunca, continuando con el apoyo al sector de la hospitalidad al inspirar a los comensales a buscar emocionantes experiencias gastronómicas.

Para garantizar la equidad y la credibilidad del proceso de votación y la lista subsiguiente de Latin America's 50 Best Restaurants 2024, 50 Best contrata a la consultora de servicios profesionales Deloitte como su adjudicador independiente oficial.