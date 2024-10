"Estamos Unidos", la nueva plataforma de streaming en New York creada por Ronen Suarc

La comunidad hispana de Nueva York recibió el esperado lanzamiento de "Estamos Unidos", el primer canal de streaming hispano de la ciudad.

Este ambicioso proyecto, liderado por el multifacético Ronen Suarc y la talentosa emprendedora Roberta Werthein busca convertirse en un espacio de unión, representación y celebración para todos los hispanohablantes.

Con una programación auténtica y diversa, "Estamos Unidos" se propone ser el lugar donde la cultura, la música y las tradiciones latinas sean honradas y celebradas en grande.

Ronen Suarc, reconocido actor, periodista y productor, aporta su carisma y vasta experiencia a "No te hagas drama", el programa insignia de la plataforma.

Este show, que se emitirá dos veces por semana, abordará una amplia gama de temas que van desde la gastronomía y la música hasta los asuntos de actualid ad y el estilo de vida.

Su objetivo es crear un espacio cercano y dinámico, donde los espectadores puedan reconectarse con su cultura y explorar temas de interés diario que los acerquen aún más a sus raíces.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/25/whatsapp-image-2024-10-10-at-5.54.44-pm.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/25/ap24299803159372_1.jpg

La programación

Los creadores informan que el contenido será variado, a segurando que cada miembro de la comunidad hispana encuentre algo que le atraiga.

Además de "No te hagas drama", el canal contará con segmentos musicales a cargo de DJs hispanos destacados, secciones dedicadas al deporte, la moda y contenido enfocado en la salud y el bienestar. Todo esto busca reflejar la diversidad de intereses y experiencias que forman parte de la vida cotidiana de los hispanohablantes en Nueva York.

"Estamos Unidos" cuenta c on el respaldo de los estudios Welcome to Times Square , situados en el icónico Paramount Building de Manhattan. Estos estudios, que son pioneros en la producción de contenido multimedia, podcasts y transmisiones en vivo tanto en español como en inglés, proporcionan una infraestructura de vanguardia.

Gracias a su tecnología avanzada, la plataforma asegura que cada programa tenga una experiencia visual y auditiva de la más alta calidad, brindando una conexión más rica y profunda con su audiencia.

El equipo de producción, conformado por Emiliano Federico, Brenda Andrada, Alexis Harguinteguy y Ezequiel Checci, se encarga de que cada programa destaque por su atractivo visual y sonoro.

Además, la presencia digital será clave, con una sólida estrategia en redes soc iales que permitirá mantener a la audiencia conectada y participativa, haciendo que la experiencia interactiva vaya mucho más allá de la pantalla.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/25/photo-2024-07-19-10-54-56--1.jpg

Estamos Unidos" no solo busca entretener, sino también inspirar y educar a su audiencia. Presentadores como Steffany Díaz, Christian Ferreira y Marino Pérez, expertos en temas tan variados como nutrición, moda, deportes y relaciones internacionales, aportarán su conocimiento para crear contenido relevante y útil para la comunidad hispana.

Estos temas serán abordados desde una perspectiva que refleje la realidad y los intereses de su audiencia, manteniéndola siempre informada y comprometida.

Uno de los aspectos más emocionantes de "Estamos Unidos" es su alianza con Directv LATAM, lo que permitirá que el contenido trascienda fronteras y llegue a una audiencia global.

Al formar parte de la programación de "DShow", el canal podrá conectar a comunidades hispanohablantes de diferentes partes del mundo, creando un intercambio cultural que va más allá de Nueva York.

Esta colaboración refuerza el compromiso de la plataforma de crear contenido relevante y accesible para latinos sin importar dónde se encuentren.

Roberta Werthein, cofundadora de "Estamos Unidos", aporta una visión innovadora y enfocada en el empoderamiento de la comunidad latina.

Con una carrera que abarca diseño, tecnología y bienestar, su compromiso con la creación de espacios donde la cultura y la identidad hispana sean celebradas se refleja claramente en la misión del canal: "ofrecer contenido que no solo entretenga, sino que también inspire a su audiencia a crecer y reconectarse con sus raíces".

El lanzamiento de "Estamos Unidos" tiene por objetivo representar el contenido en español, en un momento donde la comunidad hispana busca más espacios de representación y reconocimiento.

"Estamos Unidos" llega en un contexto en el que el consumo de contenido en línea está en su punto más alto, y la demanda de programación auténtica y significativa nunca ha sido mayor.