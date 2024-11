¿Merezco un aumento de sueldo? ¿Es el momento de pedirlo?

Que su jefe le diga que no: si esto ocurre, mantenga la calma y controle su lenguaje (verbal y no verbal). No vea la negativa como una derrota y pregunte amablemente las razones: así podrá conocer las áreas en las que debe mejorar para más adelante volver a presentar su solicitud. Además, así muestra su compromiso con su crecimiento profesional dentro de la organización. No demuestre un exceso de abatimiento, ya que esto puede ser considerado como desmotivación.