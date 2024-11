Vilma Núñez: Una marca personal robusta se debe basar en la credibilidad

En el mundo del marketing, los negocios y las ventas, a Vilma Núñez hay que sacarle su plato aparte. Esta dominicana ha conquistado mercados tan exigentes como España y Estados Unidos gracias a su capacidad intelectual y su disposición para enseñar a quienes se interesan en estas áreas.

Por eso, no resulta sorprendente que su convocatoria para presentar el libro sobre marca personal "De invisible a invencible" estuviera repleta de seguidores. Diario Libre estuvo presente para conversar con ella al respecto.

Al hablar sobre lo que la motivó a escribir esta guía, Núñez relató que empezó en 2013 a vender educación en línea, plantillas y una primera guía sobre marca personal, la cual describe como "baratísima". Aquella experiencia le trajo elogios y oportunidades de negocio.

Más tarde, al analizar sus presentaciones, se dio cuenta de que tres de cada cinco de sus conferencias trataban sobre marca personal, y recibía muchas preguntas al respecto.

"Ahí fue cuando me pregunté cómo era posible que aún no hubiera escrito un libro sobre marca personal. Así que decidí lanzarme a ese proyecto y lo escribí mientras viajaba en aviones," explica.

Aunque el proceso le tomó 10 años, armar el proyecto le llevó solo tres meses. "Estoy feliz por la acogida mundial que hemos tenido y por cómo este libro está ayudando a tantas personas."

La tecnología en la marca personal

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/03/28102024---lanzamiento-del-vuevo-libro-de-vilma-nunez---samil-mateo-dominici06.jpg Portada del libro deDe invisible a invencible. (SAMIL MATEO)

La inteligencia artificial (IA) ha impactado profundamente nuestro día a día, por lo que era fundamental conocer la perspectiva de Núñez sobre esta tecnología y cómo aprovecharla. "La IA tiene mucho que ver con la co-creación," señala. "Se habla mucho de inteligencia artificial, pero poco de inteligencia aumentada, que consiste en el uso estratégico de la IA, donde aprendo de ella y ella de mí."

Como ejemplo, cuenta que durante la creación del libro, pidió a la IA que le hiciera preguntas como si fuera su editora. "El resultado fue sorprendente y me ayudó a co-crear manteniendo mi autenticidad, pero con resultados más ágiles, gracias a las herramientas que ofrece la tecnología," afirma.

Este enfoque, destaca, puede aplicarse al mundo de las redes sociales, donde muchos caen en la tentación de sacrificar la autenticidad y seriedad de su contenido en busca de viralidad.

"Mido métricas mensuales y anuales, pero no me dejo cegar por las métricas minuto a minuto ni diarias... si necesito crear más contenido que la media, lo hago, pero sin comprometer mi autenticidad," enfatiza.

Para quienes sienten inseguridad en este ámbito, Núñez aconseja no desistir hasta encontrar un formato que realmente conecte con ellos. "No importa si te toma más tiempo crear contenido; lo importante es llegar a la meta con dignidad".

El papel de las redes sociales en la marca personal

Para Vilma Núñez, las redes sociales son fundamentales en la construcción de una marca personal, y asegura que uno de los errores más comunes es no aprovechar la base de datos de clientes.

"Para mí, las redes sociales son como tener una vitrina en el centro comercial más concurrido del mundo, que es Internet; mientras más visibilidad tengas, más exposición lograrás," asegura la autora de De invisible a invencible.

Aliados y enemigos de una marca personal sólida

La emprendedora, mentora, consultora, conferencista y autora ofrece algunos consejos clave para fortalecer una marca personal:

Fomentar la credibilidad , ya que esta te hace rentable.

, ya que esta te hace rentable. Ser auténtico y evitar comparaciones , porque siempre habrá alguien que obtenga mejores resultados.

, porque siempre habrá alguien que obtenga mejores resultados. Cultivar la paciencia, ya que el éxito profesional la requiere. "El día que siembras una semilla no es el mismo día que cosechas el fruto. Esta lección me ayudó a tener más fe en lo que espero de mis esfuerzos."

Lecciones de una trayectoria de años

Para Vilma Núñez, la profesión es una parte esencial de la vida, y en su caso, le ha enseñado a mantener el ego a raya y a priorizar la humildad. "Si hubiera permitido que el ego me dominara, probablemente no habría tomado decisiones que hoy me han llevado a donde estoy."

También destaca la importancia de recordar sus raíces. "No importa cuán alto llegues, nunca debes dejar de hablar con tus clientes. Aunque tengo personas que manejan mis mensajes, sigo respondiendo aleatoriamente, sigo escuchando sus historias y pensando en ellos. Porque, sin ellos, ¿quién soy yo?"