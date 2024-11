Cómo prevenir el burnout y mejorar la conciliación

¿Pasas el fin de semana y sientes desconexión de tu familia? ¿Revisas tu agenda y crees que la vida laboral pesa más que la personal o familiar?

Yo también he estado allí. Te entiendo. Y, si bien es frecuente escuchar sobre la conciliación en la vida personal, familiar y laboral, nos preguntamos: ¿es esto posible? ¿qué podemos hacer para contribuir a acercarnos a ese anhelado equilibrio?

Los modelos de producción, junto a cambios culturales, tecnológicos y de la sociedad, hacen que sea obligatorio tomar acciones a favor de la conciliación, ya que el desequilibrio es un factor que impacta negativamente en la salud y en el rendimiento en el trabajo.

Tal como menciona Richard Mababu, la falta de equilibrio entre las distintas áreas de la vida origina conflictos que afectan a la persona, genera estrés o burnout y produce resultados negativos para el desempeño laboral.

Impacto del burnout en la salud personal

El síndrome de agotamiento laboral o burnout es cada vez más común en la sociedad actual, en la medida en que aumentan las presiones socio-laborales.

Esto afecta la salud personal y la dinámica en diversos aspectos de la vida, incluyendo a la familia. Muchas veces, las personas no identifican que están viviendo el burnout hasta que ya es muy tarde.

El profesor Gordon Parker nos dice que el burnout se caracteriza por agotamiento, falta de empatía, pérdida de alegría e incluso deterioro cognitivo.

Yo he estado allí, luego de pasar 16 años sin tomar vacaciones, muy enfocada en trabajar, amando lo que hacía, aunque implicara no tomar pausas o limitar el tiempo para compartir con la familia.

Lo bueno es que sí hay maneras de tratar esta enfermedad, reconocida así por la Organización Mundial de la Salud desde 2022.

Acciones para combatir el burnout

¿Qué puede hacerse al respecto? Si bien se requiere atención especializada y médica, un área de actuación apunta a mejorar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Algunas acciones que me funcionaron, y que compartí en el II Congreso para Prevenir el Burnout, que se realizó en España este mes de octubre, son:

Organiza tu día : la planificación es fundamental para la conciliación ; es importante establecer horarios claros para las diferentes actividades personales, familiares, laborales incluyendo los periodos descansos durante el día, la semana, además de las vacaciones .

: la es fundamental para la ; es importante establecer claros para las diferentes actividades personales, familiares, laborales incluyendo los periodos descansos durante el día, la semana, además de las . Aprovecha la flexibilidad : la conciliación es variada dependiendo de las realidades de cada persona y su contexto; por tanto, también es necesario reconocer que las cosas pueden no salir como estaban planificadas, y tener la flexibilidad para hacer ajustes en lo planificado considerando los cambios que se presenten.

: la es variada dependiendo de las realidades de cada persona y su contexto; por tanto, también es necesario reconocer que las cosas pueden no salir como estaban planificadas, y tener la para hacer en lo planificado considerando los que se presenten. Toma pausas: tanto durante el día y la semana, para meditar, respirar, salir a caminar luego del almuerzo. Es preciso que cada uno identifique lo que funciona como mecanismo para la conexión personal.

tanto durante el día y la semana, para meditar, respirar, salir a caminar luego del almuerzo. Es preciso que cada uno identifique lo que funciona como mecanismo para la personal. Establece límites: es necesario aprender a decir "no" cuando sea necesario, para respetar los horarios y actividades en las diferentes áreas de la vida.

es necesario aprender a decir "no" cuando sea necesario, para los y actividades en las diferentes áreas de la vida. Elabora un plan familiar: toma tiempo para organizar un plan familiar, con la participación de los integrantes de la familia, donde consideren actividades que promuevan la conexión entre sus miembros, que contemple actividades que les agraden.

La autora María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyoncé, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl.