De manicurista a millonaria, el giro inesperado en la vida de Isaura Tejada

El pasado 2 de octubre, Isaura Tejada Parra se convirtió en el centro de atención en República Dominicana al ganar un asombroso premio de 71 millones de pesos en el sorteo de la loto de Leidsa.

A sus 21 años, soltera y sin hijos, esta joven manicurista de Sosúa, en la provincia Puerto Plata, jamás imaginó que los números 7-9-19-20-31-35 la llevarían a una transformación tan radical en su vida.

De un día para otro, su destino dio un giro inesperado, catapultándola de una vida cotidiana a un futuro lleno de nuevas posibilidades.

A pesar de la magnitud de su fortuna, Isaura se mantiene con los pies firmemente en la tierra. Con humildad, la joven millonaria comparte cómo su victoria no cambiará su esencia ni sus valores.

El día que todo cambió

Isaura Tejada recibe el certificado que la acredita como ganadora de 71 millones.

El día que se enteró de que había ganado la loto, Isaura no podía creer lo que estaba leyendo. Aunque llevaba alrededor de seis meses jugando los mismos números (una combinación que no tenía ningún significado especial, simplemente le gustaba), la magnitud de la victoria la dejó completamente sorprendida.

“Son muchas emociones juntas, yo aún no he tenido tiempo de asimilar que gané la loto”, dice con una risa nerviosa. La joven aún no termina de procesar lo que ha sucedido, pero está claro que la noticia la ha llenado de ilusión.

A pesar de ser una joven que de la noche a la mañana pasó de tener una vida común a ser millonaria, Isaura mantiene los pies en la tierra. "Sí quiero poner mi propio negocio y seguir trabajando porque yo todavía estoy joven", afirma.

La ambición de Isaura no está dirigida solo hacia el dinero; tiene en mente emprender, pero también crecer profesionalmente.

Consciente de la importancia de manejar sabiamente su nueva fortuna para no ser parte de las personas que tras ganar la loto quedan sin nada por malgastar el dinero, entre sus planes está prepararse.

“Tengo planes de ir a la universidad para estudiar Contabilidad o Administración de Empresas”, señala con determinación. Para ella este ha sido el impulso necesario para dar el paso de ir a la universidad.

¿En qué piensa invertir lo que reste del dinero? Aún no lo tiene claro. “Además de mis estudios y montar mi propio negocio, no tengo nada en mente ahora mismo de lo que me gustaría hacer con el dinero”, admite.

Sin embargo, su deseo de continuar con su superación personal es evidente. Isaura está convencida de que el dinero debe ser una herramienta para avanzar en la vida y no un fin en sí mismo.

Isaura Tejada es oriunda de Puerto Plata.

Apoyo familiar

El respaldo de su familia ha sido fundamental en este proceso. Al enterarse de la noticia, su familia se mostró feliz y agradecida con Dios por esta “bendición”.

Para Isaura, la fe juega un papel fundamental en su vida. “Dios tiene lo de cada quien”, asegura, destacando su creencia de que todo llega en el momento adecuado.

A pesar de su nueva condición de millonaria, ella está decidida a seguir siendo la misma persona de siempre. “No me va a cambiar, yo siempre voy a ser la misma. Me voy a mantener humilde y enfocada”, expresa.

El lado jocoso de la fama repentina

Como es común cuando alguien se vuelve famoso por un logro como este, Isaura ha comenzado a recibir mensajes y comentarios en redes sociales de personas que, en tono de broma, aseguran ser parte de su familia.

“Yo he leído los comentarios y lo que me causan es risa. Me río porque uno sabe que así es el dominicano”, cuenta entre risas.

Este jueves 7 de noviembre, Isaura Tejada recibirá oficialmente su premio, marcando el comienzo de una nueva etapa en su vida.

