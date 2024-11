Puntacana Resort celebrará la segunda edición del Culinary Weekend

Puntacana Resort anunció la segunda edición del Culinary Weekend, con el lema "Epicurean Escapes", a celebrarse el 6 y 7 de diciembre en el restaurante Bamboo del hotel Tortuga Bay, con la participación de Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana y propietaria del restaurante LEO en Bogotá, acompañada de su hija, la sommelier, Laura Hernández.

El restaurante LEO ocupó la posición #8 de los 50 Best Latam en 2023 y posee actualmente el lugar #53 de los Worlds 50 Best. Mientras que, La Sala de Laura, de Laura Hernández, tiene la posición #80 en el listado de The World's 50 Best Bars.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/13/leonor-espinosa-3.jpg

Juntas, Leonor Espinosa y Laura Hernández Espinosa, están a la cabeza del Grupo Leo, una iniciativa creada de la mano de un equipo interdisciplinario, con el propósito de aportar al desarrollo de Colombia a partir de la gastronomía como herramienta de transformación social.

El Proyecto Grupo Leo busca, a través de sus restaurantes Leo: La Sala de Leo, La Sala de Laura y de su Fundación Funleo, contribuir a la generación de alternativas sostenibles que aporten al bienestar de las comunidades étnicas y rurales.

Próximas actividades

La experiencia gastronómica continua el 10 y 11 de enero de 2025 con la participación del chef internacional David Castro del Restaurante FAUNA en Valle de Guadalupe. El mismo ocupa la posición #100 en el listado de los Worlds 50 Best y en 2023 ocupó el #5 lugar en 50 Best Latam.

Castro, estará acompañado de su esposa, Maribel Aldaco, chef de repostería en FAUNA, y reconocida como Latin America´s Best Pastry Chef 2024.

Para reservas y más información, los interesados pueden acceder a puntacana.com/en/

Te puede interesar Puntacana Resort acogerá lo mejor de la gastronomía internacional con Culinary Weekend