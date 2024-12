Cómo cuidar la salud durante las fiestas de fin de año

Diciembre es el mes de los encuentros y celebraciones con compañeros de trabajo, amigos y familia, donde las comidas abundantes y las bebidas alcohólicas cobran protagonismo. Aunque es una época de disfrute, si no se toman las precauciones adecuadas, el exceso puede pasar factura a nuestra salud física y mental.

Así lo advierte la doctora Safia Debar, médico generalista y experta en gestión del estrés en Mayo Clinic Healthcare en Londres, quien sostiene que, ya sea a la hora de comer, beber o incluso al tomar la decisión de organizar o participar en las fiestas, la atención plena es clave.

Cómo evitar caer en las exageraciones

En estas fechas, es fácil dejarse llevar por los excesos, especialmente cuando se trata de bebidas alcohólicas. Para evitar caer en ellos la profesional de la salud aconseja reflexionar sobre las consecuencias y el costo real que tienen.

"Por ejemplo, si usted sabe que, si bebe demasiado, al día siguiente se sentirá letárgico, no dormirá bien, se involucrará en discusiones y no funcionará bien, el placer y los beneficios de esa bebida no son lo que parece", expresa.

Hacer este tipo de ejercicio es muy útil, dice, ya que permite empezar a elegir conscientemente cuándo beber y cuándo no.

En el caso de decidir tomar alcohol, Debar recomienda no hacerlo con el estómago vacío, mantenerse hidratado con agua y tener presente el efecto que causa esa bebida en el organismo.

"Cuando usted sabe cuáles son sus reacciones individuales en relación con las bebidas, las noches en vela o los excesos, asegúrese de que descansará al día siguiente y ponga en práctica otras estrategias para ayudar a su salud", sostiene.

La experta sugiere no sobrecargarse al día siguiente, ya que, a menudo, el problema aparece cuando las personas tienen fiestas consecutivas.

Con respecto a la comida, la doctora Debar asegura que se deben evitar las subidas de azúcar, ya que es cuando los antojos de comida pueden comenzar a aparecer.

"Si usted comienza su día de la manera correcta, consumiendo proteínas adecuadas, grasas saludables y evitando una gran subida de azúcar, entonces no estará a merced de las subidas de azúcar. Aumente el consumo de frutas, verduras, proteínas y grasas buenas, y el resto se puede llenar con golosinas", dice.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/12/enfermo-vacaciones.jpg

Consejos para evitar enfermarse

Los riesgos de enfermedades aumentan en diciembre, tanto por el estrés como por la exposición a gérmenes. La doctora Safia Debar ofrece consejos para mantenerse saludable durante estos días.

En primer lugar, recalca la importancia de la higiene. "Es fundamental lavarse las manos correctamente, utilizar mascarilla cuando sea necesario y estar consciente de lo que se puede estar exponiendo", expresa.

Además, señala que, si bien debemos cuidar los factores de un estilo de vida saludable, también es esencial tener autocompasión. "Estamos lidiando con muchas dinámicas, por lo que es importante ser generosos con nosotros mismos en esta época tan ajetreada".

La comida de las fiestas, especialmente en buffets y banquetes compartidos, puede ser un foco de contagio. La profesional explica que "la mala higiene de las manos, los alimentos mal cocinados y los alimentos que se dejan afuera durante demasiado tiempo son causas comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos".

Para evitar esto, aconseja tomar decisiones conscientes: "Pregúntese: '¿Realmente quiero ir a esta fiesta?' Si algo le parece arriesgado, escuche su intuición", dice. Y si decide asistir, nunca olvide lavarse las manos.

Cómo manejar el estrés

La forma en que cada individuo maneja las situaciones de estrés y ansiedad en esta época depende de su personalidad. "Las interacciones sociales son beneficiosas para nosotros, y salir de la zona de confort puede ser una gran oportunidad, pero todo depende de la dosis", comenta.

Para quienes se sienten más cómodos en entornos tranquilos o son introvertidos, es esencial conocer sus límites. La doctora Debar sugiere evaluar cuántos eventos puede manejar sin sentirse abrumado y establece que una estrategia útil es decirse a uno mismo: "Solo necesito conversar con una persona, y si no me estoy divirtiendo, puedo irme antes".

Para calmar la ansiedad antes o durante un evento social, recomienda utilizar técnicas de relajación como la respiración profunda y la visualización. Además, sugiere dividir la tarea en pequeños pasos manejables.

"Por ejemplo, vaya a una fiesta solo por cinco minutos esta noche. Si todo va bien, podrá aumentar el tiempo en futuros eventos", indica.

También aconseja asistir acompañado de un amigo, lo cual puede hacer la experiencia más cómoda. Exponerse gradualmente a situaciones sociales puede aumentar la confianza y ayudar a que la persona disfrute de la interacción.

Organizar una fiesta también puede ser estresante, especialmente cuando se intenta cumplir con las expectativas de los demás. Debar recomienda aplicar la atención plena para manejar estos desafíos.

"Es importante manejar las expectativas, reconocer los desencadenantes emocionales y tener una estrategia para lidiar con ellos", explica.

Además, aconseja dividir la planificación en pasos pequeños, delegar tareas cuando sea posible y mantener un enfoque ligero y divertido. "La energía es contagiosa", asegura la profesional, señalando que una actitud optimista y alegre puede influir de manera positiva en todos los presentes.

