"Epicurean Escapes" de Culinary Weekend presentó una propuesta gastronómica única

Puntacana Resort celebró la segunda edición del Culinary Weekend, con el lema "Epicurean Escapes" en el restaurante Bamboo del hotel Tortuga Bay, con la participación de Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana y propietaria del restaurante LEO en Bogotá, acompañada de la sommelier Michelle Morales.

Espinosa y Morales formaron una dupla única, ofreciendo a los comensales una experiencia de maridaje inolvidable.

El restaurante LEO ocupó la posición #8 de los 50 Best Latam en 2023 y posee actualmente el lugar #53 de los Worlds 50 Best.

Mientras que, Morales, hace unos dieciocho años, fundó el club del vino más exitoso de la ciudad de Bogotá, y se graduó como Sommerlier Profesional de la Escuela Argentina de Sommeliers.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/leonor-espinosa.jpg La chef Leonor Espinosa.

Leonor Espinosa está a la cabeza del Grupo Leo, una iniciativa creada de la mano de un equipo interdisciplinario, con el propósito de aportar al desarrollo de Colombia a partir de la gastronomía como herramienta de transformación social.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/leonor-espinosa-comida-jct-8782.jpg Uno de los platos presentados.

El Proyecto Grupo Leo busca contribuir a la generación de alternativas sostenibles que aporten al bienestar de las comunidades étnicas y rurales.

Sobre la chef Leonor Espinosa

En 2005 abrió el restaurante que lleva su nombre, donde fusiona lo tradicional y lo moderno. En 2015, Leo se consagró como uno de los mejores destinos gastronómicos de la región.

Fue nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo por The World's 50 Best Restaurants en 2022 y su restaurante LEO durante los últimos seis años ha sido incluido en esta prestigiosa lista, ocupando el puesto 53 en su última edición de 2023.

Durante ocho años también ha sido incluido en los 50 Mejores Restaurantes de América Latina, lista que también le ha valido el premio a Mejor Chef de América Latina en 2017 y el Premio Chefs' Choice de Estrella Damm en 2020.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/leonor-espinosa-3-jct-8780.jpg

Otros reconocimientos obtenidos incluyen haber ocupado el puesto 45 en el Top 100 The Best Chefs Awards 2023, y el No. 5 en Travelers´ Choice Winners Trip Advisor 2020.

Sobre Michelle Morales

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/michelle-morales-mariam-suarez-2.jpg Michelle Morales y Mariam Suárez.

Michelle Morales, consultora para la industria de la restauración en Colombia, es una apasionada de la buena vida. Nació y creció entre restaurantes y desde que tiene uso de razón ha sentido una gran atracción por el maravilloso mundo del vino.

De pequeña, se emocionaba con la llegada del sommelier a la mesa y no había mejor momento que cuando le daban a catar el vino a su abuelo.

Es quizás por esta debilidad que además de haberse graduado de Economía y especializado en Finanzas Internacionales, ha dedicado gran parte de su carrera a trabajar en restaurantes, creando lúdicos conceptos donde reinan el vino y la buena mesa.

Hace unos dieciocho años, después de haber fundado el club del vino más exitoso de la ciudad de Bogotá, La Brasserie, decidió que quería estar íntimamente relacionada con esta bebida.

En consecuencia, se matriculó en la Escuela Argentina de Sommeliers de donde al cabo de casi dos años de intenso estudio, se recibió como Sommelier Profesional. Desde entonces ejerce este oficio con gran pasión y amor por lo que hace.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible.

Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

Es el hogar de los hoteles Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y galardonado con cinco diamantes por la AAA (American Automobile Association, por sus siglas en inglés); The Westin Puntacana Resort y Four Points by Sheraton Puntacana Village, a minutos del Aeropuerto de Punta Cana.