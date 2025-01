Por qué no debes amenazar a tus hijos con que los Reyes Magos no les traerán regalos

"Si te portas mal, los Reyes Magos no te dejarán regalos" o "Pórtate bien que los Reyes te están observando".

Seguro que cuando éramos pequeños escuchamos estas frases y es muy probable que ahora, de adultos, se las repitamos a nuestros hijos o sobrinos.

Puede que parezcan un simple incentivo para que los niños se porten bien, pero la realidad es que son amenazas que resultan perjudiciales para su desarrollo, según expertos.

"Estas frases los niños la sienten ambigua y a la vez los culpabiliza", indica la psicóloga infanto-juvenil Clarissa Guerrero.

"El hecho de catalogar las conductas como buenas o malas puede ser confuso para los niños y a la vez mezclarse con su propia identidad, llevándolos a ´obedecer´ solo por complacer algo externo y no por un juicio interno de lo que realmente es adecuado o no", explica la profesional.

De igual forma, dice que los hace sentirse culpables, tal vez incluso por acciones que pueden formar parte de su desarrollo. Esto porque los niños interiorizan la creencia de que, si se portan mal, no merecen regalos, cuando los regalos deben ser vistos como una forma de afecto incondicional.

A continuación, Guerrero lista cinco razones por las que no debes amenazar a tus hijos con que los Reyes no les traerán regalos:

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/03/nino-triste-arbol.jpg

1. Se basa en el chantaje

Cuando los padres recurren al chantaje, como "Si no haces esto, no habrá regalos" o "Si no te comportas bien, no vas a recibir nada de los Reyes Magos", están condicionando el comportamiento de los niños de manera externa.

Este tipo de enfoque les impide desarrollar un sentido interno de lo que es correcto e incorrecto, basado en la reflexión y el juicio personal.

El autocontrol no se fomenta en este contexto; más bien, se maneja de acuerdo con recompensas y castigos, los cuales son ajenos a la conciencia ética del niño.

Con el tiempo, el niño podría aprender a solo hacer lo correcto cuando hay una recompensa visible o un castigo, y no por una verdadera comprensión de lo que está bien o mal.

2. Ocasiona creencias inadecuadas

Cuando los niños son condicionados a pensar que solo se les quiere o se les acepta si se comportan de determinada manera, como en el caso de "Solo me quieren si hago las cosas bien", se crea una falsa creencia sobre el amor y la aceptación.

Este tipo de creencias no solo afectan la visión del niño sobre las relaciones familiares, sino que también podrían influir en cómo se manejan en sus relaciones futuras.

Si su percepción del amor se basa en lo que hacen o no hacen, es probable que desarrollen una tendencia a codependencias, buscando siempre la aprobación externa.

Esto refuerza un patrón de conducta en el que el niño siente que su valor depende de su capacidad para cumplir con expectativas ajenas.

3. Porque es una fecha de ilusión, no de temor

Las fiestas como la de los Reyes Magos deben ser vividas como momentos de ilusión, magia y alegría, no de miedo o amenazas. Inculcar en los niños una creencia en los Reyes Magos es un acto que puede promover la fantasía, el misterio y la diversión, pero siempre debe hacerse desde un lugar positivo.

Si los padres recurren al temor para hacer que los niños se comporten, como amenazas sobre lo que pasará si no cumplen con ciertas expectativas, lo que están haciendo es asociar estas celebraciones con miedo, no con el disfrute sano y la magia que deberían representar.

Este tipo de enfoque puede causar ansiedad en los niños y dificultar que vivan estas experiencias de manera auténtica y alegre.

4. Afecta su autoestima

El condicionar el amor o la aceptación familiar al comportamiento de los niños envía un mensaje negativo que puede impactar profundamente su autoestima.

El mensaje que se les transmite es: "No eres suficiente", "Solo te amo con mis términos y no por quien realmente eres", porque los defectos son parte de quienes somos.

Esto puede generar inseguridades que acompañarán al niño durante toda su vida. La autoestima saludable se construye a partir de un amor incondicional, donde los niños entienden que son valiosos y amados por lo que son, no solo por lo que hacen o dejan de hacer.

5. Crea incoherencia

La crianza coherente es esencial para que los niños puedan comprender y asimilar las normas familiares y sociales.

Si los padres no mantienen una consistencia en sus palabras y acciones, los niños pueden sentirse confundidos y desorientados. La incoherencia en las reglas, como permitir comportamientos en casa que no se permiten fuera de ella, lleva a la confusión sobre lo que es aceptable y lo que no lo es.

Esto no solo genera dificultades en la disciplina, sino que también afecta la capacidad del niño para establecer límites y entender cómo comportarse en diferentes contextos.

Como indica la psicóloga, la coherencia es clave para ayudar a los niños a interiorizar las normas y a sentirse seguros de lo que se espera de ellos, lo cual les da estabilidad emocional y les enseña a comportarse de manera apropiada en diversas situaciones.

Puesto que la figura de Los Reyes Magos representa a los padres, la profesional de la salud mental concluye que es importante que los niños los vean como símbolo de amor incondicional.

Te puede interesar ¿Nos hace realmente más felices creer en Papá Noel y los Reyes Magos?