Dra. Leonelda Castillo: "Creamos a través de la palabra y la emoción"

Existen conceptos a los que las personas responden en absolutos—todo o nada. Uno de ellos es la práctica de la manifestación.

La manifestación se basa en la idea de que, al enfocarse en lo que se quiere lograr y pensar de manera alineada con ese deseo, se pueden atraer las circunstancias necesarias para que este ocurra.

A pesar de estar en tendencia, la idea de "cumplir metas por medio del pensamiento" suele recibir rechazo de personas cuyo enfoque está más enfocado en el cumplimiento de metas.

Sin embargo, esta práctica no solo es un respaldo a los pasos prácticos que nos llevan al cumplimiento de nuestros objetivos, sino que–según la doctora Leonelda Castillo y otros expertos–es una práctica que estamos realizando aun cuando no nos damos cuenta.

Detrás de la manifestación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/13/09012025-puesta-en-circulacion-del-libro-manifiesta-con-el-corazon---kevin-rivas-03_1.jpg Leonelda Castillo con su libro"Manifiesta con el corazón". (KEVIN RIVAS)

Durante el lanzamiento de su libro, "Manifiesta con el corazón" en Cuesta Libros, Castillo indicó que los seres humanos creamos las realidades que vivimos a través del lenguaje y las emociones. Por su parte, las emociones se alimentan de la mente y el corazón.

Por ende, si siempre estamos manifestando, no solo cuando hacemos un vision board o trazamos nuestras metas, es vital salir del piloto automático para conectar con lo que estamos sintiendo y pensando, ya que con esa energía estamos creando.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/13/09012025-puesta-en-circulacion-del-libro-manifiesta-con-el-corazon---kevin-rivas-13_1.jpg La manifestación es creación. (KEVIN RIVAS)

¿Por qué las personas suelen mostrar rechazo a la manifestación?

Yo te diría que porque todo lo que uno no conoce, inconscientemente provoca miedo. Y ese miedo tiende a traducirse en rechazo, por desconocimiento.

En el libro cuento que, cuando mi terapeuta me invitó a meditar por primera vez, sentí resistencia. Duré meses para arrancar. Ella me decía: "¿Pero tú lo probaste? Pruébalo, y después me dices". Me di cuenta de que era algo que me hacía bien. Es miedo.

Todo lo que uno no conoce, da miedo y rechazo. Sin embargo, en el fondo los seres humanos estamos llamados a tomar decisiones propias, a experimentar, no a permitir que el miedo nos frise y nos evite decir que sí a todo lo que la vida nos trae.

Si siempre estamos manifestando y este concepto va más allá de la práctica que está en tendencia, ¿qué es manifestar?

Crear.

Creamos a través de:

La palabra

La emoción

La película a la que seguimos dando vida en la mente

¿Qué rol juega en nuestro bienestar manifestar conscientemente?

Uff... nos libera. Nos libera de la trampa de creer que no podemos hacer nada, que somos víctimas del sistema; ya sea del sistema social, económico o familiar. Nos conecta con ese poder que tenemos como seres vivientes y creadores.