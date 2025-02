La cocina de los chefs David Castro y Maribel Aldaco llega al Culinary Weekend de Puntacana Resort

El Culinary Weekend de Puntacana Resort , uno de los eventos gastronómicos más esperados, regresa con su tercera edición los días 21 y 22 de marzo .

En esta ocasión, la cita será en el sofisticado restaurante Bamboo , ubicado en el icónico Tortuga Bay Hotel.

Allí, los renombrados chefs mexicanos David Castro Hussong y Maribel Aldaco Silva mostrarán su destreza culinaria en una experiencia gastronómica que promete cautivar los paladares más exigentes.

Chefs de alta cocina

David Castro Hussong, un chef mexicano con una trayectoria impecable, inició su formación a los 13 años en la prestigiosa The French Culinary School.

Con una carrera que ha deslumbrado a gourmets alrededor del mundo, ha trabajado en restaurantes de la talla de Noma y Blue Hill at Stone Barns en Copenhague, Eleven Madison Park en Nueva York, y Cala en San Francisco, California.

Esta destacada trayectoria internacional se complementa con su labor como restaurador: junto a su esposa y colega Maribel Aldaco Silva, ha sido el cerebro detrás de Fauna Restaurante (2018), Bruna Wine Garden (2020), y los exitosos Tigre y Tigrillo en Ciudad de México.

En 2023, la pareja inauguró La Morocha en Ensenada, consolidando su legado gastronómico.

La pareja de chefs no solo ha conquistado corazones, sino que también ha recibido numerosos reconocimientos en el mundo culinario.

Fauna , su obra maestra en el valle de Guadalupe, fue galardonada con el título de Mejor Restaurante de México en 2020 , y en 2023 se posicionó en la prestigiosa lista de los 50 Mejores Restaurantes de México , donde también se le otorgó el premio One to Watch y High New Entry .

En 2019, la pareja brilló en la Culinaria Mexicana , y su restaurante Fauna ganó en 2020 como el Mejor Restaurante del País .

Repostería de vanguardia

El trabajo de Maribel en Fauna complementa perfectamente la visión del chef David Castro y su propuesta culinaria, haciendo de cada comida en el restaurante una experiencia completa, que incluye no solo los sabores salados, sino también postres excepcionales que destacan la creatividad y la técnica.

Maribel Aldaco Silva, la virtuosa repostera detrás de muchos de los postres más codiciados de la alta cocina mexicana, comenzó su carrera en grandes restaurantes como Martín Berasategui en el País Vasco y Blue Hill at Stone Barns en Nueva York.

Su talento ha sido reconocido a lo largo de los años, logrando el título de Mejor Repostera del Año en 2024 y Best Pastry Chef en 2023. Además, se ha ganado un lugar en la lista de los 50 Best Latin America y ha sido nombrada Repostero del Año en Culinaria Mexicana .

El Culinary Weekend de Puntacana Resort promete ser un evento único, donde los sabores del alma mexicana se fusionan con la sofisticación internacional, creando una experiencia inolvidable para los asistentes.

¡Una cita obligada para los amantes de la alta cocina y la gastronomía de vanguardia!

