Este día de San Valentín, prueba la meditación de la bondad amorosa

Cuando se inventó por primera vez en el siglo XIV en la Europa medieval, esta festividad era una celebración del amor romántico, la llegada de la primavera y la libertad de elegir pareja, en lugar de que alguien elija a uno por uno.

Hoy en día, ese mensaje antiguo y optimista sigue vigente, pero a menudo está enterrado bajo una pila de bienes de consumo: chocolates, tarjetas, animales de peluche, juguetes de plástico, cenas caras y rosas que cuestan mucho más de lo que uno piensa.

La imagen arquetípica de esta festividad es la de Cupido disparando una flecha a una persona que la vuelve loca de deseo físico. Sin embargo, el amor es una de las emociones humanas más ricas y diversas.

Hay muchas maneras de experimentar el amor, así que en esta festividad, como estudioso de la atención plena y la comunicación, te animo a que pruebes una práctica de "metta", o bondad amorosa.

¿Qué es la bondad amorosa?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/shutterstock-2466396455.jpg

La bondad amorosa, o metta, es el tipo de amor que los budistas de todo el mundo alaban y practican, y es muy diferente del amor romántico. Se describe como un amor "ilimitado" e "ilimitado". En la antigua lengua pali, la palabra "metta" tiene dos significados fundamentales.

El primero es " suave ", en el sentido de una suave lluvia primaveral que cae sobre las plantas jóvenes sin discriminación.

", en el sentido de una suave lluvia primaveral que cae sobre las plantas jóvenes sin discriminación. El segundo es "amigo". Un amigo metta es un verdadero amigo, alguien que siempre está ahí para ti sin falta y sin exigir nada a cambio, o alguien que te apoya cuando estás sufriendo y que se alegra por ti cuando estás feliz, sin un ápice de celos.

Metta es un tipo de amor que se ofrece sin ninguna expectativa de retorno. No es recíproco ni condicional. No discrimina entre nosotros y ellos, ni entre dignos e indignos. Practicar la meditación metta es dar el regalo más raro: un regalo que no exige nada a cambio.

El Buda describe cómo practicar este amor en un discurso temprano llamado "Karaniya Metta Sutta".

Un grupo de monjes se acerca al Buda para quejarse de que los espíritus que viven en el bosque están causando sufrimiento a los habitantes de los pueblos cercanos.

El Buda les aconseja no luchar contra ellos ni echarlos. En cambio, les anima a practicar un amor sin límites hacia ellos, deseándoles felicidad, paz y tranquilidad. Los monjes hacen lo que les recomiendan y practican la meditación de la bondad amorosa durante varias semanas.

Con el tiempo, al notar lo felices que se ponen los monjes, los espíritus también comienzan a practicar la bondad amorosa, porque también quieren ser felices. La práctica cambia el comportamiento de los espíritus y dejan de acosar a los habitantes de los pueblos.

Cómo practicar la bondad amorosa

En el siglo V, un monje de Sri Lanka llamado Buddhaghosa compuso un importante texto de meditación llamado Visuddhimagga, o "El camino de la purificación".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/buddhagosa-visuddhimagga.jpg

Este texto es sagrado para los budistas Theravada. Buddhaghosa proporciona instrucciones sobre cómo practicar la meditación de la bondad amorosa. Los maestros contemporáneos adaptan y modifican estas instrucciones. Sin embargo, el formato general de esta meditación tiende a ser consistente.

La meditación de la bondad amorosa comienza con una práctica de atención plena para calmar la mente y el cuerpo y recordar volver al presente.

A continuación, esta meditación implica recitar suavemente varias frases tradicionales y visualizar una audiencia que recibirá bondad amorosa a medida que se pronuncian estas palabras.

Las frases son:

Que yo/tú/ellos/nosotros estemos llenos de bondad amorosa

Que yo/tú/ellos/nosotros estemos a salvo de peligros internos y externos

Que yo/tú/ellos/nosotros estemos bien en cuerpo y mente

Que yo/tú/ellos/nosotros estemos a gusto y felices.

Tradicionalmente, la meditación comienza con uno mismo (el pronombre será "yo"). Luego, la meditación implica imaginar a una persona amada (ni siquiera tiene que ser una persona; puede ser una mascota o un animal) y dirigirle bondad amorosa. El pronombre en la meditación cambiará a "tú".

Después de esto, la meditación implica dirigir la bondad amorosa a un círculo más amplio de amigos y seres queridos; el pronombre cambiará a "ellos".

Te puede interesar Audazmente Mindful, cómo practicar la atención plena

Finalmente, la meditación implica incluir gradualmente a más y más personas en tus buenos deseos: las personas de tu comunidad y ciudad, las personas de todas partes, los animales y todos los seres vivos, y toda la Tierra; y el pronombre cambiará a "nosotros".

Muchas versiones de esta meditación invitan a los practicantes a expresar metta hacia las personas que les han causado dificultades, incluso hacia alguien considerado un "oponente ".

Sin embargo, maestros como el maestro zen, poeta y activista por la paz Thich Nhat Hanh recomiendan practicar este tipo de meditación metta solo una vez que estés bien establecido en dirigir la bondad amorosa hacia ti mismo y hacia tus seres queridos.

¿Por qué practicar la meditación de la bondad amorosa?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/shutterstock-2466396455.jpg

Las investigaciones clínicas demuestran que la meditación basada en la bondad amorosa tiene un efecto positivo en la salud mental. Podría ayudar a reducir la ansiedad y la depresión, aumentar la satisfacción con la vida y mejorar la autoaceptación; también podría reducir la autocrítica.

También hay evidencia de que la meditación de bondad amorosa aumenta la sensación de conexión . Practicar la bondad amorosa podría aumentar la felicidad y fortalecer los sentimientos de parentesco con todos los seres vivos, algunos de los beneficios de la meditación metta descritos por el Buda en el Karaniya Metta Sutta.

Entonces, si te sientes desconectado de los demás, incómodo o simplemente desencantado con una festividad que se ha visto invadida por el capitalismo en este Día de San Valentín, podrías considerar probar la meditación de la bondad amorosa.

Leer más El impacto cognitivo de la gratitud