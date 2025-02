Relaciones de pareja: ¿qué pasa cuando ella gana más?

En los últimos años, el panorama laboral ha cambiado, permitiendo que cada vez más mujeres alcancen posiciones de liderazgo o roles empresariales con salarios más altos que los de sus parejas.

Ante esta realidad, surge la pregunta: ¿esta diferencia de ingresos beneficia o perjudica la relación? Consultamos a Julio Sánchez, terapeuta familiar y de pareja de @mentalmenterd, para conocer la respuesta.

No siempre es una condena

Cuando la mujer gana más que su pareja, el impacto en la relación no siempre es negativo, pero sí depende de varios factores clave. Según el profesional, en relaciones donde existe una comunicación abierta y donde no hay roles de género estrictos, la diferencia salarial no suele causar conflictos.

Sin embargo, cuando el dinero se asocia con poder, estatus y autoridad, pueden surgir tensiones dentro de la pareja.

Sánchez aclara que en estos casos "suelen surgir resentimientos o un cambio en la dinámica de liderazgo, lo que en ocasiones desemboca en conflictos sobre la toma de decisiones y la percepción de autoridad dentro de la relación".

Cuando el dinero cuestiona la masculinidad

El rol de proveedor ha estado históricamente vinculado a la masculinidad, lo que puede generar en algunos hombres sentimientos de inseguridad cuando la mujer gana más dinero. Para ellos, esto suele percibirse como una amenaza a su identidad dentro de la relación.

"La probabilidad de que esto suceda aumenta en hombres que provienen de familias donde el dinero ha sido una representación de poder y responsabilidad masculina", señala Sánchez.

Esta inseguridad en ellos puede desencadenar frustración y una baja autoestima. En algunos casos, pueden manifestarse conductas como el distanciamiento emocional o la necesidad de reafirmar su autoridad en otros aspectos de la relación, como la crianza de los hijos o la toma de decisiones dentro del hogar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/psicologo-julio-cesar-sanchez_1.jpg

"Para algunos hombres, la diferencia de ingresos puede generar inseguridad, haciéndolos sentir que su valor dentro de la relación ha disminuido" Julio César Sánchez Terapeuta familiar y de pareja “

El impacto en la sexualidad

La sexualidad de la pareja puede verse influenciada por la diferencia en los ingresos, aunque, según el profesional de la conducta, no es tanto la cantidad de dinero lo que impacta, sino cómo se maneja emocionalmente esta diferencia dentro de la relación.

"Algunos hombres pueden sentir que han perdido parte de su ´autoridad´ o atractivo si perciben que ya no cumplen con el rol de proveedor, lo que podría afectar su deseo y desempeño sexual", explica.

En el caso de las mujeres, si a la carga económica se suman responsabilidades familiares y laborales, el estrés tiende a reducir su interés en la intimidad.

Además, si la mujer asocia el dinero con el atractivo masculino, es probable que experimente una disminución del deseo sexual hacia su pareja al percibir que él no cumple con este rol económico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/pareja-conversa.jpg

Consejos de experto

Para evitar que esta diferencia salarial afecte la relación de manera negativa, Sánchez ofrece varios consejos prácticos:

Replantear el concepto de " proveedor ". Es necesario romper con la idea de que el hombre debe ser el principal proveedor. La relación debe verse como un equipo en el que ambos contribuyen de diferentes maneras: económica, emocional y en la gestión del hogar.

" ". Es necesario romper con la idea de que el hombre debe ser el principal proveedor. La relación debe verse como un equipo en el que ambos contribuyen de diferentes maneras: económica, emocional y en la gestión del hogar. Fomentar la comunicación abierta. Hablar sobre el dinero sin tabúes ni juicios es clave. Expresar cómo se sienten respecto a la diferencia de ingresos y encontrar soluciones en conjunto evita que se generen resentimientos o malentendidos.

abierta. Hablar sobre el sin tabúes ni juicios es clave. Expresar cómo se sienten respecto a la diferencia de y encontrar soluciones en conjunto evita que se generen resentimientos o malentendidos. Distribuir responsabilidades de manera equitativa. El dinero no debería definir quién tiene más poder dentro de la relación . Las decisiones deben tomarse en conjunto y siempre en función del bienestar mutuo.

de manera equitativa. El no debería definir quién tiene más dentro de la . Las decisiones deben tomarse en conjunto y siempre en función del bienestar mutuo. Cuidar la admiración y el respeto . La admiración en la pareja no debe estar basada en el dinero , sino en el esfuerzo, la dedicación y la conexión emocional. Expresar gratitud y reconocimiento fortalece la relación .

y el . La en la pareja no debe estar basada en el , sino en el esfuerzo, la dedicación y la conexión emocional. Expresar gratitud y reconocimiento fortalece la . Separar el dinero de la intimidad . La diferencia de ingresos no debe convertirse en un factor que afecte la conexión sexual y afectiva. La atracción y el deseo se alimentan de múltiples factores, más allá de lo financiero.

de la . La diferencia de no debe convertirse en un factor que afecte la conexión sexual y afectiva. La atracción y el deseo se alimentan de múltiples factores, más allá de lo financiero. Buscar apoyo. Si la diferencia de ingresos está generando conflictos constantes, acudir a terapia de pareja puede ser una herramienta clave para trabajar en la relación y encontrar una dinámica que funcione para ambos.

"En definitiva, el dinero no tiene por qué ser un problema si la pareja aprende a manejarlo con madurez y comunicación, redefiniendo roles con flexibilidad", concluye Sánchez. "La clave está en recordar que lo que define una relación no es quién gana más, sino cómo ambos construyen su vínculo y se apoyan mutuamente".