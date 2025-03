Más allá del amor: las claves para sobrevivir al matrimonio

Matrimonio: las parejas más felices no son aquellas que menos discuten, sino las que saben negociar y ajustar expectativas realistas. ( FUENTE EXTERNA )

El matrimonio es uno de los compromisos más significativos en la vida, pero también puede ser una de las fuentes más grandes de frustración si no se abordan adecuadamente los acuerdos y expectativas.

Según el neuropsicólogo Oom Blanco (@oom_blanco), "casarse sin hablar de acuerdos y expectativas es como comprar un mueble sin saber armarlo ni tener espacio en tu casa: tarde o temprano, algo se desarma".

Y es que, como en todo aspecto de la vida, las relaciones necesitan bases claras para evitar que los problemas se acumulen y nos abrumen.

El terapeuta del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada (Idesip) explica que la neurociencia y la terapia conductual han revelado que las parejas más felices no son aquellas que menos discuten, sino las que saben negociar y ajustar expectativas realistas.

Como afirma Blanco, "El amor lo resuelve todo´ suena hermoso en teoría, pero en la práctica, el amor necesita comunicación y acuerdos claros". El cerebro humano está programado para buscar seguridad y recompensa en las relaciones, pero las expectativas irreales pueden generar frustraciones.

" Los acuerdos no son contratos escritos en piedra, sino pactos flexibles que se ajustan, se renegocian" Oom Blanco Neuropsicólogo “

Expectativas realistas: clave para una relación saludable

Uno de los errores más comunes en las relaciones es la creencia de que la pareja debe ser la fuente exclusiva de nuestra felicidad.

Expectativas como "mi pareja debe hacerme feliz" solo conducen a la decepción. "La felicidad es un trabajo interno, no una responsabilidad delegada", señala Blanco. Este enfoque, aunque común, es un acto de infantilismo e irresponsabilidad que socava el amor propio y crea una dependencia poco saludable.

En muchas ocasiones, las discusiones surgen por malentendidos de lo que la otra persona "debería saber" sobre nuestras necesidades. El neuropsicólogo explica que eso no significa que leamos la mente del otro. Muchas parejas chocan porque esperan que el otro sepa qué necesitan. Y la verdad es que no. Hay que decirlo.

De ahí la importancia de una comunicación abierta y honesta. En lugar de asumir que el otro no se preocupa, es crucial plantear las necesidades desde el amor y el respeto.

"Para mí, los mensajes son una muestra de cariño, ¿podemos encontrar una forma en la que ambos nos sintamos cómodos?", sugiere Blanco como un ejemplo de cómo abordar las diferencias de manera constructiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/06/terapia-de-pareja-c406ead9.jpg

Terapia de pareja: camino para el crecimiento

El proceso de ajuste en una relación no implica seguir reglas rígidas o inamovibles. "Los acuerdos no son contratos escritos en piedra, sino pactos flexibles que se ajustan, se renegocian", explica el neuropsicólogo.

La clave está en aceptar que la otra persona no es idéntica a nosotros, pero juntos pueden construir un equilibrio que beneficie a ambos. La flexibilidad, la empatía y la disposición para ceder son esenciales.

Es frecuente que, cuando las discusiones se repiten sin llegar a una solución, las parejas se sientan atrapadas en un ciclo. Sin embargo, como afirma Blanco, buscar ayuda externa no es una señal de debilidad.

"Buscar terapia de pareja no es una señal de que 'están mal', sino de que quieren hacerlo mejor", dice. La terapia puede ser un espacio para revisar los patrones de comunicación, renegociar expectativas y encontrar nuevas maneras de conectarse emocionalmente.

Los estudios en neurociencia afectiva respaldan la idea de que una comunicación efectiva y la validación emocional pueden reducir la activación de la amígdala, el centro del miedo y la ira en el cerebro. Este tipo de comunicación promueve respuestas más racionales y empáticas, lo cual es fundamental para una relación saludable.

A quienes desean mejorar su relación, Blanco ofrece un consejo conductual práctico: "Si quieres cambiar algo en tu relación, cambia primero cómo lo comunicas. En lugar de '¡Nunca me escuchas!', prueba 'Me gustaría que me prestaras atención cuando hablo'".

"Pequeños cambios en la forma de expresar necesidades generan grandes diferencias en la respuesta del otro", agrega.

Finalmente, si las discusiones parecen un ciclo interminable sin solución, la terapia de pareja puede ofrecer el reinicio necesario. Como concluye Blanco, "amar no es solo sentir, es aprender y ajustar". El amor, como cualquier aspecto de la vida, requiere trabajo y crecimiento mutuo para que la relación florezca.

