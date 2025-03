Equilibrar el trabajo y la crianza de los hijos, ¿es posible?

En un mundo donde las demandas laborales y las responsabilidades familiares compiten por nuestra atención, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la crianza de los hijos puede parecer una misión imposible.

Sin embargo, como bien lo señala Martha Alicia Chávez, psicóloga especialista en psicoterapia familiar sistémica, con las estrategias adecuadas, es posible conciliar la vida laboral y familiar.

Planeación y estar presentes, las claves

"Para lograr equilibrar el trabajo y la crianza, la planeación es esencial", señala la profesional. El hecho de tener horarios fijos, como los de entrada y salida del trabajo, permite organizar el día de manera más eficiente.

Una vez que tengamos claro nuestro horario, se puede planificar tiempo de calidad con la familia, estableciendo compromisos.

"Por ejemplo, una sugerencia es que todos los jueves, al terminar la jornada laboral, la familia se reúna para cocinar juntos, salir a pasear o simplemente cenar en casa. Una cosa simple, no tenemos que ir a restaurantes lujosos", señala.

Eso sí, este tiempo debe ser sagrado. Así como se respetan los compromisos laborales, la profesional subraya que también hay que respetar el tiempo con los hijos. "Cada familia puede encontrar su propia dinámica, pero lo importante es que haya un acuerdo que todos respeten", comenta.

En tiempos donde los teléfonos móviles se han convertido en una extensión de nosotros mismos, uno de los mayores retos es saber desconectar de ellos para estar presentes con los niños.

Chávez invita a reflexionar sobre cuántas veces, en lugar de jugar con los hijos o llevarlos al parque, preferimos estar mirando el celular. Si bien es comprensible que algunas tareas laborales puedan requerir nuestra atención, la psicóloga sugiere hacer un esfuerzo consciente por desconectar cuando estamos con ellos.

"Si no soy capaz de alejarme del celular, lo meto en un cajón. Es una acción simple, pero me ayuda a ser más consciente de que este tiempo es para mis hijos. El mundo no se va a acabar si no reviso el mensaje inmediatamente", afirma.

"Un problema al tratar de equilibrar las horas de trabajo y las horas de compartir con los hijos es la falta de planeación" Martha Alicia Chávez Psicóloga “

Aceptar la realidad

Uno de los mayores desafíos para los padres es lidiar con la presión de cumplir con el trabajo y, al mismo tiempo, estar siempre disponibles para los hijos.

Sin embargo, la experta enfatiza la importancia de aceptar nuestra realidad y entender que, en esta etapa de la vida, la crianza de los hijos es la prioridad.

"No se trata de ser víctimas de las circunstancias, es una elección. Criar hijos puede ser agotador, pero es un trabajo que hemos elegido", afirma.

"A veces suena como si le diéramos más importancia al trabajo, o sea, ´como vengo cansado del trabajo, no tengo tiempo para mis hijos´, pues a ver cómo le haces, pero hay que entender que nuestros hijos nos necesitan y hay que estar ahí para ellos. Es válido quejarse, pero es una realidad que hay que abrazar y aceptar", añade.

Esta perspectiva ayuda a disminuir la ansiedad y la frustración que pueden surgir cuando sentimos que no tenemos tiempo suficiente para nuestras familias debido a los compromisos laborales.

Comunicación efectiva para conectar

La comunicación entre padres e hijos juega un papel crucial en el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Sin embargo, a menudo, por falta de tiempo o agotamiento, los padres recurren a preguntas directas como "¿Cómo te fue en la escuela?" o "¿Te dejaron mucha tarea?", lo que puede sentirse más como un interrogatorio que como una conversación genuina.

Chávez sugiere que, en lugar de interrogar a los hijos, los padres compartan también sus propias experiencias. Hablar sobre lo que les emociona de su trabajo o de un proyecto personal puede abrir un espacio para el diálogo más fluido y cercano.

Aprender a desconectar del trabajo

De acuerdo con la psicóloga, una práctica efectiva para desconectar del estrés laboral es establecer rituales que marquen el final de la jornada de trabajo y la transición hacia el tiempo familiar. Un ejemplo sencillo es utilizar un brazalete o algún otro accesorio que simbolice el momento de finalizar el trabajo.

"Lo pones en el escritorio, en el locker del trabajo, en el bolsillo del pantalón del trabajo o donde sea, con la conciencia de que aquí se acabó el profesional y ahora va el papá o la mamá", explica.

Este tipo de rituales pueden ayudar a mantener una frontera clara entre el trabajo y la vida personal.

Cómo lidiar con la culpa

Una de las emociones más comunes en los padres que buscan equilibrar trabajo y familia es la culpa. Muchos se reprochan por no poder dedicar suficiente tiempo a sus hijos debido a las exigencias laborales. Sin embargo, la psicóloga señala que la culpa puede jugar en contra.

"La culpa nos lleva a mecanismos de defensa, como sobreproteger a los hijos o tolerar conductas inadecuadas, con el fin de compensar la falta de tiempo", dice. "Lo importante es reconciliarse con uno mismo y comprender que, en muchos casos, el trabajo es una necesidad".

En situaciones donde las madres cuentan con el apoyo de la pareja o la familia, es crucial que realicen una evaluación honesta sobre sus prioridades. Si es posible, postergar la carrera profesional durante los primeros años de vida de los niños, lo cual puede ayudar a reducir la culpa y dedicarles la atención que necesitan.

"Hay que aprender a postergar, lo cual significa que hay un tiempo para cada propósito en la vida, y si tienes bebés y niños chiquitos de uno, dos, tres años, tu prioridad debe ser cuidarlos. Ya después viene el momento de dedicarte a tu profesión, cuando ya tuvieron tu presencia los primeros años", expresa.

En el caso de las madres que, inevitablemente, deben ir a trabajar, se recomienda aprovechar al máximo el tiempo libre. "Es importante hacer lo mejor posible con el tiempo disponible, siempre teniendo claro que el tiempo con los hijos es para ellos, no para el celular ni para hacer cosas del trabajo", concluye.

