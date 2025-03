Lleva la cayena, su primer plato y el que Michelin vio como su gran potencial para conseguir sus dos estrellas, tatuado en su piel.

Y así ha nombrado a su primer restaurante de cocina de autor, Cayena, que compagina con otro establecimiento de alta cocina, Hibisbus, en su ciudad natal, Jarabacoa, en las inmediaciones del Jarabacoa Country Club.

María Marte vive y respira la cocina por todos los poros de su piel.

Tras unos ajetreados años en Europa, esta artista de la gastronomía disfruta por fin de la paz que tanto anhelaba y crea sus platos junto a su hija Paula, pastelera en ambos restaurantes, viaja como embajadora iberoamericana de la cultura, forma a profesionales en su escuela de cocina, a través de su fundación, y sueña con la tercera estrella Michelin.

En esta gastroentrevista la chef María Marte nos cuenta un poco más sobre sus gustos, sus trucos que cocina cuando no tiene mucho tiempo o cuáles son sus gustos culinarios cuando tiene tiempo de disfrutar de la cocina dominicana.

El primer recuerdo de comida que llega a tu mente...

Aquella sopa de verduras que preparé con apenas ocho años.

¿Cuál es la receta que todos te piden?

La flor de cayena o la flor de hibiscus, mi primera creación y siento que fue con la que Michelin vio el potencial que yo tenía.

¿Qué comida rápida preparas cuando no estás en cocinar?

Cuando no estoy en trabajo muchas veces es arroz blanco con huevo. ¿A qué dominicano no le gusta un arroz blanco con huevo?

Tres cosas que nunca comerías...

Nunca comería escorpión, ni vieiras, porque soy muy alérgica, y tampoco me gusta mucho la culebra, que la he comido también.

Si tu vida fuera una comida, ¿cuál sería?

Yo tengo claro que sería la flor de hibiscus. Todos se la quieren comer y cuando la gente la prueba le encanta.

¿Qué comida dominicana se te antoja cuando no estás en el país?

Los guineítos verdes sancochados con huevo, cebolla y salami.

¿Qué es lo más raro que has comido?

He comido gato, no lo niego. Comí gato por curiosidad porque un chef como yo no puede decir que algo no me gusta sin haberlo probado.

Un ingrediente que has descubierto y no dejas de usar...

Hay muchos ingredientes que he descubierto y no puedo dejar de usar, pero sí que me inclino bastante por el orégano y no puede faltar en mi comida.

Tu ingrediente secreto...

El ingrediente que más uso en la cocina es el orégano.

Tu técnica de cocina preferida...

Siempre van a ser los trampantojos. Manejé eso en mis inicios de cocina y desde que me hice profesional me he dado cuenta de que me es imposible dejar de hacer los trampantojos, dejar de deconstruir cosas también me apasiona mucho.

El plato del que te sientes más orgullosa...

Yo creo que es el cupcake de yuca, trufa y huevo de codorniz.

¿Cómo canalizas el sentido del humor en la cocina?

Con la música, una cocina sin música es como un huevo sin sal, yo canalizo mi sentido del humor a través de la música.

Cómo haces para seguir disfrutando de tu trabajo...

Yo solo disfruto de mi trabajo cuando estoy cocinando, no podría vivir sin cocinar.

Ese proyecto nuevo que te tiene ilusionada...

La Fundación María Marte, para poder seguir ayudando y dando lo mejor de mí en cada momento y donde quiera que yo vaya.

Qué hace "feliz" a la cocinera feliz...

Como cocinera feliz, yo soy la cocinera feliz y a mí lo que me hace feliz es cocinar.

Tu escape para relajarte....

Soy de montaña, soy de río y adoro una cascada, así que cuando quiero sentir naturaleza, quiero relajarme y quiero seguir disfrutando y pensando siempre me voy al río.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/31/07022025---almuerzos-con-historia---bandera-dominicana---matias-boncosky-67-copy-c30764e7.jpg La chef María Marte junto a su hija Paula, chef pastelera, en la puerta de su restaurante Hibiscus, situado en Jarabacoa. (MATÍAS BONCOSKY)

Si tuvieras que formar el mejor equipo, ¿quién estaría en esa cocina "cinco estrellas"?

Estarían Paula Marte, José Ángel Marte, Laura Rizek, Patricia de Marchena y Juan Luis Guerra. Pienso que sería un equipo fabuloso por la compenetración que hay, tanto en lo profesional como en lo personal.

A todos nos encanta lo que hacemos y la música y la cocina van de la mano, ahí es donde entra Juan Luis Guerra.