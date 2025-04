Suz Amaro: ViveSmart ha transformado a los emprendedores con liderazgo

La reconocida mentora internacional y creadora de Vivesmart, Suz Amaro, se llevó de su tierra, República Dominicana, múltiples conocimientos del mundo corporativo que le sirvieron de guia en los Estados Unidos.

Más de una década después, vive y disfruta de los sueños y metas hechos realidad: la filosofía Vivesmart.

Establecido en Miami, el proyecto tiene 16 años. "Le vimos el potencial con los resultados que estábamos teniendo en República Dominicana y decidimos ponernos en un lugar donde podíamos tocar Latinoamérica", comenta Amaro en entrevista con Diario Libre.

El programa Vivesmart lo define como un ecosistema de apoyo para los empresarios y emprendedores para que puedan detenerse y priorizar en sus vidas. Con un sistema de acompañamiento que va de tres meses a un año o más, los participantes aprender a tener más libertad, más claridad, a tener un equipo "dream team" altamente motivado y llegar hacia la meta de la transformación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/05/suz-amaro-vive-smart-conferencia-bce-santo-domingo-2025-aa5c4c19.jpeg Suz Amaro en una de sus conferencias.

"Entramos en su ecosistema y los ayudamos a ir integrando todas las herramientas de liderazgo para la vida personal", explica.

Y añade: "Nuestros programas, más que todo, son programas de acompañamiento. Un dueño de negocios en su día a día tiene una realidad que si algo no lo sostiene para aprender, crecer y nutrirse como líder, nunca lo va a hacer porque los compromisos están ahí y hay que atenderlos.

En República Dominicana, su tierra natal, Suz presentó recientemente las conferencias "Negocios por diseño" en Santo Domingo y en Santiago.

Los eventos contaron las pautas, estrategias y mentalidades para apoyar el bienestar de las personas en medio de su día a día sin sacrificar el mundo laboral.

Retos comunes y cómo superarlos

Los empresarios y colaboradores suelen enfrentarse a retos comunes que afectan su bienestar y rendimiento.

Entre los principales que explica la coaching

se encuentran el agotamiento y la desconfianza, que surgen cuando sienten que deben asumir más responsabilidades de las que pueden manejar. Esto puede generar ciclos de desmotivación y, en muchos casos, lleva a los emprendedores a limitar el crecimiento de sus negocios, ya que no saben cómo sostenerlo de manera adecuada.

Suz Amaro, experta en construcción de culturas por diseño, resalta que uno de los mayores obstáculos que enfrentan los dueños de negocios es la creencia de que son "el mejor empleado" de su empresa, que pueden hacerlo todo, lo que les impide delegar y confiar en su equipo.

"Aquí es donde ViveSmart interviene, brindando herramientas que permiten a los empresarios superar estos retos y fortalecer su capacidad de liderazgo y gestión".

La Importancia de la planificación

Uno de los mayores consejos que ofrece a los empresarios es tener claridad en sus objetivos y un plan claro para alcanzarlos.

"Lo más importante es tener un plan. 'Dale para adelante' no es un plan. Planificar es sumamente importante, pero antes de eso es esencial tener la claridad de hacia dónde vas", afirma.

Además, los líderes deben aprender a gestionar sus emociones para poder liderar de manera efectiva. "Somos seres emocionales. Un líder en el futuro tiene que aprender a liderar desde la racionalidad", sostiene.

Indica que ViveSmart pone un énfasis especial en el trabajo emocional, ya que considera que un líder que no ha resuelto sus emociones internas no puede generar resultados efectivos fuera de él.

De la corporativo al coaching

El camino de la profesional dominicana Suz Amaro hacia el coaching no fue lineal. Graduada de Mercadeo, su carrera comenzó en el mundo corporativo, donde pasó una década dedicada a la venta y los servicios en empresas de telecomunicaciones, llegando a ser vicepresidenta de Ventas y Servicios.

Sin embargo, después de muchos años en ese campo, Amaro decidió hacer un cambio radical en su vida profesional, formándose como coach. Y aquí encontró su verdadera pasión: ayudar a otros a transformar sus vidas y negocios.

Una de sus metas personales fue estar en la prestigiosa revista de Estados Unidos Success 125 en el que figura en el puesto 122 de un ranking de influencia. "Ser mujer, ser latina y quedar en el puesto 122 es un logro para mí", expresa con orgullo.

"Yo soy muy feliz y bendecida por decir que yo me levanto todos los días a ser feliz a través de lo que hago", comenta. Para ella, la clave del éxito no está solo en los logros profesionales, sino en encontrar la felicidad y el propósito en lo que uno hace.

Al ser abordada sobre los cambios que ha visto en personas y en el conglomerado de empresas, resalta que tiene miles de historias del impacto de la filosofía Vivesmart.

¿El secreto? El trabajo en equipo. "Esto es muy importante porque sino no podemos comunicar mejor, no vamos a poder lograr metas. Una relación armoniosa entre el equipo y ser individual se traduce en mejores resultados", pondera la experta.

Los desafíos siempre van a existir, porque tal y como explica la mentora dominicana, hay múltiples generaciones conviviendo en la misma empresa y la empresa debe proveerle ese bienestar a sus colaboradores porque "si ellos viven mejor, ellos van a dar resultados mejores".

"Yo toda la vida he querido ayudar. Siempre creí en la motivación. Fue encontrarme con algo que me apasionaba y tratar de como profesionalmente podía hacer eso. Luego de 16 años debo decir que no me arrepiento. El coaching es una herramienta dentro del proceso, pero nuestro enfoque es más integral y abarca el mentoring, los talleres y más. Yo soy una mujer plena, feliz y eso se traduce en Vivesmart", concluye.