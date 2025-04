Este ambicioso proyecto, concebido inicialmente como un trabajo universitario por cinco jóvenes estudiantes de Ingeniería Industrial, ha evolucionado hasta convertirse en una solución revolucionaria para el turismo accesible, especialmente para personas con discapacidad.

Para tener una mejor idea del alcance de este producto, Fernely Lebrón y Luis Miguel Andújar, dos de sus creadores, nos cuentan cómo se desarrolló este innovador vehículo anfibio y el papel crucial que jugó todo el equipo en su éxito.

La génesis del proyecto

El desarrollo de Wara comenzó como una iniciativa de grado que requería abordar un problema relacionado con la discapacidad.

Con más de 100 ideas iniciales, la discapacidad fue uno de los requisitos para concretar un diseño que pronto se transformó en un proyecto mucho más ambicioso. A pesar de que todos los miembros del equipo aportaron ideas y esfuerzo, cada uno asumió un rol específico clave para el éxito de esta iniciativa.

"Yo me encargué de la parte estética, para que el vehículo no solo fuera funcional, sino también visualmente atractivo", cuenta Fernely Lebrón, para quien el diseño no fue solo un capricho, sino una parte esencial para crear una experiencia positiva para los usuarios.

Después Luis Miguel Andújar lo llevó a 3D para modelarlo y obtener una visualización tridimensional del proyecto. "Gracias a la tecnología de modelado 3D, pudimos visualizar y perfeccionar el diseño antes de hacer el prototipo físico. Nos ahorró mucho tiempo y recursos", explica.

Esta visualización permitió optimizar el producto sin tener que recurrir a la fabricación física inmediata.

Arianna, encargada de la investigación, fue otra pieza clave en el desarrollo de Wara.

"Este proyecto no solo se trataba de diseño, sino también de comprender las necesidades reales de las personas con discapacidad. Necesitábamos conocer a fondo los problemas que enfrentan diariamente, para asegurarnos de que lo que estábamos creando realmente tuviera un impacto", sigue explicando Fernely.

De ahí que la investigación médica y técnica que respaldó el proyecto resultó fundamental para que la solución fuera viable y efectiva.

Otro miembro del equipo, Jennifer, asumió la gestión del proyecto, un rol crucial para mantener el equipo enfocado y organizado.

"Somos muy creativos, pero a veces desorganizados. Así que ella se encargaba de coordinar los tiempos y asegurarnos de que se cumplieran las metas que nos habíamos propuesto", comenta con una sonrisa. "Fue un reto mantenernos organizados, pero sin su labor de gestión, el proyecto nunca habría llegado a ser lo que es hoy".

La idea que nació de un reto

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/02/a2253412-df66-4df8-b24c-a647f8464914-0de9a28d.jpg Wara es un vehículo anfibio diseñado para permitir que personas con discapacidad disfruten del turismo en playas y otros cuerpos de agua. (FUENTE EXTERNA)

El enfoque del proyecto no fue aleatorio. Cuando los estudiantes recibieron el desafío de diseñar un producto para personas con discapacidad, la idea del vehículo anfibio no surgió de inmediato.

"Al principio, pensábamos que la solución ya existía en el mercado. Después de todo, las personas con discapacidad ya tienen sillas de ruedas adaptadas. ¿Por qué crear algo nuevo?", reflexiona uno de los creadores.

Sin embargo, durante el proceso de investigación y desarrollo, el equipo se dio cuenta de que las soluciones existentes no cubrían las necesidades reales de quienes querían disfrutar del turismo de manera independiente.

"Decidimos vivir una experiencia de empatía para entender realmente lo que enfrentan las personas con discapacidad. Fue un proceso que nos llevó casi un año, pero nos cambió la forma de ver las cosas", cuenta Lebrón.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/02/f9baf10e-4d58-4ccf-89c7-8be07d1dbe7b-ae19fc14.jpg El equipo decidió vivir una experiencia de empatía para entender realmente lo que enfrentan las personas con discapacidad. (FUENTE EXTERNA)

Esta inmersión les permitió descubrir problemas que no habían considerado, como la dificultad de las personas con movilidad reducida para disfrutar del turismo sin sentirse una carga.

Fue entonces cuando la idea de Wara, un vehículo anfibio accesible para personas con discapacidad, empezó a tomar forma. El objetivo era claro: darles a las personas la posibilidad de disfrutar del agua, ya fuera en la playa, en un lago o en una piscina, sin depender de la ayuda de otros.

¿Qué es Wara?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/02/f90b9ca3-37af-4c12-af34-d6d2c891b147-c6149dd4.jpg Wara es un vehículo que está diseñado para moverse tanto por tierra como por agua. (FUENTE EXTERNA)

El producto final, denominado Wara, es un vehículo anfibio diseñado para permitir que personas con discapacidad disfruten del turismo en playas y otros cuerpos de agua.

"Imagina un kayak con ruedas, pero más avanzado", explica Luis Miguel. Y es que el vehículo está diseñado para moverse tanto por tierra como por agua. Gracias a su estructura, los usuarios pueden acceder al agua sin la necesidad de ayuda externa, lo que lo convierte en un producto único.

Su nombre se originó en una noche de trabajo intensivo cuando Luis Miguel lo propuso inspirado en la palabra "Water" en inglés. Posteriormente, el acrónimo WARA se estableció como "Water Accessible Rated Autonomous" (Vehículo Accesible para Uso en Agua).

La marca se registró internacionalmente, y el diseño del producto fue recibido con entusiasmo por las oficinas de propiedad intelectual debido a su innovador concepto.

Lo que distingue a Wara de otros productos similares en el mercado es su inclusividad.

"Nosotros no queríamos diseñar algo que solo las personas con discapacidad pudieran usar. Wara es un vehículo recreativo, apto para cualquier persona, no importa si tiene o no una discapacidad. Eso es lo que lo hace tan especial", recalca Fernely Lebrón.

Pero, además, el producto está pensado para garantizar la seguridad y el disfrute de los usuarios. Con un diseño robusto, una excelente flotabilidad y un centro de masa bajo, Wara es casi imposible de volcar.

"El oleaje no afecta su estabilidad. Cuando lo diseñamos, tuvimos en cuenta todos esos factores para que las personas pudieran disfrutar del agua de forma segura", agrega Andújar.

¿Cómo funciona?

Wara se monta como un kayak, pero con ruedas para moverse en tierra. Los motores eléctricos permiten la propulsión en el agua, y los usuarios pueden controlar el movimiento con facilidad gracias a un sistema intuitivo.

"Es como si el vehículo tuviera un torque vectoring, como los autos, pero aplicado al agua. Si activas un motor, el vehículo gira hacia un lado; si activas el otro, va hacia el otro", explica el equipo, resumiendo de manera sencilla cómo funciona.

Aunque inicialmente fue diseñado para la playa, los creadores pronto se dieron cuenta de que el producto también podría tener un gran impacto en otros cuerpos de agua, como lagos y piscinas de gran tamaño.

"En República Dominicana ya contamos con Cristal Lagoon, que son piscinas artificiales enormes, y ese mercado también es una oportunidad para Wara", comentan. "En definitiva, es un producto pensado para cualquier lugar con agua donde las personas puedan disfrutar de un buen rato".

El futuro de Wara en el turismo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/02/f5029d79-a04f-4c51-931d-86f5ec1191ae-e1c30fc7.jpg Patricio López, nadador paralímpico dominicano, hizo pruebas con el prototipo de Wara. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/02/b5bf2622-0bc2-4c56-a987-ed77f1b62423-e9833955.jpg Patricio López, nadador paralímpico dominicano, en las pruebas con el prototipo de Wara. (FUENTE EXTERNA)

El impacto de Wara en el turismo accesible va más allá de ser un simple producto; es una herramienta que puede transformar el acceso al turismo en todo el mundo.

"Queremos que Wara sea el estándar en todos los destinos turísticos. No solo para personas con discapacidad, sino para todos aquellos que busquen una experiencia única e inclusiva", dice el equipo con entusiasmo.

Aunque aún no está disponible comercialmente, el equipo ha desarrollado un prototipo de preproducción hecho de materiales compuestos como la fibra de vidrio, y ya planean la producción en plástico para reducir costos y tiempos.

El precio estimado de Wara rondará entre los 5,000 y 6,000 dólares, similar al de un kayak de alta gama. La diferencia radica en que Wara no es solo para personas con discapacidad, sino un producto accesible y recreativo para todos.

"La ventaja de Wara es que no discrimina. Si alguien está usando Wara, no se nota que tiene una discapacidad. Todos pueden disfrutar de la playa sin sentir que están siendo observados o limitados", concluyen.

En resumen, Wara no solo podrá cambiar la forma en que las personas con discapacidad interactúan con el agua, sino que puede abrir nuevas puertas al turismo accesible y contribuir a una industria más inclusiva y diversa.

Un ejemplo de cómo la innovación, cuando se aplica a un problema real, puede cambiar vidas.