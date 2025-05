Cómo mantener el cerebro sano con el paso del tiempo: cuatro claves esenciales

En un mundo donde la esperanza de vida aumenta cada año, también crecen los retos relacionados con la salud cerebral.

La neurodegeneración asociada con la edad se ha vuelto una de las principales preocupaciones médicas y personales de quienes buscan llegar a una vejez con calidad de vida.

Ante esto, el doctor Moisés Rubio, neurólogo clínico y académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en México, comparte recomendaciones para cuidar el cerebro a cualquier edad.

"Constantemente me preguntan en las consultas: ¿doctor qué puedo hacer para cuidar mi cerebro? ¿Qué suplementos puedo tomar para la memoria? ¿Si mi padre tiene Alzheimer qué puedo hacer yo para evitar que me pase también?", dice el especialista.

Lejos de prometer soluciones mágicas, Rubio destaca la importancia de adoptar una estrategia integral: "Lamentablemente, como sucede en la mayoría de los casos, no existe una respuesta única o un método mágico y cien por ciento eficaz".

"Pero la literatura médica busca estrategias que nos ayuden a prolongar la calidad de vida y funcionalidad de una sociedad que vive cada vez más años y que, por lo tanto, está expuesta a enfermedades neurodegenerativas", agrega.

Aceptar que el paso del tiempo afecta también la mente, no solo el cuerpo, es parte del primer paso hacia un envejecimiento más saludable.

"Es bien sabido que al paso de los años nuestras capacidades van cambiando, no solo las físicas donde es evidente el paso del tiempo; sino también en nuestra agilidad mental, capacidad para procesar nueva información y velocidad en toma de decisiones", apunta Rubio.

Para él, la clave está en dejar de normalizar el deterioro cognitivo como una consecuencia inevitable.

"Tenemos que tomar acción para cuidar a nuestro cerebro, dejar de pensar que el olvidar las cosas es parte de la edad y normalizar una situación anómala, es decir, ya no pensar en el erróneo concepto de la ´demencia senil´ y buscar un concepto más alentador como el envejecimiento exitoso".

Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener un cerebro sano a lo largo del tiempo? El doctor lo resume en cuatro pilares fundamentales:

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/02/personas-mayores-ejercicio-6f871138.jpeg

1. Ejercicio físico

"No existe un mejor oxigenador cerebral que la actividad física", señala el neurólogo. Recomienda actividades de bajo impacto, como la natación, especialmente si hay problemas articulares, y destaca la importancia de que la actividad sea placentera para mantener la constancia.

"El punto crucial de la actividad física es moverse regularmente... lo cual además muy posiblemente estimulará a la socialización, que es otro de los pilares".

2. Ejercicio mental activo

El clásico pasatiempo de las sopas de letras no basta. "Frecuentemente me comentan sobre sopas de letras, lo cual no está del todo mal, pero no es tan llamativo y parece tampoco ser tan benéfico", explica.

En su lugar, recomienda actividades más desafiantes como el ajedrez, juegos de mesa estratégicos o el aprendizaje de algo nuevo. "Necesitamos pensar en el cerebro como un músculo, si lo utilizo constantemente se mantendrá fuerte y sano".

3. Socializar

La interacción humana es un antídoto natural contra el deterioro cognitivo. "El ser humano es una especie social por naturaleza... el interactuar con nuestros pares, el mantener conversaciones y sentirnos parte de un grupo es parte fundamental para que nuestras neuronas se mantengan conectadas", asegura Rubio.

"Durante la pasada pandemia, el encierro y la poca interacción en persona detonó muchos casos de deterioro cognitivo", añade.

4. Cuidar la salud en general

No hay salud cerebral sin salud física. "No es ningún secreto que, si mi glucosa, mi presión arterial, mi alimentación e hidratación son buenas, me sentiré mejor", afirma. Además, el correcto funcionamiento de órganos como el corazón, los riñones o el hígado influye directamente en la vitalidad cerebral.

"Si bien ningún cerebro saldrá ileso de esta vida, es mucho más factible que salga con menos cicatrices si mi presión arterial y mi glucosa se mantienen en cifras correctas".

El profesional de la salud subraya que el objetivo no es revertir el tiempo, sino vivir más y mejor.

"El objetivo principal de realizar todas estas actividades hay que tenerlo claro: no es que evitemos el proceso propio del paso de los años y que realizando todas estas actividades tendremos un cerebro de 20 años toda la vida, es que, conforme pase el tiempo, podamos mantener independencia y funcionalidad, puesto que como pintan las cosas cada vez vamos a vivir más y hay que hacerlo de la mejor manera".

