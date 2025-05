Viajar con el corazón, sin miedo y con TEA

Las vacaciones y los viajes forman parte esencial de la vida y deberían ser experiencias placenteras para todos los miembros de la familia. Sin embargo, viajar con una persona dentro del espectro del autismo puede significar todo un desafío al enfrentarse a nuevas sensaciones, entornos desconocidos y alteraciones de rutina.

Los imprevistos de los viajes en avión, los ruidos, las luces, las aglomeraciones y los protocolos de seguridad pueden desencadenar crisis sensoriales, por lo que se recomienda una preparación previa antes de embarcarse en cualquier aventura.

Mi propia experiencia

Hablando desde mi experiencia con mi hijo les comento que en un momento llegué a pensar en que nunca íbamos a poder viajar en avión a raíz de situaciones traumáticas que, honestamente ocurrieron antes de comenzar a recibir sus terapias.

Desde gritos por todo el aeropuerto, quitarse los zapatos, abrir y cerrar la bandeja del avión, no querer utilizar el cinturón de seguridad y un largo etcétera provocaban en mí un único deseo de que me tragara la tierra, sí porque en ese momento de desesperación no andamos romantizando ni comprendiendo nada.

Dentro de mi ignorancia pensaba que era más que suficiente empacar una mochila con sus carros, libros de colorear, sus meriendas preferidas, esperando que el niño se montaría feliz en el avión a mirar muñequitos por 2 horas y es cuando otra vez la vida me dice que debo regresar a la realidad.

Pero también la vida me recuerda que todo pasa y siempre al final del túnel aparece una luz. En una de esas ocasiones se nos acercó una empleada en el aeropuerto preguntando si el niño tenía alguna condición y con la voz entrecortada apenas pude responderle.

La señora me entregó una tarjeta azul del TSA (Transportation Security Administration), nos llevó a hacer todo el chequeo sin hacer fila y me informó que cada vez que fuera a viajar contactara a ese departamento con anticipación para requerir la misma asistencia.

Tiempo después, cuando Ean comenzó con la terapia del ABA le comenté a su terapeuta que una de las metas que queríamos lograr era viajar en avión sin traumas y ella me explicó sobre el uso de historias visuales para que el niño se familiarizara con lo que iba a suceder.

En julio del 2024 llegó el día de la prueba de fuego donde me embarcaba en un viaje sola con Ean y me tocaba poner en práctica las recomendaciones.

Contacté al TSA, además en el mostrador de la aerolínea nos entregaron una identificación de autismo que sirve para informar a los empleados y pasajeros sobre la necesidad de apoyo y comprensión si ocurre alguna crisis.

Todo transcurrió tan perfecto que en el momento que guardaba el equipaje de mano ya Ean estaba sentado con su cinturón abrochado, yo creía que estaba soñando y durante todo el viaje me sentía literalmente en las nubes.

Consejos para viajar con niños con TEA

Es importante destacar que cada persona dentro del espectro tiene habilidades y preferencias diferentes, por lo que no todas las recomendaciones pueden funcionar para todos y cada experiencia es única.

Involucra a tu hijo en la preparación del viaje permitiendo que empaque su mochila con sus juguetes, libros, lápices de colores, auriculares para cancelación de ruidos, meriendas y/o algún dispositivo electrónico que le ayude a entretenerse y reducir su ansiedad. Crea una historia social con lenguaje sencillo e imágenes visuales que muestren los detalles del viaje, del entorno, de los protocolos de seguridad, los ruidos inesperados, etc. Trata de elegir los vuelos en las horas menos concurridas como los de las primeras horas de la mañana y preferiblemente que sean directos siempre que sea posible. Contacta los servicios de atención al cliente de las compañías aéreas para solicitar apoyo, muchos ofrecen embarque prioritario y asistencia especial. Refuerza el buen comportamiento de tu hijo con recompensas especiales ya que esto ayuda que esos comportamientos positivos se repitan en el futuro.

