Emilio Estefan se une como socio a "Days to Shine"

Days to Shine, la plataforma que impulsa a las mujeres y les da las herramientas para brillar, dio un paso clave en su expansión con la incorporación del productor y empresario Emilio Estefan como socio.

Tras ser padrino del evento en 2024, Estefan formaliza su compromiso con la mujer al sumarse a este movimiento que tiene como objetivo inspirar y conectar a las mujeres en Estados Unidos y Latinoamérica.

"La visión con Days to Shine es que crezca a nivel mundial", manifestó Estefan sobre esta alianza que fortalece la proyección internacional del proyecto.

Con una trayectoria marcada por su respaldo a figuras icónicas, como Thalía, Shakira y su esposa Gloria Estefan, el multipremiado productor reafirma su legado de apoyo al liderazgo femenino, ahora desde un espacio que celebra, impulsa y conecta a la mujer latina.

"La plataforma va a jugar un papel muy importante porque nos va a permitir contar historias que son relevantes para una nueva generación", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/days-to-shine-3-7463a7cf.jpg

El anuncio de esta gran unión se realizó desde un escenario icónico: Times Square, en el corazón de Nueva York, donde la imagen de Emilio Estefan como nuevo socio de Days to Shine fue proyectada en pantallas gigantes junto a los socios fundadores del evento.

En el lugar estuvieron presentes Evelyn Betancourt Holt-Seeland y Carlos Rodríguez, fundadores del proyecto, Victoria Naut, socia fundadora, y parte del equipo de Despierta América, medio aliado de la plataforma.

"Unir fuerzas con Emilio Estefan nos va a permitir fortalecer y expandir nuestro mensaje. Es un paso que honra nuestro propósito de impactar positivamente a las mujeres, dándoles las herramientas para brillar en diferentes aspectos de su vida".

"También es un paso que demuestra, a través de nuestra propia historia, que todo es posible. Viví en Cuba hasta los 19 años y crecí admirando a Emilio y Gloria Estefan, y hoy Emilio es nuestro aliado en este proyecto con el que seguimos abriendo puertas importantes para la mujer", dijo Evelyn Betancourt Holt-Seeland.

Por su parte, Victoria Naut, agregó: "Estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Days To Shine, y lo que viene promete ser inolvidable de la mano de Emilio Estefan, una figura icónica que representa el poder de creer en los sueños y hacerlos realidad".

"El evento seguirá evolucionando para ofrecer una experiencia única que combinará inspiración, arte, entretenimiento, cultura y empoderamiento en un mismo escenario. Queremos que cada mujer que asista se sienta parte de algo grande y salga inspirada a vivir sus sueños", agregó.

Además de la proyección en pantallas, Despierta América se hizo eco de la noticia. En el programa se transmitió una entrevista especial a los fundadores del proyecto y Emilio Estefan, que incluyó un emotivo video sorpresa de Gloria Estefan, donde destacó el apoyo incondicional del productor a las mujeres a lo largo de su vida.

Days to Shine es el evento anual más grande para la mujer en la República Dominicana y la región. Desde su creación en 2017, ha reunido a decenas de miles de asistentes en un espacio diseñado para impactar positivamente a las mujeres, brindándoles las herramientas necesarias para brillar en todos los aspectos de su vida.

En 2024, la plataforma dio un paso trascendental al expandirse a Estados Unidos con su primera edición en Miami, en alianza con Despierta América y TelevisaUnivision, marcando un hito en su proyección internacional.

Este año, regresa con el poderoso mensaje Own Your Joy, Choose to Be Happy (Haz tuya tu alegría, escoge ser feliz), con dos ediciones imperdibles. La primera se celebrará en Santo Domingo, en el Hotel El Embajador, A Royal Hideaway, los días 5 y 6 de septiembre, y la segunda en Miami, en The Hangar, Regatta Harbour, los días 24 y 25 de octubre.

Con un programa cuidadosamente diseñado, el evento ofrecerá conferencias, talleres, paneles con figuras influyentes, compras, música en vivo, amplias oportunidades de networking y muchas sorpresas exclusivas, todo en un ambiente que inspirará a miles de latinas a tomar el control de su felicidad y bienestar.

Más

Durante su participación en 2024, Emilio Estefan quedó profundamente impactado por el espíritu del evento. "Days to Shine representa la unión y la celebración del talento de la mujer", afirmó. Esa experiencia marcó el inicio de un vínculo que hoy se consolida con el objetivo de trascender fronteras y amplificar el mensaje de inspiración y empoderamiento de la plataforma.

Te puede interesar "Days to Shine" realiza segunda edición de premiación Mujeres que Brillan