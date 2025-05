Inteligencia emocional: el nuevo lenguaje del liderazgo organizacional

En tiempos en los que la eficiencia y la rentabilidad parecen reinar en el mundo corporativo, emerge una propuesta disruptiva que invita a replantear el enfoque estratégico de las organizaciones, una visión que desafía los modelos tradicionales: la estrategia humanamente inteligente.

Lejos de los esquemas rígidos orientados al rendimiento económico, esta nueva perspectiva propone una planificación organizacional que equilibre el éxito financiero con un impacto positivo y duradero; así lo refiere la presidenta del Consejo Consultivo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, Judith González.

Judith González,presidenta del Consejo Consultivo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana.

"Una estrategia ´humanamente inteligente´ es la estrategia que integra la inteligencia racional con la inteligencia emocional, con miras a alcanzar los objetivos y metas establecidas, tomando en consideración la ética, la efectividad y la sostenibilidad.

Podemos precisarlo como la combinación de la estrategia organizacional con un enfoque centrado en las personas".

González, quien es licenciada en relaciones industriales y coach ontológico senior y ejecutivo, destaca que el enfoque para la toma de decisiones y la manera como se gestionan los recursos, es la principal diferencia entre una estrategia empresarial tradicional y una humanamente inteligente.

"En el esquema tradicional se prioriza y maximiza la rentabilidad y la eficiencia. Mientras que en el humanamente inteligente se busca el equilibrio entre el éxito financiero y el bienestar humano, por ello se integra la empatía, la ética y la sostenibilidad en la planificación organizacional. La estrategia tradicional utiliza modelos rígidos y predecibles orientados al rendimiento económico. La estrategia humanamente inteligente procura generar un impacto positivo y una evolución sostenible utilizando inteligencia artificial, análisis de datos y promoviendo la innovación adaptativa", expone González, quien es una de las exponentes en el XVII Congreso Nacional de Gestión Humana, bajo el lema "Humanamente Inteligente", que organiza la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, y que se realizará el próximo mes.

El rol de la empatía

La empatía es clave y fundamental en el liderazgo actual, ya que se ha visto que a través de la empatía los líderes conectan y comprenden, de manera genuina y respetuosa, a los colaboradores.

Esto permite fortalecer las relaciones laborales, mejorar el rendimiento y la motivación, promover una cultura organizacional positiva, tomar decisiones considerando el impacto en las personas en situaciones de cambios o crisis, modelar y promover la igualdad e inclusión.

Y es que es fundamental poner a las personas en el centro de cualquier estrategia.

"Las personas son el eje del éxito organizacional. Una estrategia puede estar perfectamente elaborada y redactada, pero si las personas no se sienten involucradas y comprometidas con ella, no la ejecutarán adecuadamente y solo quedará como un buen documento", explica experta.

González también afirma que, sin el compromiso, talento y bienestar de las personas, ninguna estrategia puede sostenerse a largo plazo.

En cuanto a los errores más comunes que cometen los líderes cuando se olvidan del factor humano, la conferencista menciona que, al no tener presente el factor humano, los principales errores de los líderes son:

Darle prioridad solo a los resultados y a los datos

Poca o falta de empatía y conexión con los colaboradores

y conexión con los colaboradores Poca escucha empática y activa

Ignorar las señales de impacto emocional , producto de sus decisiones

, producto de sus decisiones Ausencia de comunicación transparente

También está el hecho de "no compartir información importante entre el equipo, que genera incertidumbre y desconfianza; baja o poca retroalimentación positiva para reconocer los aportes; no celebrar logros ni dar feedback positivo individual o colectivamente; resistirse al cambio y a la innovación; mantener procesos rígidos y no permitir opiniones o sugerencias del equipo, para mejoras de los procesos, y no fomentar la inclusión y diversidad".

Judith González resalta que las personas necesitan sentirse valoradas y respetadas, y para ello el líder debe generar un entorno que lo promueva, de modo que a la lista de errores también hay que agregar:

el generar agotamiento laboral y estrés, sobreexigir a los colaboradores, sin considerar la salud física y mental, y no establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal.

González está totalmente de acuerdo en que las nuevas generaciones están impulsando este cambio puesto que nacieron y han crecido en un contexto tecnológico, globalizado y con una sensibilidad muy especial hacia la manera de ser tratado.

"Tienen muy claro en qué tipo de organización quieren trabajar y dónde no, todo esto ha llevado a redefinir las expectativas sobre el liderazgo y el mundo laboral".

"Según el Banco Mundial, la Generación Z ya representa el 41 % de la fuerza laboral mundial y se estima que en los próximos años los mileniales y la Generación Z conformarán más del 75 % de la fuerza laboral".

Asegura también que estos son los tres principales impulsores de cambio: son nativos digitales y han impulsado el uso de tecnología en el trabajo; priorizan el bienestar, la flexibilidad y el propósito en el trabajo; y buscan oportunidades que se alineen con sus valores y expectativas.

Claves para formar equipos emocionalmente inteligentes

Los equipos necesitan claridad en lo que se espera de ellos, coherencia en el actuar y sentirse tomados en cuenta. "Estamos hablando de equilibrar los resultados organizacionales con el bienestar de las personas", expone la experta.

Para lograr esto podemos numerar las siguientes acciones:

Fomentar y promover la inteligencia emocional individual.

individual. Definir un propósito común, con base en el sistema de valores y las metas que los inspiren a cumplir sus retos laborales.

Promover la comunicación empática, activa y asertiva.

Potenciar la empatía .

. Incentivar el desarrollo de una mentalidad de crecimiento y resiliencia.

Gestionar los conflictos de manera positiva.

Impulsar la diversidad y el respeto.

Existen muchas herramientas que podemos utilizar para cultivar liderazgo emocional en las empresas, sin embargo, Judith González recomienda que lo mejor es conocer bien la organización y los temas a atender, porque de nada sirve aplicar lo más novedoso del mercado, si no es lo que realmente se requiere.

A continuación, se indica algunas de las herramientas más utilizadas:

Pruebas EQ-i 2.0, permiten medir y mejorar la inteligencia emocional en los líderes .

en los . Gestión de emociones: prácticas de autorregulación y control del estrés.

Escucha activa: para mejorar la conexión con el equipo.

Feedback constructivo: uso del método SCI (Situación – Comportamiento - Impacto), para dar retroalimentación efectiva.

Lenguaje emocionalmente inteligente: evitar respuestas reactivas y fomentar el diálogo respetuoso.

Coaching y mentoring, entre otras.